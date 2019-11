Michel Ragon : "Je pense avoir fait un progrès de romancier"

Dans ce cinquième et avant dernier "Entretiens avec", Michel Ragon parle de ses romans. Il écrit depuis l'âge de seize ans "dans l'isolement le plus total". "J'écrivais des tas de choses ridicules, en tout cas impubliables", confie-t-il. Il évoque son œuvre de romancier à travers ses livres comme Drôles de métier, Les Américains ou encore Les Quatre murs. Suite au "bide complet" du Jeu de dames, il dit la difficulté de se remettre d'un échec littéraire : "Le coup était si dur que j'ai mis six ans à m'en remettre !"

Michel Ragon estime avoir progressé dans la "possession de [ses] outils" et il se dit "plus optimiste pour les romans à venir".

Depuis "Les Américains", je pense avoir fait un progrès de romancier. Je pense aussi avoir fait un progrès dans l'écriture. La possession de l'écriture et du langage est une chose extrêmement difficile, et beaucoup plus difficile encore lorsqu'on est autodidacte, lorsqu'on n'a pas bénéficié d'études sérieuses et rationnelles.