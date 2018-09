Milan Kundera : "On souffre par l'insignifiance de tout ce que nous vivons"

Dans cet entretien datant de 1984, l'écrivain Milan Kundera, à l'occasion de la sortie de son livre L'Insoutenable légèreté de l'être, s’explique tout d'abord sur le titre énigmatique de son dernier roman et s'interroge ainsi sur le mythe de "l'éternel retour", concept nietzschéen, dans notre vie.

Milan Kundera poursuit sa réflexion : "Est-ce que l'on souffre par l'insignifiance de notre vie ou est-ce qu'on souffre par le poids dramatique de notre vie ?" Selon lui, cette question ne peut pas être résolue, comme toutes les questions fondamentales de l'existence.

Milan Kundera part d'une histoire simple, apparemment légère mais qui devient vite une "énigme" où "chaque situation devient un petit mystère".

Vous ne pouvez pas seulement raconter cette histoire, vous devez aussi penser cette histoire. C'est pourquoi cette histoire a cette dimension non pas philosophique, car je ne suis pas philosophe et le système philosophique ne m'intéresse pas, mais une interrogation philosophique qui accompagne chaque situation, et qui donne à ce roman cette dimension de la pensée.