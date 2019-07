Mort d’Andrea Camilleri, le maître du polar à l’italienne

Andrea Camilleri est mort en Italie ce mercredi. L’écrivain sicilien s’est éteint à Rome, à l'âge de 93 ans. Son œuvre monumentale a été traduite en plusieurs dizaines de langues et vendue à 30 millions d’exemplaires. Il était le créateur du célèbre personnage du commissaire Montalbano.

Andrea Camilleri est le Commissaire Montalbano. Cette figure sicilienne, gourmande, intelligente, solitaire à ses heures, a nourri les soirées télévisées de millions d’Italiens. Il fait partie de la famille. C’est avec cette série de polars, les « gialli » comme on les appelle en Italie, qu’Andrea Camilleri rencontre le succès. En 1994, "La Forme de l’eau" est publié. C’est le premier épisode et le lancement d’un phénomène. Par son écriture unique, mêlant l’italien au parler d’Agrigento, sa province d’origine, Andrea Camilleri restitue merveilleusement les couleurs et les sons de la Sicile. Il se définissait lui-même comme un artisan :

En toute sincérité, je pense que je suis un bon artisan de l’écriture, un bon employé. Quand j’ouvre un livre de Dostoïevski – ou plutôt quand j’ouvrais un livre, maintenant je ne vois plus rien - je mesure la distance stellaire entre un génie et une personne comme moi.

"Les jeunes doivent se rebeller, ne me décevez pas"

Dans une première vie, Andrea Camillerie officie au théâtre où il met en scène Luigi Pirandello, un auteur sicilien comme lui. Il est ensuite le premier à faire découvrir Samuel Beckett à l’Italie.

Artiste, Andrea Camilleri n’hésitait pas à se faire entendre sur une autre scène, plus politique. Il livre des écrits anti-Berlusconi en son temps, craint sans cesse la résurgence du fascisme dans la péninsule. Lui-même naît en 1925 dans une famille mussolinienne. Très jeune, il avait d'abord proposé ses services au Duce avant de changer complètement de voie : il militera pour le Parti communiste. Ce matin, c’est par une formule de Camilleri lui-même que WikiMafia, le site anti-mafia salue sa disparition : "Les jeunes doivent se rebeller, ne me décevez pas".