Mort de Jean-Pierre Richard, l'un des maîtres de la critique littéraire

Jean-Pierre Richard était né le 15 juillet 1922 à Marseille. Il était passé par l'Ecole normale supérieure, avait enseigné dans de nombreuses universités (en Ecosse, à Londres, à Vincennes, à la Sorbonne). Il est mort ce 15 mars 2019 à Paris.

Ecrivain et critique français, il aura été l’auteur d’études remarquables sur les écrivains de la modernité, Marcel Proust, Stéphane Mallarmé ou James Joyce. Dès son premier essai, en 1954, intitulé « Littérature et sensation », Jean-Pierre Richard n’a cessé d’explorer chez les écrivains du XIXe et du XXe siècle le lien qui unit l’écriture et l’expérience intime du monde.

Son travail de critique, marqué par la bienveillance et la courtoisie, venait souligner que le monde des lettres n’était pas un champ de bataille et de règlement de comptes mais bien un lieu où lire et critiquer peuvent être des « gestes » qui éclairent les textes, hors de toute agressivité ou arrogance.

L’être critique est pour moi un être de sympathie, “un être avec”, ce qui exclut (c’est aussi une faiblesse) toute activité de jugement et même d’évaluation… déclarait-il dans un entretien accordé au Monde en octobre 2002.

Dans ce premier entretien avec l'écrivain Mathieu Bénézet diffusé sur notre antenne, le critique nous parle de l’univers imaginaire de Stéphane Mallarmé et d’un livre qu’il a tiré de l’ombre où l’avait laissé l’auteur. Il s’agit de « Pour un tombeau d'Anatole », Anatole, fils du poète mort à huit ans. Jean-Pierre Richard donne une hypothèse de travail sur la relation à la mort, à l’enfance et à l’écriture. Il propose un parallèle à la scène primitive freudienne sous le nom de « scène terminale ».