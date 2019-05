François Weyergans : "Un écrivain a des projets d'écriture tant qu'il est en vie"

Disparition | L'écrivain et Académicien François Weyergans, grand cinéphile, est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait obtenu à la fois le prix Renaudot pour "La Démence du boxeur" en 1992, et le prix Goncourt pour "Trois jours chez ma mère" en 2005. Réécoutez-le dans les émissions de France Culture.

Il était l'unique romancier à avoir obtenu le prix Renaudot pour La Démence du boxeur, et le prix Goncourt pour Trois jours chez ma mère. L'Académicien François Weyergans est mort ce lundi 27 mai à l'âge de 77 ans.

Fils de l'écrivain belge Franz Weyergans qui lui avait inculqué l'altruisme et l'effort, François Weyergans fait son entrée dans le monde littéraire à la fin des années 1960, avec son premier roman, Salomé, qui dépeint les voyages d'un jeune cinéaste. Un clin d’œil de l'auteur à son premier amour : le cinéma, qui ne le quittera jamais vraiment.

Diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques, François Weyergans commence à collaborer en tant que critique pour Les Cahiers du cinéma au début des années 1960. Grand admirateur de l'oeuvre de Robert Bresson et Jean-Luc Godard, l'écrivain a même réalisé un documentaire intitulé Béjart, en hommage au danseur et chorégraphe dont il était très proche.

En 1973, François Weyergans fait éclat avec Le Pitre, compte-rendu sarcastique de sa psychanalyse avec Lacan. Le roman recèle déjà des obessions de Weyergans qui feront sa signature : l'art des digressions, l'humour cinglant et l'obsession des femmes et de la masturbation. "J'étais censé être un auteur de courts-métrages et un critique de cinéma. Personne ne m'attendait. Là, j'ai connu quelques moments où j'étais content d'écrire. Après, on met la barre plus haut, de livre en livre", déclarait-il à L'Obs en 2018.

En 1992, il obtient le prix Renaudot avec son roman La Démence du boxeur, qui revient sur mémoires et les états d'âmes d'un ancien producteur de cinéma. Son roman Trois jours chez ma mère obtient le prix Goncourt en 2005, au terme d'une intense compétition avec La Possibilité d'une île de Michel Houellebecq. Il est élu à l'Académie française en 2009, au fauteuil de Maurice Rheims. Il avait publié son dernier roman Royal Romance en 2012.

En 2005, François Weyergans était l'invité de l'émission "Tout arrive" sur France Culture, alors que paraissait l'un des romans les plus attendus de la rentrée littéraire 2005, Trois jours chez ma mère, qui remportera le prix Goncourt, quelques mois plus tard.

Avoir le prix Goncourt ce serait bien pour avoir une maison de campagne où je pourrais recevoir mes petits-enfants. François Weyergans

Ce que moi je trouve intéressant, c'est que ce roman, "Trois jours chez ma mère" qui met en scène un fils qui va un peu mal mentalement avec sa mère qui va mal physiquement aboutit à un livre qui lui me paraît être en très bonne santé. François Weyergans