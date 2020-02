Mort de l'écrivain Pierre Guyotat, le doux subversif

le fil culture | C'était sûrement l'une des plumes les plus singulières et expérimentales de la littérature française : l'écrivain Pierre Guyotat, auteur d'une oeuvre marquée par l'histoire et la sexualité, est mort ce vendredi 7 février 2020. Parcours.

"Je ne suis pas un romancier, je suis un fictionneur. La fiction c’est la vérité", déclarait-il dans Par les temps qui courent en 2018. Violente, difficile, crue… l’écriture de Pierre Guyotat a suscité bien des polémiques. Né le 9 janvier 1940 à Bourg-Argental (Loire) d’un père médecin de montagne et d’une mère polonaise, Pierre Guyotat s'adonne à l'écriture dès son adolescence. Peu après la mort de sa mère, il s’installe à Paris où il exerce divers petits métiers tout en continuant d’écrire des poèmes. En 1960, Pierre Guyotat écrit sa première fiction intitulée Sur un cheval, publiée un an plus tard aux éditions du Seuil sous le pseudonyme de Donalbain (l’un des fils du roi Duncan dans Macbeth).

Parce que le soleil commençait de m'éblouir tout à fait, mais surtout parce que je voulais les voir courir, j'ai levé les yeux et je les ai vus en effet courir vers le hangar entre les buis poussiéreux et froids, Roger, le premier dans sa blouse noire à liseré rouge et ses galouches noires et les autres par derrière agitant les bras. Sur un cheval, incipit

Appelé en Algérie en 1960, Pierre Guyotat est arrêté au printemps 1962 en Grande Kabylie, par la Sécurité militaire et inculpé d'atteinte au moral de l'armée, de complicité de désertion et de possession de livres et journaux interdits. De retour en France, il rédige Tombeau pour cinq cent mille soldats, récit d’une guerre coloniale dans un pays imaginaire. Refusé au Seuil, le manuscrit est publié par Gallimard en 1967 et connait un grand succès critique.

En 1970, il publie Éden, Éden, Éden, préfacé par Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers, rapidement interdit à la publicité et à la vente aux mineurs par le ministère de l’Intérieur. Après avoir publié deux recueils de textes et des entretiens (Le Livre et Vivre aux éditions Gallimard en 1984), Pierre Guyotat crée pour la scène. Dans le cadre du Festival d'Automne en 1986, il écrit Bivouac dont il assure la mise en scène avec Alain Ollivier. En mars 2000 paraissent Progénitures et Explications, (Gallimard) puis, en 2005, Carnets de bord (Léo Scheer) et l’année suivante, Coma (Mercure de France), récompensé du prix Décembre.

En 2018, son récit autobiographique intitulé Idiotie (Grasset) obtenait le prix Médicis. Pierre Guyotat y racontait sa jeunesse, des années de pauvreté vécues à Paris à l’expérience de la guerre d’Algérie. Il reçoit, la même année, le prix Femina pour l’ensemble de son œuvre. De 2001 à 2004, Pierre Guyotat est nommé professeur associé à l'Institut d’Études Européennes de l'université Paris 8. En 2004, l'écrivain fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France.