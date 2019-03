Musique, littérature, cinéma... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un disque, une exposition, un roman et un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : La Collection, "cette pièce nous amène au cœur du théâtre pintérien"

La Collection est une pièce fascinante et sombre. Le texte distille le poison du mensonge. James veut savoir la vérité sur ce qui s’est réellement passé une nuit dans un hôtel de Leeds entre Stella, sa femme, et Bill. Bill vit chez Harry à Belgravia, un quartier huppé de Londres, Stella et James à Chelsea, le quartier des artistes. Quelle est la vraie nature du lien qui lie Harry et Bill ? Que cherche vraiment James ? Que désire Stella ? Quels réglages passionnels guident chacun de ces personnages entre fantasme et jalousie ? Pinter nous conduit sur de multiples pistes comme autant de départs de fictions... une collection.

L'avis des critiques de La Dispute :

J’ai trouvé la traduction d’Olivier Cadiot remarquable, en ce si qu’elle n’est pas du tout démonstrative, elle ne cherche pas à se faire remarquer. C’est très sobre. Cela restitue la trivialité des propos. En revanche, je ne suis pas sûr des effets de vidéo sur une partie du décor, qui sont lourdement pesants. Arnaud Laporte

Ce spectacle va très bien aux Bouffes du Nord. Nous sommes autour d’eux et tout près. Cette présence des corps formidablement montrés est ressentie aussi. René Solis

Cette pièce nous amène au cœur du théâtre pintérien, du doute, de l’angoisse, de l’ambiguïté. Au déjà du jeu des comédiens, j’ai trouvé que le théâtre de mise en scène et la scénographie d’Antoine Vasseur nous y amène directement. Avec cet espace divisé très simplement, nous sommes exactement au cœur de la tension. Jean-Christophe Brianchon

J’ai redécouvert la pièce et l’ai trouvé passionnante. Par l’interprétation de ce quatuor de comédiens totalement exceptionnel, j’ai vu dans cette Collection des rapports de force, de séduction, des histoires de désirs inassouvis, d’homosexualité, de lutte des classes. C’est prodigieux ce qu’ils nous font entendre, voir, deviner sans qu’on sache jamais ce qu’est que la réalité. J’ai trouvé que c’était un exercice prodigieux. Fabienne Pascaud

Un disque : Voglio Cantar (Barbara Strozzi) d'Emöke Barath : "une image de Venise"

Découverte au côté de Philippe Jaroussky dans l’album La storia di Orfeo et plus récemment dans Orphée et Eurydice de Gluck, Emöke Barath, jeune soprano hongroise au timbre de velours sort enfin son premier album solo consacré à la musique Baroque italienne du XVIIe siècle.

L'avis des critiques de La Dispute :

C’est un très beau disque. La voix est riche, souple, ample avec un timbre pulpeux et charnu. Elle est très expressive sans tomber dans « l’expressitivisme ». Je trouve que l’écriture de Strozzi est intime, flamboyante, et d’une audace étonnante. C’est à découvrir avec plaisir. Anna Sigalevitch

Au-delà du portrait de Barbara Strozzi, ce disque donne une image de cette Venise de l’époque, où l’on faisait « opéra » même avec une esthétique chambriste, où l’on ne lésinait sur aucune expressivité, où le drame était absolument partout. J’ai cependant une réserve sur ce type de disque extrêmement long. On perd un peu cette vivacité qui est le propre de la voix d’Emöke Barath. Lucile Commeaux

Emöke Barath fait un peu penser, avec une voix placée plus haut, à la voix de Magdalena Kožená, fleurie et fruitée à la fois. Elle a revanche quelques limites techniques lorsque les vocalises deviennent un peu trop tendues. Cela reste toutefois un très joli disque. On peut se laisser flotter et jouir de de l’infinité des détails que nous offrent ces cantates successives. Emmanuelle Giuliani

Une exposition : Guy Tillim, "il photographie l’Afrique de manière inédite"

Lauréat du Prix HCB 2017, attribué grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, le sud-africain Guy Tillim (né en 1962) s’est attaché, avec cette nouvelle série Museum of the Revolution, à observer les effets de la décolonisation dans les grandes capitales africaines.

L'avis des critiques de La Dispute :

Ce qu’il y a de fascinant dans ce travail est que Guy Tillim photographie l’Afrique de manière inédite, d’habitude montrée comme une terre de misère ou comme une terre exotique. Il photographie la banalité du quotidien. Nous sommes dans la réalité de l’Afrique aujourd’hui telle que la vivent les Africains. Yasmine Youssi

Guy Tillim arrive à montrer des scènes qui ne soient ni pittoresques ni théâtrales, ni laides ni sublimées. Il tourne toujours autour de cette neutralité qui n’en est finalement pas une. Anaël Pigeat

Cette exposition est formidable. Elle explore les questionnements identitaires d’un continent décolonisé. On voit qu’il n’y pas une mais des réalités qui s’entremêlent dans ces territoires. Frédéric Bonnet

