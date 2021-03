Nicolas Bouvier : récits de voyage et leçon de modestie

Nicolas Bouvier a entrepris un grand voyage dans les années 1950 des Balkans au Japon, en passant par l'Iran et le Sri Lanka. Un périple qui a marqué son auteur et qui a réinventé la littérature de voyage.

“Le voyage est une grande leçon de modestie et de dépouillement, je crois que c’est sa principale vertu. Et si on arrive à se transformer en rond de fumée ou à être couleur de muraille, on passe partout.” C'est ainsi que Nicolas Bouvier racontait sa conception du voyage, sur France 2, en 1995.

Nicolas Bouvier naît en 1929 en Suisse dans une famille bourgeoise protestante. Influencé par Jack London et Jules Verne, il dévore les atlas familiaux “comme on lit des polars” et dessine les cours des fleuves du monde dans le beurre de ses tartines.

À 19 ans, il est envoyé en Finlande et au Sahara par plusieurs journaux. En 1953, avec son ami le peintre Thierry Vernet, il se rend à Belgrade en Fiat 500 Topolino.

L’un peignant, l’autre écrivant ses rencontres, ils traversent la Yougoslavie de Tito. Bouvier enregistre la richesse des musiques des Balkans avec son micro.

La simplicité d'une rencontre

“Il y a une sorte de légèreté qui va avec le voyage et qui permet de voir ce que les gens les plus abrupts peut-être au premier abord, ont de cocasse. Très souvent des éclats de rire ou des fous rires nous ont tirés d’affaire dans des situations qui auraient pu mal tourner”, explique-t-il sur France Culture en 1986.

Passionné de géographie et d’histoire, il décrit les transformations de la Turquie moderne puis l’Iran sous le règne du Chah.

“On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels.”

En s’intégrant dans les villages, ils alternent vie nomade l’été et sédentarité l’hiver. Ils vivent de petits boulots, donnant des cours de français. Grâce à la présence de son ami peintre, Bouvier est plus sensible aux couleurs comme en témoigne cet extrait de L'Usage du monde : "Partout, cet inimitable bleu persan qui allège le cœur, qui tient l’Iran à bout de bras, qui s’est éclairé et patiné avec le temps comme s’éclaire la palette d’un grand peintre. Les yeux de lapis des statues akkadiennes, le bleu royal des palais parthes, l’émail plus clair de la poterie seldjoukide, celui des mosquées séfévides, et maintenant, ce bleu qui chante et qui s’envole, à l’aise avec les ocres du sable, avec le doux vert poussiéreux des feuillages, avec la neige, avec la nuit."

Après avoir traversé la Yougoslavie, la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan en un an et demi, les deux hommes se séparent. Nicolas Bouvier raconte cette partie du voyage une décennie plus tard dans L’Usage du monde.

L'envers du décor du voyage

Mais le Suisse ne rentre pas chez lui, il continue son périple plus à l’Est et arrive au Ceylan (l’actuel Sri Lanka). Dans la jungle, il découvre une autre facette du voyage : dépression, maladie, nostalgie et divagation, comme il le raconte au micro de notre antenne, en 1986 : “Lorsqu’on se trouve dans une nature aussi véhémente que celle de Ceylan, qui est très bizarre parce que vous avez ces deux moussons mais pas de saison, une espèce d’énergie démentielle dans cette nature qui crée des formes baroques qui pourrissent sur elles-mêmes presque aussitôt pour faire place à d’autres. On est évidemment très intrigué par ce spectacle.”

Nicolas Bouvier passe neuf mois éprouvants sur l’île et met trente ans à raconter cet épisode dans Le Poisson-Scorpion. Il est engagé comme marmiton sur un bateau français et débarque au Japon.

Il appréhende cette société complexe en racontant, les rencontres cocasses et maladroites, la poésie visuelle de la ville, les coutumes traditionnelles. Pour gagner un peu d’argent, il est figurant sur des tournages de films.

Nicolas Bouvier rentre en France, fin 1956, marqué à jamais par ces trois années. Il entretient toute sa vie des liens étroits avec l’archipel japonais, jusqu’à sa mort, en 1998.

Son œuvre raconte l’authenticité d’une rencontre, entre un Européen et les régions d’Orient, bien avant que ces routes soient empruntées par une génération d’Occidentaux en quête de spiritualité ou de dépaysement.