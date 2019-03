Nicolas Martin choisit "La Maison des feuilles" pour "1 livre, 1 jour"

En recommandation de lecture dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", Nicolas Martin, producteur sur France Culture de "La Méthode scientifique" de 16h à 17h, a choisi La Maison des feuilles de Mark Z. Danielewski publié aux éditions Points Signatures.

L'intrigue : à Los Angeles, chez un vieil aveugle qui vient de mourir, Johnny découvre un étrange manuscrit. Le texte se présente comme un essai sur un film, The Navidson Record : un "home movie" amateur dans lequel Will Navidson a filmé l’installation de sa famille dans leur nouvelle maison en Virginie. Une maison dans laquelle il découvre une pièce qui jusqu’alors n’existait pas. Une maison plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. Que cache la maison ? Quel est ce grondement qu’elle émet de temps à autre ? Will Navidson, contre toute prudence, décide d'en explorer les entrailles...

Pourquoi avoir choisi la Maison des Feuilles, de Mark Z. Danielewski ?

Certainement parce que lire "La Maison des feuilles", c'est une expérience qui va au-delà de la stricte expérience de lecteur. C'est se plonger dans un labyrinthe textuel qui sollicite à la fois la curiosité, la raison, la peur, l'excitation, l'angoisse, c'est une immersion dans un système qui ne se laisse jamais saisir, qui ne cesse de se dérober sous nous, sous nos attentes, sous nos projections. C'est un chausse-trape qui laisse celui qui accepte de s'y égarer pantois, éberlué, halluciné, terrifié et pourtant incroyablement rassasié et heureux. C'est une expérience littéraire totale.

Nicolas Martin

Mark Z. Danielewski est né à New York en 1966. Après ses études, il devient ouvreur dans un cinéma, plombier, serveur… Il mettra douze ans à écrire La Maison des feuilles. Circulant d’abord sur Internet où il devient un objet culte, ce livre est aujourd’hui un best-seller international.

Nicolas Martin est producteur et animateur de l'émission de vulgarisation scientifique "La Méthode scientifique", et des "Idées claires" qui démêlent chaque semaine le vrai du faux dans une vidéo et un podcast. Nicolas Martin a un temps été professeur de lettres avant de se réorienter vers la radio. Il débute sa carrière de journaliste à France Bleu avant de devenir chroniqueur sur France Inter.

Il devient rédacteur en chef de l'émission culturelle "Entrée libre", diffusée sur France 5, avant de rejoindre à nouveau France Culture, d'abord comme chroniqueur puis pour produire l'émission "La Méthode scientifique" en 2016.