Nobel de littérature : avant Dylan, des discours sur l'engagement ou le rôle de l'écrivain

C'est finalement sous forme d'un fichier audio de 26 minutes enregistré le 4 juin à Los Angeles que Bob Dylan, Nobel de littérature 2016, a transmis sa contribution de rigueur à l'assemblée des Nobel. Une formalité de rigueur pour recevoir pour de bon le prix décerné chaque année à Stockholm, et se voir attribuer au passage les quelque 820 000 euros de récompense qui vont avec le prix prestigieux. L'occasion, surtout, pour les récipiendaires distingués de proposer une vision, de livrer un regard.

Avant de brosser son Panthéon personnel en convoquant Moby Dick (Herman Melville), A l'Ouest rien de nouveau (Erich Maria Remarque) et L'Odysée (Homère), Dylan esquisse l'ambition que porte son discours :

Quand j’ai reçu le prix Nobel de littérature, je me suis demandé quel était précisément le lien entre mes chansons et la littérature. Je voulais y réfléchir et découvrir la connexion. Je vais tenter ici d’exposer ces pensées.

Depuis la création de ce prix, en 1901, les contributions livrées par les lauréats ont connu des fortunes diverses. Certains discours seulement ont trouvé un écho historique. Ce fut le cas lorsque la récompense a pu prendre, dans le passé, des tours politiques, par exemple en sanctuarisant coup sur coup Soljenitsyne (en 1970) puis, l'année suivante Pablo Neruda (Nobel de littérature 1971).

Il reste une trace radiophonique du discours de Neruda, adapté au détour du feuilleton de France Culture sur les discours des Nobel en avril 2015 :

Aucun poète n'a de pire ennemi que sa propre incapacité à s'entendre avec les plus ignorés et les plus exploités de ses contemporains. Et ce que je dis vaut pour toutes les époques et pour tous les pays. Le poète n'est pas un petit dieu, non.

Quatorze ans avant Neruda, c'est Albert Camus qui s'était vu attribuer le Nobel de littérature. Nous étions alors en 1957, la guerre d'Algérie n'en était qu'à ses débuts. Et Camus, le Français d'Oran, dira ceci à Stockholm en recevant son prix à l'âge de 44 ans :

Après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autres titres que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales ? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu ? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier, elle m'aide encore à me tenir, aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent, dans le monde, la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de brefs et libres bonheurs.

Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder, plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier, du fond du cœur, et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même, dans le silence.