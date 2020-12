Noël 2020 : les recommandations livres de France Culture

Les productrices et les producteurs de nos émissions se changent le temps de quelques lignes en Pères et Mères Noël : ils vous offrent des idées de livres à dévorer au chaud cet hiver, pour des cadeaux ou pour vous-mêmes !

Nous sommes à seulement quelques jours de Noël et vous ne savez toujours pas ce que vous allez bien pouvoir glisser sous le sapin… Si pour certains l’idée est toute trouvée, pour d’autres, le choix s’avère plus cornélien. Pas de panique, vos producteurs favoris vous soufflent des idées de livres à offrir à vos proches. Et rien de tel qu'un bon roman pour passer l'hiver !

Le conseil d'Hervé Gardette des émissions "La transition" et "Politique !" : Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier

De quoi ça parle ?

Ce soir, c'est l'anniversaire de Marion. Dans leur ferme, à l'écart de la ville, son mari, sa fille et sa voisine lui préparent une surprise. Mais rien ne va se passer comme prévu. Des inconnus rôdent autour de la maison…

Pourquoi ce choix ?

Dans ce roman haletant, Laurent Mauvignier réussit l'exploit d'étirer chaque scène au maximum tout en maintenant une tension extrême. Le drame se noue au ralenti et l'histoire n'en devient que plus effrayante. Grand livre qui aurait mérité un prix cette année !

Les Editions de Minuit. 16,99 euros

Le conseil de Perrine Kervran de l'émission "LSD, La série documentaire" : Paris est une guerre, de Janet Flanner traduit par Hélène Cohen

De quoi ça parle ?

Janet Flanner est la correspondante du New Yorker auquel elle envoie chaque semaine une lettre de Paris. Quand la guerre éclate, elle rentre aux Etats-Unis. Pourtant en maintenant les liens avec ses amis restés sur place, en interviewant les Français qui transitent par l’Amérique, elle continue à décrire la vie parisienne bouleversée et bientôt la vie quotidienne de la ville occupée.

Pourquoi ce choix ?

Pénuries, restrictions, vie nocturne, murmures, résistance quotidienne, usages oubliés, détails de la vie de tous les jours, noms de cafés, silhouettes de l’époque, une écriture terriblement vivante et un sens de la formule imparable qui nous transposent sur le boulevard Saint-Michel en 1940, comme si on y était.

Les Editions du sous-sol. 20 euros

Le conseil de François Angelier, producteur de l'émission "Mauvais genre" : Ce qu'ici-bas nous sommes, de Jean-Marie Blas de Roblès

De quoi ça parle ?

Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, Augustin Harbour raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans au sein de la mystérieuse oasis de Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est parvenu à fuir ce lieu inconnu, car il s'agit de la demeure de Hadj Hassan, un homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de sa vestale Maruschka Matlich.

Pourquoi ce choix ?

Avec ce dernier roman, Jean-Marie Blas de Roblès croise en virtuose l'art du récit de voyage et d'exploration tel qu'il est pratiqué depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, le roman d'aventure dans la droite ligne de Jules Verne ou du Pierre Benoit de L'Atlantide, et l'art des machines infernales littéraires à la Raymond Roussel. Toutes ces dimensions fusionnent pour donner un récit étonnant narrant l'épopée d'un archéologue, Augustin Harbour, perdu dans le mythique territoire des Garamantes, en plein sud libyen, où ce qui s'offre à lui n'est pas un site connu, mais la mystérieuse ville de Zindan, cité aux rites étranges et aux pratiques insolites.

Les éditions Zulma. 12,99 euros

Le conseil de Marie Sorbier de l'émission "Affaires en cours" : Le bonheur, sa dent douce à la mort, de Barbara Cassin

De quoi ça parle ?

Il s'agit de "l'autobiographie philosophique" de Barbara Cassin. Un texte qui, de l'anecdote à l'idée, nous donne à voir la texture philosophique de toute vie. Saisir l’intensité du présent et ne pas passer à côté de ce que nous vivons.

Pourquoi ce choix ?

Quel titre ! C’est une autobiographie philosophique construite à partir de bribes, de petites phrases et d’anecdotes. Des morceaux saillants d’une vie quotidienne et intellectuelle qui forgent une conviction et une manière singulière d’envisager son existence. S’y dévoilent une femme surprenante, souvent non conventionnelle et des histoires simples, heureuses ou sombres qui imprègnent longtemps après avoir refermé le livre.

Les éditions Fayard. 20 euros

Le conseil de Géraldine Mosna-Savoye, productrice de l'émission du "Carnets de philo" : Le hussard sur le toit, de Jean Giono

De quoi ça parle ?

Des aventures et des rencontres d'Angelo, hussard, en fuite à travers la Provence en pleine épidémie de choléra.

Pourquoi le lire ?

Quitte à vivre une pandémie, autant la regarder autrement que par nos fils d'actualité et la passer à lire un roman sur le choléra et les passions que déchaîne la contagion : peur délirante, rencontres improbables, morts spectaculaires, croyances surnaturelles, crise autoritaire et corps en alerte. Un roman d'échappée et d'aventures, véritable pied de nez à nos ambiances confinées.

Les éditions Folio. 9,70 euros

Le conseil de Victor Macé de Lépinay, producteur de l'émission "Le Rayon BD" : Impossible, de Erri De Luca

De quoi ça parle ?

De la vérité, du hasard, de l’amitié, de la montagne, de la justice et de l’amour. C’est beaucoup pour un roman d’à peine 160 pages… Et pourtant ! Voici les faits : un homme a été retrouvé mort en contrebas d’un chemin de montagne escarpé et peu fréquenté, au cœur des Dolomites. C’est un randonneur, arrivé sur les lieux peu après l’accident qui a prévenu les secours. Or, il se trouve que ces deux hommes se connaissaient. Quarante ans plus tôt, pendant les "années de plomb" italiennes, ils étaient membres du même groupe révolutionnaire. Jusqu’à ce que l’un (la victime) livre à la police tous ces camarades (parmi lesquels le randonneur), qui ont alors été condamnés à de longues années de prison. Le juge d’instruction chargé de l’enquête estime qu’une telle coïncidence est impossible. Pour lui, c’est une vengeance préméditée. Il tente donc de faire avouer le suspect, qui s'en tient à sa version des faits : des hasards de ce genre arrivent tous les jours. Les interrogatoires se succèdent et tissent la toile d’un formidable duel intellectuel et rhétorique dont on ne sait qui sortira vainqueur.

Pourquoi le lire ?

Grâce à une construction rigoureuse et à un style éblouissant de clarté et de dénuement, Erri de Luca réussit ce tour de force, à partir de banales séances d’interrogatoire, d’ouvrir des portes vers de profondes réflexions. Et l’amour dans tout ça ? Il est au cœur des lettres magnifiques que le prévenu écrit à sa compagne entre deux interrogatoires. Ferme et défensif face au juge, son langage s’ouvre alors, révélant la vérité d’un homme, bien plus vaste et essentielle que la vérité judiciaire.

Les éditions Gallimard. 18,90 euros

Le conseil d'Adèle Van Reeth, productrice de l'émission "Les Chemins de la philosophie" : Les faits, autobiographie d'un romancier, de Philip Roth

De quoi ça parle ?

Quand l'auteur de Portnoy et son complexe et de La Tache sent le besoin d'écrire à la première personne, il est le premier surpris. Pourquoi l'autobiographie s'impose-t-elle ? Et si l'univers de la fiction était aussi la meilleure façon d'échapper à soi ? L'écrivain se promet cette fois de s'en tenir aux faits. Mais la tache se révèle plus ardue qu'il n'y paraît, et surtout, il ne suffit pas de s'en tenir aux faits pour être de bonne foi…

Pourquoi le lire ?

Le coup de génie de Roth est de donner la parole à son double littéraire, Nathan Zuckermann, qui vient interpeller (et malmener) l'écrivain en personne. Le dialogue entre un auteur et son personnage sur le degré de sincérité et d'aveuglement qu'il faut pour passer sa vie à écrire de la fiction est un coup de maître. Ça se lit comme du petit-lait et les réflexions soulevées accompagnent longtemps une fois la lecture terminée.

Les éditions Gallimard. 19,50 euros

Le conseil de Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de l'émission "La Compagnie des œuvres" : Solénoïde de Mircea Cartarescu, traduction Laure Hinckel

De quoi ça parle ?

Ça parle d’un modeste professeur de Roumain qui exerce dans une école terrifiante tout au bout d’une ligne de tram de Bucarest. Jeune homme, il s’est rêvé en poète magistral, mais une humiliation publique l’a "remis à sa place". Son aventure, pourtant, débute à peine. Elle sera des plus déroutantes.

Pourquoi ce choix ?

C’est un livre tourbillon, fascinant, envoûtant. Un voyage dans un esprit labyrinthique baigné d’une atmosphère grise, régulièrement trouée d’extase. A lire pour s’échapper vers une réalité parallèle.

Editeur Noir sur blanc. 27 euros

Le conseil de Marie Richeux, productrice de l'émission "Par les temps qui courent" : Le coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir de Deborah Levy, traduits par Céline Leroy

De quoi ça parle ?

La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Elle raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans après des décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité, la maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie.

Pourquoi ce choix ?

C'est l'histoire d'une femme qui devient peu à peu sujet de son existence, personnage principal de sa vie. Tout en décrivant ce que coûte la liberté - particulièrement aux femmes - elle suit ses intuitions et ses désirs, se nourrit des retours du passé, invente des espaces de solitude, de partage, d'écriture, de filiation ou d'amitié, loin des illusions de son ancien mariage. En transformant les idées en chagrin, Deborah Levy sonde ce qu'elle appelle le "coût de la vie" et dévoile, avec humour et subtilité, un possible nouveau rapport au "goût de la vie".

Le conseil de Tewfik Hakem, producteur de l'émission "Le Réveil culturel" : Ils sont infirmiers de campagne, de Fanny Cheyrou

De quoi ça parle ?

Journaliste à La Croix Hebdo, Fanny Cheyrou a passé une année avec deux infirmiers libéraux installés à Saint-Perdon, village de 1 800 âmes aux confins de la forêt des Landes de Gascogne. Max et Ludo - comme les appellent affectueusement les vieux du village - se relayent pour aller dans les maisons isolées et offrir à chaque villageois "le précieux sentiment d'être unique". Quand le récit commence à la fin de l'automne 2019, personne ne se doute alors qu'un étrange virus va bientôt bouleverser le monde entier…

Pourquoi ce choix ?

Illustré par des dessins de Jeff Porquié, le beau reportage de Fanny Cheyrou nous raconte la France rurale d'aujourd'hui et ses déserts médicaux. C'est si bien écrit qu'à la fin, on n'a qu'une seule envie : applaudir depuis notre balcon la naissance d'une nouvelle Florence Aubenas.

Disponible aux éditions du Palais. 18 euros

Le conseil de Nicolas Martin, producteur de l'émission "La Méthode scientifique" : Expiration de Ted Chiang, traduit par Théophile Sersiron

De quoi ça parle ?

Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non du libre-arbitre. Ted Chiang y répond en mettant en scène des personnages aux prises avec divers artefacts ou machines : une étrange porte à Bagdad, des organismes numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet de parler à son double.

Pourquoi ce choix ?

L'art de la nouvelle est un art difficile. Ted Chiang y excelle. Dans Expiration, l'auteur en neuf brefs récits met en scène des interrogations philosophiques, métaphysiques ou scientifiques, et nous livre de la grande science-fiction, celle qui à travers un cadre futuriste nous interroge au plus près sur notre rapport au monde, à la vie et à nos idéaux. Le voyage dans le temps est-il la preuve que notre existence est strictement déterministe ? La nature de notre existence se fait-elle systématiquement au détriment du monde que nous habitons ? Et si le libre arbitre n'était qu'une illusion ? Du récit de quelques pages à la novella plus développée, on retrouve dans ce 2ème recueil de Ted Chiang (qui a été adapté au cinéma par Denis Villeneuve dans son précédent recueil, dont il a tiré le film "Premier Contact") des échos de Borgès ou de Cortázar.

Disponible aux éditions Denoël. 15,99 euros

Le conseil d'Antoine Guillot, producteur de l'émission "Plan Large" : Cassavetes par Cassavetes, de Ray Carney

De quoi ça parle ?

Ray Carney, le plus grand spécialiste mondial de John Cassavetes, s’est entretenu au fil des années avec le plus farouchement indépendant des cinéastes américains. Ce livre, somptueusement illustré, réunit parole de l’artiste et précisions et mises en perspective du biographe et critique, et retrace ainsi une vie de création, de Shadows en 1959 à Love Streams en 1984.

Pourquoi le lire ?

Les plus grands ouvrages sur le cinéma sont des livres d’entretien (Hitchcok/Truffaut, Hawks par Hawks ou Conversation avec Sergio Leone de Noël Simsolo). Celui-ci, inédit en France depuis près de 20 ans, n’échappe pas à la règle, c’est même le "meilleur livre jamais écrit sur le cinéma", d’après Harmony Korine ! La fougue langagière de la parole de Cassavetes égale la passion parfois paroxystique qui anime ses films, une captivante leçon de courage et de persévérance, de quoi susciter quelques vocations.

Disponible aux éditions Capricci. 45 euros

Le conseil de Xavier Mauduit, producteur de l'émission "Le Cours de l'histoire" : La parole est aux accusés. Histoires d’une jeunesse sous surveillance, 1950-1960, de Véronique Blanchard et Mathias Gardet

De quoi ça parle ?

Ce sont douze adolescents, autant de filles que de garçons, qui ont affaire avec la justice, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces mineurs ont été placés entre les mains de centres d’observations du ministère de la Justice. Étaient-ils délinquants ? Étaient-elles vicieuses ? Ces adolescents ne plaisaient pas à la société qui les a placés sous surveillance.

Pourquoi le lire ?

La parole est aux accusés nous donne en effet l’occasion d’entendre une jeunesse qui n’est pas comprise, pas même écoutée. Les archives publiées dans le livre, à l’iconographie impeccable, sont bouleversantes. Par les écrits et les dessins de ces enfants, ce sont des destins que nous croisons, des moments de vie, des états d’âme, des mauvaises rencontres et des sourires, aussi. Ils étaient les "jeunes à vérifier". L’occasion de revisiter la société d’après-guerre sous un regard original et pertinent.

Disponible aux éditions Textuel. 35 euros

Le conseil d'Arnaud Laporte, producteur de l'émission "Affaires culturelles" : Nous sommes maintenant nos êtres chers, de Simon Johannin

De quoi ça parle ?

D’amour. Quel autre sujet ?

Pourquoi ce choix ?

Ce monde manque singulièrement de poésie, non ?

Disponible aux éditions Allia. 9 euros