Noël 2021 : les recommandations livres des productrices et producteurs de France Culture

Le conseil de Nicolas Martin, producteur de l'émission "La Méthode scientifique" : Terminus, de Tom Sweterlitsch

De quoi ça parle ?

Depuis les années 70, l'armée américaine a développé un programme secret qui permet de voyager dans l'Espace et le Temps profond. Des agents sont envoyés non pas dans le futur, mais dans l'un des innombrables futurs possibles pour tâcher de résoudre des enquêtes trop complexes et revenir avec des réponses. Mais plus ils ont recours à ces voyages temporels, plus les agents se retrouvent confrontés au Terminus, ce moment où toute vie sur Terre est annihilée. Et à chaque voyage, la date du Terminus se rapproche, inexorablement… Jusqu'à menacer de se produire demain.

Pourquoi ce choix ?

Thriller noir, science-fiction, page turner haletant, Terminus est tout cela à la fois. Dans la lignée des grands auteurs fantastiques, comme Dan Simmons ou Stephen King, Tom Sweterlitsch regorge d'idées surprenantes, réinvente complètement les enjeux des histoires de voyage dans le temps, déroule un récit d'une construction et d'une minutie diaboliques. Ce deuxième roman présage d'ores et déjà une carrière littéraire aux côtés des plus grands auteurs de genre.

Le Livre de poche, 8,70 euros

Le conseil d'Anaïs Kien, productrice de l'émission "Toute une vie" : Le temps qu’il fait à Middenshot, d’Edgar Mittelholzer

De quoi ça parle ?

Dans la campagne anglaise, un soir d’hiver, un assassin interné à l’asile voisin s’est échappé. Les habitants de Middenshot tremblent de peur, enquêtent ou, pour certains, se réjouissent alors qu'une tempête se lève. Un récit choral d’une grande intelligence.

Pourquoi ce choix ?

Si vous aimez les romans victoriens, les comédies et Sherlock Holmes, ruez-vous sur Le temps qu’il fait à Middenshot : Edgar Mittelholzer, auteur britannique natif de la Barbade, se saisit des codes du roman gothique, romantique et caribéen et revitalise les genres en nous plongeant à l’échelle d’un village dans les mécanismes de la paranoïa et de la folie. Quand l’inquiétude produit de salutaires effrois, mais aussi quelques dérives expéditives…

Les éditions du Typhon, 19 euros

Le conseil de François Angelier, producteur de l'émission "Mauvais genre " : Notre part de nuit, de Mariana Enriquez

De quoi ça parle ?

Derrière la fuite en avant d'un père et de son fils aux confins de l'Argentine contemporaine se cache un vérité effroyable : le règne sur le monde d'une puissance noire dévoratrice, "l'Obscurité", servie par une société secrète tentaculaire et omnipotente, l'Ordre. Son but : vivre l'éternité sur terre. Son mode d'action : user jusqu'à la mort du pouvoir médiumnique de rares élus. Son fonctionnement : des cérémonies sacrificiels organisés par la famille, les Reyes-Bradford, qui en est la force active. Tout le roman consistera, cette vérité dévoilée, à narrer la cavale paniquée, dans toute l'Amérique du Sud, de Juan Paterson et de son fils Gaspar, deux élus refusant d'être de la chair à rituel.

Pourquoi ce choix ?

Car nous avons sans doute là, avec ce monstre de près de huit cents pages, un nouveau classique du fantastique. En mêlant un portrait tragique de l'Amérique du Sud contemporaine (péronisme, dictature chilienne, collusion entre le capitalisme familial argentin et le régime militaire), une évocation du "Swinging London" et des années SIDA, Enriquez donne un arrière-plan historique puissant à une épopée familiale qui puise chez Lovecraft, Matheson ou Stephen King sa sève la plus noire. Une très grande réussite.

Les éditions du sous-sol, 25 euros

Les deux conseil de Marie Richeux, productrice de l'émission "Par les temps qui courent" : Comme un ciel en nous, de Jakuta Alikavazovic

De quoi ça parle ?

Une femme passe la nuit du 7 au 8 mars 2020, seule, dans la salle des Cariatides au Louvre. Elle a accepté cette incroyable invitation pour, dit-elle "redevenir la fille de son père". Le père, né en 1951 dans l’ancienne Yougoslavie, lui demandait à chaque visite qu’elle faisait, enfant, dans cet emblématique musée : "Et toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la Joconde?" Cette phrase résonne comme une pièce vide qui se peuplerait peu à peu d’une foule de souvenirs.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est un livre d’amours où le temps n'existe pas. Parce que c’est un merveilleux texte sur le regard, le désir d’être vue, le désir d’être invisible, l’art, l’écriture, la langue française, la filiation. Le temps n’existe pas, seule existe la lumière qui avance sur les genoux lorsqu'on attend quelqu'un, en craignant, sans le savoir, qu'il ou elle ne revienne pas. Parce qu’à chaque texte de Jakuta Alikavazovic je suis éblouie par son intelligence, sa malice, son art des mots et l’émotion qu’il suscite.

Les éditions Stock, 18 euros

Ultramarins, de Mariette Navarro : "On le lit d’une traite, avec passion. La lumière y brûle la rétine"

De quoi ça parle ?

En pleine mer, alors que l’on n’aperçoit plus aucune terre à l’horizon, un bateau de marchandises s’arrête. La commandante reste à bord tandis que l’ensemble des marins qui composent l’équipage sautent à l’eau et vivent un bain inédit.

Pourquoi ce choix ?

D’abord parce qu’il m’a été chaleureusement recommandé par plusieurs librairies. Aussi parce que c’est un roman de la suspension. On le lit d’une traite, avec passion. La lumière y brûle la rétine. C’est aussi un texte qui parle d’une femme restée à la commande d’un bateau, regardant les hommes au loin. Comme une recomposition momentanée du monde. Un renversement. Une utopie et ses infinies déflagrations.

Aux éditions Quidam, 15 euros

Le conseil de lecture de Tewfik Hakem, producteur de l'émission "Affinités culturelles" et "Esprit des lieux" : Dans la dèche à Paris et à Londres, de George Orwell

De quoi ça parle ?

Dans la dèche à Paris puis SDF à Londres. A la fin des années 20, George Orwell fait l’expérience de la misère sociale. Il relate ses mois de débine, ses rencontres avec les cheminots, les forçats des cuisines, les mendiants, les vagabonds, la mosaïque des précaires des années folles. Premier roman.

Pourquoi ce choix ?

Presqu’un siècle après, le récit n’a pas pris une ride. Les galériens d’avant la sécurité sociale ressemblent furieusement aux galériens sans papiers d’aujourd’hui (les prénoms changent, la misère est quasi la même). On peut lire ce récit documenté comme un grand reportage méticuleux et un journal de voyage inspiré. Gonzo avant l’heure, le style du jeune journaliste George Orwell est déjà dans l’anticipation.

Aux éditions 10-18. 8,10 euros

Le conseil de Caroline Broué, productrice de l'émission "Les Matins du samedi" : Mort aux girafes, de Pierre Demarty

De quoi ça parle ?

Impossible à raconter, encore moins à résumer. Disons que le suicide d’un homme à Bar-le-Duc est le point de départ d’une enquête rocambolesque qui implique un ancien bibliothécaire devenu détective privé, un colosse serbe, un jeune Sri-Lankais converti au judaïsme. Au fil de l’histoire qui n’en est pas vraiment une, le livre parle de la mort, de l’amour, de la cohabitation interethnique en milieu carcéral et de l’épépinage des groseilles.

Pourquoi ce choix ?

Parce qu’on rit et que c’est un ovni littéraire, une seule phrase de 200 pages faites de digressions et de coq-à-l’âne. On se demande s’il va tenir jusqu’au bout, et oui, il tient.

Disponible aux éditions Le tripode. 17 euros

Le conseil d'Antoine Guillot, producteur de l'émission "Plan Large" : Cultes ! 100 lieux mythiques de cinéma, de Nicolas Albert, Damien Duarte & Gilles Rolland

De quoi ça parle ?

Réalisé par une équipe de spécialistes de pop-culture et agrémenté de nombreuses anecdotes, ce beau livre richement illustré raconte en 224 pages les secrets des lieux ayant fait l’histoire du cinéma.

Pourquoi ce choix ?

La cinéphilie est affaire de fétichisme, et les films les plus iconiques hantent à jamais les lieux où ils ont été tournés. Du mont Spitzkoppe, en Namibie, qui figure en rétroprojection derrière les australopithèques de 2001, l’Odyssée de l’espace, à Fort Point, au pied du Golden Gate Bridge, où Kim Novak se jette à l’eau dans Vertigo, en passant par les escaliers fameux de L’Exorciste, Rocky ou Joker, et quelques maisons mythiques (celles d’Amityville, de Halloween ou du Parrain), sans oublier les plages de La leçon de piano, Les Dents de la mer ou La Planète des singes, ce livre passionnant ne se contente pas de vous faire voyager dans l’Histoire du cinéma, il vous donne l’adresse précise de chacun de ces lieux, de quoi vous donner quelques idées de destination…

Aux éditions Fantrippers. 34,90 euros

Le conseil de Marie Sorbier, productrice de l'émission "Affaires en cours" : Mahmoud ou la montée des eaux, d'Antoine Wauters

De quoi ça parle ?

Nous sommes en Syrie, un lac a envahi tout un territoire et les souvenirs de ses habitants suite à la construction d'un barrage. Un vieil homme passe ses journées sur sa barque et plonge dans ce lac artificiel pour laisser émerger tous ces instants de vie qui se noient, l'enfance, l'amour, la guerre, être père, être seul.

Pourquoi j'ai aimé ?

La forme du poème en prose donne une palpitation sensible à l'écriture d'Antoine Wauters. Élégant et délicat, Mahmoud se livre, s'ouvre, se fend, son tuba lui permet de se perdre sous l'eau et ses mots nous plongent dans une puissante dérive nostalgique. Et toujours la liberté et la poésie comme phares insubmersibles.

Disponible aux éditions Verdier. 15,20 euros

Le conseil d'Aranaud Laporte, producteur de l'émission "Affaires culturelles" : Rabalaïre, d'Alain Guiraudie

De quoi ça parle ?

Jacques a été viré de la boîte dans laquelle il a travaillé toute sa vie. Mais il entend profiter de cette période de chômage pour s'adonner à sa passion du vélo, et relever les défis de quelques cols du Massif Central. Ce faisant, il va vivre des aventures extrêmement surprenantes, en rencontrant une veuve joyeuse, un vieux berger qui distille la une gnôle aux pouvoirs surpuissants, un curé un peu chaman, une jeune prostituée, ou encore des terroristes islamistes !

Pourquoi ce choix ?

Ce livre est un immense mystère. Plus de 1000 pages que l'on dévore, totalement captivé par les pérégrinations de Jacques, à qui il semble ne rien arriver d'important, mais qui brosse un portrait fascinant de notre société, et aborde les thématiques les plus diverses. Cru, politique, sexuel, policier, fantastique, Alain Guiraudie a écrit un roman qui embrasse tous les genres, sans jamais mal étreindre.

Disponible aux éditions POL. 20,99 euros

Le conseil de Thiphaine de Rocquigny, productrice de l'émission "Entendez-vous l'éco" : Brothers, de Yu Hua

De quoi ça parle ?

De la métamorphose d'un pays, la Chine, à travers le destin de deux frères, le loyal Song Gang, et le filou Li Guangtou. Inséparables pendant l'enfance et l'adolescence, en pleine Révolution culturelle, ils voient leurs chemins se séparer à l'âge adulte lorsque la Chine s'ouvre au monde et se convertit au capitalisme industriel. Deux trajectoires opposées à l'image des fractures de la Chine contemporaine.

Pourquoi ce choix ?

Parce que Yu Hua manie parfaitement l'absurde, que son humour ne ressemble à aucun autre et qu'il nous fait découvrir un demi-siècle d'histoire chinoise, des grandes famines sous Mao à la frénésie économique d'aujourd'hui. A lire également du même auteur (et qui ne fait pas mille pages !) : Le vendeur de sang.

Disponible aux éditions Actes Sud. 14,70 euros

Le choix de Sonia Kronlund, productrice de l'émission "Les Pieds sur terre" : Mendiants et orgueilleux, d’Albert Cossery

De quoi ça parle ?

Un professeur d’université devenu mendiant, un voleur et poète, et un mangeur de haschich se côtoient dans les bas-fonds du Caire. L’enquête autour du meurtre d’une prostituée, menée par un commissaire homosexuel tourmenté, est l’occasion de révéler leur joyeuse philosophie et leur orgueil dans une misère qu’ils préfèrent à la soumission.

Pourquoi ce choix ?

Publié en 1951 par cet écrivain égyptien de langue française, c’est un roman très singulier qui m’a surpris et enchanté par ses accents dostoïevskiens, en mode Crime et Châtiments dans les ruelles du Caire, grouillantes et pittoresques. Des personnages sublimes et misérables y défendent leur liberté dans le dénuement, leur refus de la possession. Décroissants d’un autre siècle…

Disponible aux éditions Joëlle Losfeld. 16,50 euros

Le conseil d'Anne-Laure Chouin de la rédaction de France Culture : Le chant du poulet sous vide, de Lucie Rico

De quoi ça parle ?

Paule aime ses poulets, bêtes innocentes qui constituent l'élevage hérité de sa mère. Quand elle les tue pour les vendre, elle écrit leurs biographies. Concept marketing du tonnerre, qui suscite la jalousie des éleveurs du coin et la convoitise d'un propriétaire de supermarché. Ce dernier convainc Paule qu'elle peut rendre ses poulets heureux à grande échelle…

Pourquoi ce choix ?

Dans une écriture très simple, Lucie Rico nous entraîne dans une histoire de folie, d'amour et d'angoisse, sentiments qui ne sont pas censés aller de pair. Elle nous amène à réfléchir sur ce(ux) qu'on aime, ce(eux) qu'on mange et ce(ux) qu'on aime manger.

Disponible en Folio. 7,49 euros