"Notre-Dame de Paris" : la fabrique d'un roman populaire

Notre-Dame de Paris est sans aucun doute un monument de la littérature française. Roman cathédrale, il a joué un rôle clef dans la rénovation du célèbre bâtiment qui lui donne son titre : Notre-Dame de Paris. L'incendie de Notre-Dame, survenu le 15 avril 2019 nous rappelle que ce monument historique était tombé en désuétude avant que Victor Hugo ne lui rende sa lumière. Dès sa publication en 1831, le roman remporte un grand succès populaire : les éditions se succèdent au même rythme que les adaptations, les traductions et les produits dérivés. Pourtant, le chemin fut semé d’embûches pour le jeune Victor Hugo, qui n'est pas encore l'illustre écrivain que tout le monde connaît. À l’origine, l'écrivain rechigne même à écrire ce livre que lui a commandé l'éditeur Gosselin. Alors, comment ce roman mythique a-t-il vu le jour ? Pourquoi Victor Hugo a-t-il centré son roman autour de cette cathédrale ? À l'occasion de l'exposition des manuscrits de Notre-Dame de Paris à la Bibliothèque nationale de France, retour sur la Fabrique de ce roman, avec Jean-Marc Hovasse, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de Victor Hugo.

Un roman de commande "à la Walter Scott"

En 1828, le jeune Victor Hugo n'a que 26 ans, mais il s'est déjà imposé en tant que poète romantique, avec ses Odes et ballades. Côté théâtre, sa pièce Cromwell publiée en 1827, fait éclat. Dans la préface de ce drame, Victor Hugo s’oppose déjà aux conventions classiques, et élabore sa théorie de la littérature qu'il appliquera pour tout le reste de son œuvre. Ses premiers romans, quant à eux, tombent bien vite dans l'oubli. L'un d'entre eux tape pourtant dans l’œil d'un certain Charles Gosselin, éditeur de Lamartine et Balzac. Il s'agit de Bug-Jargal, publié alors qu'Hugo n'a que 16 ans. L'écrivain y dépeint notamment la révolte d'esclaves de Saint-Domingue contre la domination des colons français. Une toile de fond historique, des personnages incarnés et un brun d'action... Il n'en fallait pas plus séduire cet éditeur renommé : "Il y a un côté frénétique et gothique dans les premiers romans d'Hugo qui plaît beaucoup à Gosselin. À l'époque, il est déjà l'éditeur de Walter Scott, qui est un énorme succès littéraire en France. Gosselin s'est dit 'Cet Hugo, il a quelque chose de Walter Scott, il va m'écrire quelque chose dans le même style'", explique Jean-Marc Hovasse.

Le contrat est signé entre les deux hommes, et prévoit la livraison du roman en avril 1829. En contrepartie, Charles Gosselin s'engage à publier deux autres projets de Victor Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné et son recueil poétique Les Orientales. Mais deux ans après la signature du contrat, le romancier n'a encore rien produit, trop occupé à finaliser son drame romantique Hernani, et d'autres poèmes qui constitueront ses Feuilles d'automne. Très vite, les relations se dégradent entre Hugo et son éditeur : "Gosselin a fini par s'énerver. Il menace de lui faire un procès, et il y a des échanges très musclés entre les deux hommes. Hugo n'a plus d'autres possibilités que de livrer son roman", confie Jean-Marc Hovasse.

Une année entière s’est écoulée et je n’ai pas de vos nouvelles ; il me revient même que vous auriez renoncé à terminer cet ouvrage. Charles Gosselin dans une lettre adressée à Victor Hugo, le 12 avril 1830

• Crédits : (c) Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, estampes et ph

Notre-Dame de Paris, rattrapée par l'histoire de France

Contraint de se mettre à la rédaction de son futur chef-d'oeuvre, Victor Hugo finit par s'enfermer dans son bureau, un soir d'été 1830. Mais un autre événement vient perturber son travail... "C'est assez incroyable, puisqu'il entame l'écriture de son roman le 25 juillet 1830, soit le premier jour de la Révolution contre la Monarchie de juillet. Il écrit huit paragraphes, l'équivalent d'une page, mais il entend une émeute depuis sa fenêtre, et là il sort pour voir ce qu'il se passe", soutient Jean-Marc Hovasse.

J'ai écrit les trois ou quatre premières pages de Notre-Dame de Paris le 25 juillet 1830. La révolution de juillet m'interrompit. Puis ma chère petite Adèle vint au monde (qu'elle soit bénie) et je me remis à écrire Notre-Dame de Paris le 1er septembre et l'ouvrage fut terminé le 15 janvier 1831. Victor Hugo, extrait du manuscrit de Notre-Dame de Paris

• Crédits : (c) Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, estampes et ph

Avant son engagement dans la résistance armée au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, Hugo est déjà un écrivain engagé et fervent défenseur de la République. Avec cette révolution, le projet de Notre-Dame de Paris évolue, et la toile de fond historique sert alors de prétexte au romancier pour être au service d'une réflexion sociale et politique :

Le roman raconte l'avènement du peuple dans l'histoire. Ce qui se passe en 1830 a un écho avec les événements de 1482, dans "Notre-Dame de Paris". On a très peu de notes de Victor Hugo sur ce qu'il va faire, mais l'aspect "walterscottien" qu'il avait prévu de donner à son roman va changer, et il va donner une très grande importance à l'émergence du peuple. Jean-Marc Hovasse

La Révolution permet à Hugo d'obtenir un petit délai. Il reprend l'écriture de Notre-Dame de Paris en décembre 1830, et le rédige en six mois. Dans Victor Hugo raconté par un témoin de sa famille, son épouse, Adèle Hugo raconte que le romancier "s'arrache à la vie quotidienne" pour adopter un rythme de vie quasi-monacal :

Il s’acheta une bouteille d’encre et un gros tricot de laine grise qui l’enveloppait du cou à l’orteil, mit ses habits sous clef pour n’avoir pas la tentation de sortir, et entra dans son roman comme dans une prison. Dès lors, il ne quitta plus sa table que pour manger et pour dormir. Adèle Hugo, Victor Hugo raconté par un témoin de sa famille

La cathédrale gothique, ce parfait mélange de sublime et de grotesque

Grand défenseur de l'art gothique, Hugo choisit de faire de Notre-Dame de Paris le personnage central de son œuvre. Avec ses voûtes majestueuses et ses gargouilles tantôt effrayantes, tantôt amusantes, le monument parisien cristallise la théorie qu'Hugo développe pour sa littérature, à savoir un savant mélange de sublime et de grotesque :

Notre-Dame de Paris, mais aussi tous les bâtiments de cette époque-là sont laissés à l’abandon, ça ne représente aucune valeur pour l’opinion publique. Et donc cette prise de conscience de l’importance des monuments gothiques pour l’histoire de France, c’est Hugo qui la développe avec quelques amis. Et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles il fait de ce monument le sujet de son livre. Ce qu’il aime dans le monument gothique, c’est ce qu’il aime dans son esthétique, le mélange du sublime et du grotesque, c’est sa théorie du théâtre et même de la littérature, avec la figure de Shakespeare, et qu’il retrouve dans l’architecture gothique. Jean-Marc Hovasse

À l'époque, la cathédrale n'intéresse personne : son mélange de style est jugé disgracieux et désuet. Pour son sacre, Napoléon avait fait redécorer l'intérieur du monument et installer un porche pour en masquer la façade. Dans son roman, Victor Hugo s'indigne de l'état de dégradation du monument qui est pour lui le symbole de l'histoire de France : "Les grands édifices, comme les grandes montagnes, sont l'ouvrage des siècles".

• Crédits : (c) Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, estampes et ph

Grâce à un grand travail de documentation et de vulgarisation, Victor Hugo fera de Notre-Dame de Paris l'héroïne d'une tragédie populaire. Pour ses recherches, Hugo se base sur des ouvrages destinés aux historiens, comme le Théâtre des antiquités de Paris, signé Jacques Du Breul, ou encore l'Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, d'Henri Sauval.

Lorsque le romancier présente enfin le fameux manuscrit à son éditeur, il lui demande d'en faire trois volumes. Le prix du papier étant très onéreux, Gosselin refuse :

C’est intéressant sur son mode de composition. Cela veut dire que ses fameuses digressions, qui seront sa marque encore plus dans "Les Misérables", sont des chapitres qu’on peut enlever au roman sans que le roman soit incompréhensible, et pour cause puisque ce sont des chapitres purement digressifs. Mais pour beaucoup de lecteurs, ce sont les chapitres les plus extraordinaires et les plus intéressants. Jean-Marc Hovasse

Hugo garde alors sous le coude ses plus brillants chapitres (IV, 6 ; V, 1 et 2), parmi lesquels le célèbre "Ceci tuera cela" sur l'imprimerie qui serait destinée à se substituer à l'architecture. En 1832, Hugo renvoie ses chapitres à son nouvel éditeur, Renduel, qui publie une nouvelle édition complète en trois tomes.