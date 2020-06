Nouveauté interactive - La Dictée Géante de Rachid Santaki - Dimanche 28 juin de 15h30 à 16h

Dans le cadre du week-end Estival Albert Camus, France Culture et Rachid Santaki s’associent pour créer la première Dictée Géante diffusée simultanément à la radio et sur les réseaux sociaux de la chaîne. Un événement ludique et interactif ouvert à tous.

Avec plus de 350 dictées à son actif, Rachid Santaki, auteur de La légende du 9-3 (Ed. Ombres Noires) et initiateur de La Dictée Géante, lira un extrait de L’étranger d’Albert Camus en direct, diffusée à la radio et sur les réseaux sociaux de France Culture.

Parviendrez-vous à réaliser un sans faute ?

Tout le monde est invité à prendre son stylo, seul ou accompagné, devant son écran ou à l’écoute de la radio pour participer à cette expérience collective mêlant compétition, plaisir de la langue française ou mélancolie de l’enfance.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du week-end exceptionnel Estival Albert Camus, festival radiophonique co-produit par Rencontres Méditerranéennes Albert Camus et France Culture - en partenariat avec le Théâtre de la Ville, qui mêlera des soirées de fiction et des lectures enregistrées en direct et en public du Théâtre de la Ville - Espace Cardin.

La Dictée Géante sera lue en direct à la Maison de la Radio et retransmise dans les jardins de l’Espace Cardin. Rendez-vous sur YouTube, Facebook et Twitter, puis sur le site de France Culture pour le corrigé.

60 ans après la mort d'Albert Camus, France Culture consacre un week-end spécial à la vie et l’œuvre du Prix Nobel 1957 de Littérature, en accueillant notamment le Festival "Estival Albert Camus" sur ses ondes.

