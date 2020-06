Nouvelle émission littéraire à la rentrée : Salle des machines par Mathias Enard, à partir du dimanche 30 août

Salle des machines est le magazine de la littérature vivante qui propose l’exploration des moteurs, des engrenages de la création littéraire d’aujourd’hui : on y entendra la valse des bielles de la fiction. Tour à tour romanciers, traducteurs, mais aussi dessinateurs ou scénaristes de bande dessinée nous décrivent leurs mécaniques et nous expliquent comment ils plongent les mains dans le cambouis. On y apprendra de quelle façon ils mettent à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame : chaque semaine, deux invité(e)s partagent leur actualité, pour nous permettre d’en explorer les secrets et en entendre jouer les ressorts. Que sous-tend ce roman ? Sur quel paysage ouvre-t-il ? Quel en est l’arrière-plan ? Quelle relation les traducteurs entretiennent-ils avec le livre qu’ils traduisent ? Les autrices et auteurs nous entrouvrent la porte de leur salle des machines et nous font visiter leur arrière-cour, pour mieux mettre en avant la puissance de leur écriture.

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Mathias Enard sur France Culture pour une nouvelle émission dédiée à la littérature et aux écrivains. Nous réfléchissions depuis un moment déjà à prolonger une première expérience commune lorsque Mathias a produit une série puissante d’A Voix nue avec Olivier Rolin. Mathias possède ce talent d’interroger un autre romancier que lui avec des questions ou une manière de poser des questions qui lui viennent sans doute de sa propre recherche, de sa propre pratique de l’écriture tout en invitant pleinement l’auditeur dans la conversation. Ce qu’il cherche, nous le cherchons avec lui. Je suis certaine que nous devons réinventer l’entretien littéraire pour lui donner un nouvel enjeu, une nouvelle nécessité. Je pense que France Culture, plus que jamais, doit être un lieu où un écrivain peut se sentir en résidence.

Sandrine Treiner – Directrice de France Culture

Mathias Enard est une figure-clé de la littérature française. Il déploie, depuis son premier roman _La Perfection du tir e_n 2003, une oeuvre ample d’une ambition rare. En 2008, il publie Zone, un évènement littéraire, puis en 2010 Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants. En 2015, il obtient le prix Goncourt pour Boussole. Mathias Enard est également traducteur.

Il arrive sur France Culture le dimanche 30 août pour produire une nouvelle émission littéraire : Salle des machines.

Réécoutez l’émission sur franceculture.fr