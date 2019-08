Nouvelle reconnaissance pour la fanfiction, distinguée par un prix Hugo

Genre encore souvent méconnu remontant aux années 80, la fanfiction a explosé avec Internet. L'un des sites les plus populaires chez les auteurs et lecteurs de fanfictions, "Archive of Our Own", vient d'être récompensé par un prestigieux prix littéraire américain.

C'est un genre littéraire assez peu connu, mais en passe d'être reconnu : la "fanfiction", c'est-à-dire le fait de prolonger ou réécrire totalement une oeuvre (un roman, un film, une série, un manga...). En se basant sur l'univers et les personnages d'une oeuvre, les auteurs de ces récits inventent de nouvelles histoires.

Il existe des millions de fanfictions, ou fanfics, sur Internet. L'un de ces sites, "Archive of Our Own", ou AO3, a reçu dimanche le prix Hugo, un prestigieux prix littéraire américain décerné chaque année à des œuvres de science-fiction et de fantasy. "Archive Of your Own", en français "Notre propre archive", a été distingué dans la catégorie "travaux apparentés".

Une bibliothèque indépendant et libre d'accès

Ce site a été créé en 2008 en code source ouvert pour construire une gigantesque bibliothèque de fanfictions sur Internet, et ainsi échapper à d'autres sites qui tentaient de monétiser les productions des utilisateurs, ou même de censurer certains contenus car une partie des récits de fans relèvent de la pornographie (c'était le cas de FanFiction.Net ou LiveJournal). En clair, une plateforme à but non lucratif créée par des fans et pour des fans, sous la houlette de l'Organisation pour les Œuvres Transformatives (OTW) et de plus de 700 bénévoles.

Aujourd'hui, plus de cinq millions de récits sont archivés sur AO3 et disponibles gratuitement, dont plus de 22 000 textes en français et y compris en sindarin, la langue imaginée par J. R. R. Tolkien. Le site compte plus de deux millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers de "fandoms", des communautés de fans en fonction des œuvres et des médias choisis. On trouve par exemple plus de 200 000 récits sur la saga Harry Potter, presque 800 000 sur les Marvel (films ou comics). La série Game of Thrones nourrit également beaucoup de récits, de même que des œuvres classiques comme Les Misérables, de Victor Hugo. Même des célébrités bien réelles sont les personnages d'histoires imaginées par leurs fans.

Si les fanfictions sont majoritairement écrites et publiées sur Internet, certains amateurs vont plus loin et s'essayent au cinéma. Mis en ligne début 2018, un "fanfilm" sur le passé de Voldemort, ennemi de Harry Potter, dépasse les 15 millions de vues sur Youtube :

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Fanfictions et auto-édition : la création littéraire à l'ère numérique 18 min Le Deuxième invité Fanfictions et auto-édition : la création littéraire à l'ère numérique

Hommage ou violation du droit d'auteur ?

Les fanfictions sont loin d'être nouvelles, elles existaient déjà dans les années 80, bien avant l'ère numérique. Mais Internet a clairement fait exploser le nombre de récits. Au point, forcément, de poser l'épineuse question du droit d'auteur : hommage et publicité gratuite, ou concurrence et violation du droit d'auteur ? La question n'est pas tranchée. Mais malgré le flou juridique, la pratique est relativement tolérée tant qu'elle n'est pas lucrative. Dans le droit américain, il est possible de plaider "l'usage loyal" d'une oeuvre. La position des auteurs originaux compte également.

Certaines fanfictions ont pourtant largement dépassé la simple publication en ligne. A l'origine, la saga "Cinquante nuances de Grey" est par exemple une fiction dérivée de la saga Twilight.

Quoi qu'il en soit, ce prix littéraire Hugo est synonyme de reconnaissance pour les fans auteurs, qui revendiquent de pouvoir écrire et publier librement ce qu'ils considèrent comme de réelles œuvres créatives. Les fanfictions sont fréquemment raillées, considérées comme des élucubrations de fans écervelés. Beaucoup d'auteurs se battent donc pour une réelle reconnaissance du genre, notamment sur Twitter.

Ce n'est cependant pas le premier coup de projecteur sur les fictions à partir d’œuvres existantes. En 2006 déjà, Geraldine Brooks avait reçu rien de moins qu'un Prix Pulitzer pour sa fiction autour du Docteur March, le personnage du roman Les Quatre filles du Docteur March.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Alixe, auteure de fanfiction 6 min Itinéraire bis Alixe, auteure de fanfiction

A lire : Comment AO3 a-t-il construit un empire de fanfiction à but non lucratif et un refuge. Par Caitlin Busch, dans SYFY WIRE, février 2019