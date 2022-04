Odessa : des hommages littéraires et poétiques à une ville dans la tourmente, dans le box office de la culture

Cette semaine au programme du box office de Soft Power : un arrêt en littérature et en poésie sur la ville d'Odessa, un joli démarrage à noter pour "Les Animaux Fantastiques", "The Dropout" (Disney Plus), les nouveaux rendez-vous du jeu vidéo francophone et le retour de Kungs et d'Orvil Peck.

La mélancolie du passé d'Odessa

Les succès se suivent et se ressemblent en fiction et non fiction, aucune entrée frappante et guère de sortie non plus. C’est le plat pays, le temps suspendu, comme si les éditeurs avaient attendu l’après second tour de la présidentielle pour ressortir des livres. Alors, faisons un pas de côté avec un petit livre qui n’est certes pas un best-seller, mais est au cœur de l’actualité cette semaine : Récits d'Odessa de Isaac Babel dans la traduction d’ André Markowicz, chez Actes Sud. Ce week-end, la métropole cosmopolite d’Ukraine, Odessa, sur les bords de la mer Noire, a été bombardée par l’armée russe et plusieurs personnes sont mortes, dont un enfant. Bombarder aveuglément une ville n’a aucun sens, sinon la haine et les crimes de guerre. Odessa, chantée par Isaac Babel, fut longtemps une ville cosmopolite et joyeuse, une ville juive aussi – à l’humour juif ashkénaze si typique – avant que 30 000 juifs y furent massacrés en 1941. Longtemps soviétique à son corps défendant, et russophone par sa géographie, Odessa est aujourd’hui jaune et bleue – les couleurs du drapeau national ukrainien. Les pro-Russes existaient et hésitaient ; depuis la barbarie poutinienne, ils ont pour la plupart basculé dans le camp Zelensky. Surtout que Vladimir Poutine n’a jamais posé un pied à Odessa. Récits d'Odessa d’Isaac Babel, dans un autre siècle, décrivait déjà la face sombre de la ville, ses monstruosités hargneuses, populaces, ses bas-fonds. Son héros, roi de la pègre, est un Robin des bois juif, et parfois on se croirait dans un roman de Genet ou de Francis Carco – en plus baroque. C’est qu’à Odessa, on s’insulte en yiddish, on contrebande en langage de charretier et on se grise en vodka importée. Isaac Babel, lui, a été fusillé en 1940 sur ordre de Staline.

C’est à Odessa que débarque Ulysse de son Odyssée ; à Odessa que l’aristocratie française crée un port franc ; encore Odessa où est né un important courant du sionisme. Et c’est de ce port, hier comme aujourd’hui, que sont partis tant de Juifs vers les kibboutz de Galilée et, pour les plus fortunés, dans les appartements art déco du boulevard Rothschild.

Il y a quelque chose à la fois d’exotique et de romantique à Odessa.

Il faut dire que la ville a aimanté depuis longtemps les écrivains, ceux qui y sont allés et ceux qui en ont rêvé. À Odessa, la poésie n’a pas rythmé l’action, elle était en avant. Pouchkine y a situé Eugène Onéguine ; Eisenstein son Cuirassé Potemkine ; Mark Twain son imaginaire ; Balzac y a une amoureuse ; Simenon un Maigret d’Odessa et Olivier Rolin, insatiable d’appétits culturels, s’y éprend d’opéra et de librairie. Une anthologie de ces textes littéraire est publiée dans le recueil Le goût d’Odessa au Mercure de France. À signaler aussi un bel « ode » à Odessa dans le Monde Magazine : « Odessa, histoire d’un mythe ».

Ce week-end, Odessa est sous les bombes. On meurt dans la ville cosmopolite ce dimanche. Après les pogroms et les Soviétiques, Odessa a rendez-vous ce printemps avec Vladimir Poutine. Le despote déteste le multiculturalisme, le cosmopolitisme, la littérature et sans doute aussi les Juifs. Il déteste surtout l’humour, l’humour qui est l’un des secrets d’Odessa, l’humour comme forme de résistance, l’humour comme force de courage – même si ce week-end, on ne rit plus – pas même… de l’humour noir.

– « Odessa, histoire d’un mythe », d’Emmanuel Grynszpan dans le magazine du Monde.

– Le goût d’Odessa, anthologie de Sandrine Treiner, au Mercure de France.

– Récits d'Odessa de Isaac Babel, chez Actes Sud.

Le retour des chroniques magiques attire le public en salles

Beau succès cette semaine pour Les Animaux fantastiques, le film de Warner Bros, troisième volet de la série et onzième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling. Sur 842 écrans français, le film récolte plus d’un million d’entrées en première semaine. Le film est impressionnant par ses décors, ses animaux réellement fantastiques et un Jude Law barbu attachant. Pourtant, on se perd vite dans cette histoire compliquée que seuls les moins de vingt ans peuvent connaitre...

"The Dropout" : ascension et déchéance d'une soi-disant prodige de la Tech et de la santé

La série de la semaine s'appelle The Dropout et vient d'être mise en ligne sur Disney Plus. The Dropout, c’est une business woman qui fait l’actualité, une certaine Elizabeth Holmes, brillante étudiante de Stanford qui a créé la boîte Theranos à l’âge de 19 ans. Elle est mégalo, égocentrée, révolutionnaire et bientôt millionnaire ! Une « success story » remarquable dans le milieu de la santé californien avant la chute : en janvier 2022 Elizabeth Holmes est condamnée pour fraude et escroquerie.

Dans la lignée de séries retraçant des enquêtes au long cours sur des scandales, comme WeCrashed, dont on parlait dimanche dernier, ou Dopesick, Disney Plus a accueilli à bras ouverts cette création produite par Hulu, inspirée d’un podcast d’ABC News.

Le tout est piloté par Elizabeth Meriwether. La showrunneuse avait pris ses marques dans le paysage sériel en entrant par la porte des comédies comme New Girl, mais elle parvient ici à donner tout son sens à un récit plus grave, sans tomber dans un surjeu dramatique. Cet écueil, l’actrice Amanda Seyfried l'évite aussi. Elle parvient à cerner physiquement et psychologiquement le personnage d'Elizabeth Holmes, ses cols roulés noirs et sa voix volontairement rauque. Le tout en restant crédible, mais confine à la « sociopathie » comme le dit Audrey Fournier dans Le Monde.

Le gaming au service de la philanthropie

Côté jeux vidéo, un chiffre cette semaine : 802 503 euros. C’est la somme récoltée en 3 jours de « live » en direct du Palais des Congrès de Paris lors d’un marathon de Speedrun caritatif de 55 heures diffusé sur Twitch. Mais le Speedrun c’est quoi ? En gros c’est du speed dating au pas de course ! Plus sérieusement c’est un mode de jeu qui consiste à terminer des jeux le plus vite possible : une alliance entre performance et rapidité donc. À cette tendance du gaming, on ajoute maintenant la philanthropie, et on obtient les Speedons, ou l’art de donner rapidement. Cette deuxième édition des Speedons a permis de collecter 800 000 euros qui seront reversés à Médecins du monde. Librement inspiré du phénomène « Games Done Quick » (des marathons caritatifs américains) déjà répandu outre-Atlantique depuis le début des années 2010, ce nouveau type de rendez-vous événementiel avait trouvé une première traduction française dans le Z Event, dont l'édition 2021 (la sixième) a permis de récolter plus de dix millions d'euros. S’ils n’en sont pas encore à détrôner des rendez-vous télévisuels caritatifs historiques comme le Téléthon (qui récoltait en 2021 plus de 85 millions d’euros), ces évènements du monde du jeu francophone offrent un nouveau point de contact avec des communautés prêtes à donner.

Le retour d'Orvil Peck et un passage au Printemps de Bourges pour Kungs

Pour conclure ce box office, non pas un mais deux artistes. On démarre avec Orville Peck, le chanteur country d’origine sud-africaine (il est né à Johannesburg bien que, petit cachottier, il n’en parlait jamais caché sous ses masques de cuir). Sa musique, typique du son Nashville, le Sud Profond, évolue aujourd’hui vers un son très pop et du coup plus mainstream. Son nouvel album est intitulé Bronco et en voici l'un des titres phares : C'mon Baby, Cry.

Autre actualité de la semaine, Kungs, de son vrai nom Valentin Brunel, était au printemps de Bourges ce week-end. On se souvient de son hit This Girl. Depuis, sa carrière a décollé et le DJ français, né à Toulon en 1996, a sorti fin mars son deuxième album, Club Azur. Il était hier soir chez Laurent Ruquier dans On est en direct sur France 2 - et ce soir à l'antenne de France Culture :

