Papiers n°30 La revue de France Culture : Soigner l’âme humaine

Au sommaire

Un grand dossier « Soigner l’âme humaine ? ». L’âme humaine est-elle naturellement malade, et sommes-nous tous condamnés à errer dans la vie à la recherche d’un peu de paix ? Des débuts de la psychanalyse aux innovations en termes de santé mentale : des praticiens et des patients répondent.... Un portrait surprenant du dramaturge Wadji Mouawad. PNL, groupe de rap composé de deux frères originaires de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, ont cassé toutes les pratiques habituelles du milieu. Comment le groupe est-il devenu un phénomène mondial... : enquête et analyse d’un phénomène. Enfin, Adèle Van Reeth recueille les leçons du grand philosophe Michel Serres, entre science et philosophie...

À découvrir également

Ils ne piquent pas, leur peau n’est pas gluante, ils peuvent même être sympathiques, finalement, ne devrions-nous pas aimer les serpents ?

Un portfolio du photographe Mathieu Pernot sur les Roms. Une réflexion sur le cas Périclès et son approche de la démocratie, ainsi qu’une enquête sur le travail à l’occasion du centenaire de l’Organisation internationale du travail. Alain Supiot, titulaire de la chaire « État social » au Collège de France, spécialiste du droit du travail, nous livre ses réflexions sur le sujet. Enfin, Martine Monteil, première directrice centrale de la police judiciaire, nous raconte entre autres la célèbre Madame Claude, le tueur en série Guy Georges dans À voix nue.

De l’antenne de France Culture

Nous retrouvons Etienne Klein, Jacques Attali questionne la démographie, Olivia Gesbert, Jean-Noël Jeanneney, Marie Richeux, Marc Weitzmann, Jean de Loisy, une sélection de livres « que vous n’avez jamais finis » proposée par les producteurs de France Culture et le mot de la fin d’Aurélien Bellanger.

Papiers est la revue trimestrielle de France Culture. Construite autour de trois thématiques : idées, savoirs et créations, elle est composée d’un grand dossier central et d’articles issus des émissions de France Culture mais aussi d’extraits tirés de la presse internationale.

Retrouvez les Éditions Radio France sur editions.radiofrance.fr

Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter

Responsable Presse : Emmanuelle Roig

01 56 40 15 45 / 06 01 32 90 71 emmanuelle.roig@radiofrance.com

Responsable du pôle média et presse France Culture : Claude-Agnès Marcel

01 56 40 21 40 / 06 03 83 65 36 claude-agnes.marcel@radiofrance.com