Paris, années 20 : quand Léopold Sédar Senghor découvrait Paris et ses élites

Voilà vingt ans que Léopold Sédar Senghor est mort. Juste avant Noël, en 2001, et à Verson, en Normandie, c’est-à-dire plus près des bords de Loire, que de Dakar ou du delta du fleuve Saloum, sa région natale. Etudiant, c’est à ces châteaux de l’histoire de France, découverts en randonnant à vélo avec un autre étudiant, Indochinois celui-là, qu’il avait consacré son tout premier périple hexagonal, soixante-dix ans plus tôt. Boursier sénégalais dans la capitale d’un empire colonial sur le tard qui se prenait de passion pour l’exotisme, “les arts nègres”, le jazz et Joséphine Baker (arrivée des Etats-Unis trois ans auparavant dans le casting de la Revue nègre), Senghor avait débarqué à Paris en 1928. Il avait 22 ans. A l’époque, le Sénégal, où il était né en 1906, était encore une colonie française d’Afrique de l’Ouest, où les Pères blancs souvent se chargeaient de l’instruction.

La trajectoire de Léopold Sédar Senghor croise cette présence-là, à la fois coloniale et évangélisatrice, ses préférences et ses hiérarchies. Elle modèlera considérablement son histoire même si, troquant un sacerdoce pour un autre en cours de route, il deviendra finalement agrégé de grammaire - et pas curé comme il l’avait d’abord imaginé. La culture classique, légitime et élitaire, incorporée une fois arrivé à Paris, se chargera du reste de la part majoritaire de celui qui était le tout premier des agrégés littéraires à se trouver né sur le sol africain. Même si, par ailleurs, c’est à Paris aussi, où gravitent et transitent des intellectuels qui seront décisifs dans son élaboration de la négritude, qu’il découvre encore une bibliothèque tout autre, qui l’irrigue à son tour. Toute son histoire sera celle d’une trajectoire en forme de passerelle entre les deux.

Fils d’un commerçant plutôt à l’aise dans la région atlantique de Mbour, il avait en effet été envoyé à l’école des Pères blancs en 1913. D’abord dans sa petite ville côtière, puis à la mission de la ville plus importante ; et au collège à Dakar, enfin, à 130 kilomètres de son lieu de naissance, qui l’accueille en élève particulièrement doué à la scolarité fulgurante. Avant l’école catholique, il racontera qu’il avait seulement connu “un milieu animiste à cent pour cent”. Devenu entre-temps l’un des piliers de la négritude puis le premier chef de l’Etat du Sénégal rendu indépendant en 1960, et auteur prolixe, Senghor a en effet souvent détaillé son itinéraire dans des livres. C’est cette trame qu’on peut suivre pour arpenter son histoire et décomposer une façon tempérée de s’acclimater entre deux pays, deux cultures, jusqu’à sa mort voilà deux décennies.

Passeur métis ou idiot utile ?

En fait, la trajectoire de Senghor fut un pont, bien plus souvent, que cette posture de rupture à quoi une image trop figée, et simpliste, de ce que fut la négritude, tendrait à le figer. D’ailleurs, à trop ménager Paris en devenant l’un des vecteurs de sa culture, et en même temps son avocat, ses adversaires lui reprocheront d’avoir exonéré le colonialisme, et parfois d’avoir carrément incarné le néo-colonialisme. Au point que ce sont souvent des Blancs qui en tressent les louanges... à l’heure où il s’agit aussi, désormais, de faire l’inventaire de cette histoire-là, pour les intellectuels ouest-africains issus des générations qui lui ont succédé. Car Senghor fut à la fois le premier chef d’Etat d’un grand pays d’Afrique de l’Ouest devenu indépendant et, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle, celui sur qui la France s’appuiera durablement pour prolonger sa empreinte, une fois l’empire défait (en 1960).

La vie de Senghor permet d’éclairer sa place. Et, en particulier, ses débuts, de son arrivée à Paris à la fin des années 1920 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale - où il sera libéré après avoir été fait brièvement prisonnier. Car celui que les médias français aiment de longue date instituer en chantre de la fierté noire fut sans doute un homme de rupture. Une rupture qui fut littéraire, épistémologique. Mais assez peu, à vrai dire, une rupture avec le centre névralgique du monde colonial, ses lieux de pouvoir politique, culturel, et symbolique. Parce qu'il fut notamment un intellectuel qui arrimait d’abord le continent noir du côté des élans, des émotions, et même de la féminité - “Sa faiblesse, est d’être émotion, élan d’amour plus que volonté réfléchie. Comme la Femme”, écrit Senghor. Et, aussi, parce qu’il forgera et défendra une “civilisation de l’universel” moins heurtée, ou frontale, que ce qu’on en a parfois retenu - aussi parce que Césaire, auquel il reste associé, était, lui, communiste et davantage révolté.

Premier académicien né sur le sol africain, il faut lire le discours - à la fois très long et très personnel - que lui offre son ami Edgar Faure pour comprendre la place que Senghor occupe aussi en 1983, à son élection à l’Académie française. Et depuis bien longtemps. Faure est celui qui avait fait de Senghor son Secrétaire d’Etat, en 1955, sous la Quatrième République (“Le gouvernement qui se forme à la veille de la conférence de Bandoung ne va pas commettre la folie de ne pas faire appel à vous”, justifiera-t-il a postériori, en 1983).

À RÉÉCOUTER Réécouter Senghor, un pont entre deux cultures ? écouter ( 58 min) 58 min Sans oser le demander Senghor, un pont entre deux cultures ?

L'indépendance... et l'émancipation

Cinq ans plus tard, c’est le même Senghor qui devenait le premier Président de la République du Sénégal tout juste indépendant, en 1960. Indépendant mais pas vraiment émancipé ? Il était en tous cas un homme qui fut aussi façonné par l’administration coloniale, et même cet éphémère professeur de lycée tourangeau qui avait préféré, à la Libération, un poste à l’École nationale de la France d’outre-mer. C’est lui qui dirigera le Sénégal quinze ans plus tard, et pour deux décennies sans interruption. On a souvent oublié, de fait, qu’entre 1945 et les indépendances africaines, en 1960, Senghor avait plutôt milité pour un fédéralisme impérial, et ce qu’il appelait “l’assimiliation judicieuse des colonisés”. L’expression, ainsi que toute une vision que Senghor élabore après la Seconde Guerre mondiale, figure dans un texte qu’il fait paraître en janvier 1945, La Communauté impériale française. On y lit par exemple que c’est la civilisation française qui seule sera en mesure de “féconder les civilisations autochtones” et de les faire “sortir de leur stagnation ou renaître de leur décadence”. La “civilisation de l’universel” n’a rien d’une confrontation : il ne s’agit pas de renverser la table.

Entre-temps, pourtant, il avait forgé la négritude avec Aimé Césaire, son cadet arrivé à Paris de Martinique, trois ans après lui. Avec Césaire… et, en fait, dans le sillage de nombreux autres. Car Césaire arrive à Paris en 1931, mais les deux hommes sont loin d’être seuls à engendrer dans leur coin ce socle de valeurs que Senghor, dans son recueil Liberté 3, résumera comme “la simple reconnaissance du fait d'être noir, et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture”. La rencontre avec Césaire a lieu à la Cité universitaire, du côté du parc Montsouris dans le sud de Paris : c’est là, dans la même résidence que Senghor, que vit Césaire, à son tour khâgneux à Louis-le-Grand, comme Senghor l’avait été avant lui tandis qu’il s’échinait encore à passer le concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure - il échouera toujours. Mais avant même l’arrivée de Césaire à Paris, Senghor s’était lié d’amitié avec un autre Antillais, Louis Achille, en classe préparatoire lui aussi, qui était le fils d’un universitaire martiniquais et qui lui avait présenté de nombreux intellectuels antillais. C’est grâce à lui que Senghor fréquentera les sœurs Nardal et notamment Paulette, qui reçoit, chez elle, dans sa maison de Clamart.

Les sœurs Nardal sont érudites et jouissent d’un confort matériel. Ce sont elles qui voient graviter de nombreuses personnalités noires, à Paris, et facilitent la circulation des idées. Plus tard, en entretien avec Françoise Vergès par exemple, pour le livre Nègre je suis, nègre je resterai (en 2005 chez Albin Michel), Césaire expliquera en benjamin qu’il fréquentait moins les salons que Senghor. Mais que Senghor et lui trouveront dans ces cercles-là de quoi irriguer une bibliothèque toute nouvelle : “Nous suivions le programme mais nous avions chacun des sujets de prédilection propres, racontera Césaire alors que Senghor est déjà mort. Bien entendu, nous avons lu les classiques comme Lamartine, Victor Hugo ou Alfred de Vigny, mais ils ne répondaient pas du tout à nos préoccupations. Rimbaud a énormément compté pour nous, parce qu’il a écrit : “Je suis un nègre.” Nous lisions aussi Claudel et les auteurs surréalistes. Et, même si nous n'étions pas très riches, nous achetions les ouvrages d’auteurs contemporains. [...] Les nègres américains ont été pour nous une révélation. Il ne suffisait pas de lire Homère, Virgile, Corneille, Racine, etc. Ce qui comptait le plus pour nous, c’était de rencontrer une autre civilisation moderne, les Noirs et leur fierté, leur conscience d’appartenir à une culture. Ils furent les premiers à affirmer leur identité, alors que la tendance française était à l’assimilation, à l’assimilationnisme. Chez eux, au contraire, on trouvait une fierté d’appartenance très spécifique. Nous nous sommes donc constitué un monde à nous. Je respectais beaucoup les professeurs du lycée, mais Senghor et moi avions nos lectures personnelles.”

Chez Paulette Nardal, Léopold Sédar Senghor devient familier de Claude McKay ou de Langston Hughes. Tous deux appartiennent au mouvement Harlem renaissance, qui déjà s’approprie le terme "Negroes" pour faire la peau au stigmate et affirmer quelque chose d’une souveraineté noire - avec un N majuscule. McKay est natif d’Haïti, mais à Harlem il a fait partie de ce mouvement d’émancipation par les lettres, les arts et les idées, au début des années 20, avant de passer quelques années en France où il sera très vite publié par Gallimard. Mais dans ces salons naviguent aussi des auteurs comme René Maran, le lauréat, issu de Martinique, de Batouala, vendu comme “véritable roman nègre” et auréolé du Goncourt en 1921 (et récemment réédité, cent ans plus tard chez Albin Michel). Quand Senghor arrive à Paris, un Noir a donc remporté le plus prestigieux des prix littéraires, sept ans plus tôt, et très vite il le rencontre.

À RÉÉCOUTER Réécouter Une noire peut en cacher une autre écouter ( 55 min) 55 min LSD, la série documentaire Une noire peut en cacher une autre

Senghor, à vrai dire, sera plus équivoque vis à vis de René Maran, comme l’a montré le chercheur Boniface Mongo-Mboussa dans un article de 2013 pour la revue Présence africaine. Senghor a écrit à deux reprises, et à plusieurs décennies d’intervalle, au sujet de Batouala. Pour ne pas en dire franchement la même chose. La première fois, dans un article de la jeune revue L’Etudiant noir qu’il avait cofondée avec Aimé Césaire, il doutait même de la stature profondément “nègre” de ce livre. Ce n’est que plus tard, et une fois Maran mort, qu’en 1964, dans l’importante revue Présence africaine créée entre-temps, il sacrera Maran en “précurseur de la négritude”.

Parce qu’il était plus critique en 1935 ? A l’époque, en tous cas, Senghor qui vit à Paris depuis sept ans et n’est rentré qu’une seule fois au Sénégal, ne fréquente pas seulement les sœurs Nardal. Il a aussi ses entrées chez Blaise Diagne. Aujourd’hui, en France, cette figure pourtant importante de la présence ouest-africaine à Paris dans la première partie du XXe siècle est largement oubliée. Il a pourtant beaucoup compté puisqu’il sera le premier député noir, et aussi un membre du gouvernement français. Aujourd’hui, à Dakar, le grand aéroport international, inauguré en 2020, s’appelle désormais l’aéroport Blaise-Diagne (qui vise à remplacer l’ancien aéroport Léopold-Sédar-Senghor).

"Judas noir"

Si Diagne est resté célèbre au Sénégal et dans les mémoires diasporiques, c’est parce qu’en 1914, cet ancien boursier du gouvernement français, devenu membre de l’administration coloniale, venait tout juste d’être élu tout premier député africain à la Chambre des députés français. Et que c’est lui pilotera l’enrôlement des Africains de l’Ouest dans la Grande guerre. Quitte à les envoyer au casse-pipe en promettant monts et merveilles en termes d’intégration et de citoyenneté coloniale. Celui qui, le dimanche, reçoit Senghor encore esseulé à son arrivée à Paris, pour taper la balle avec son fils Raoul, futur footballeur international, est réputé assimilationniste. C’est à la fois un point de chute et une référence pour Senghor, qui connaît si peu de monde, en cette fin des années 20. C'est également, pour l'étudiant, la découverte du centre névralgique d’une vie intellectuelle qui s’écrit de part et d’autre de l’Atlantique : c’est chez Blaise Diagne que Senghor fera la connaissance de WEB Du Bois. Un grand intellectuel nord-américain, et un sociologue noir formé à Harvard qui depuis le tout début du XXe siècle, déploie une pensée considérable. C’est Du Bois par exemple qui a forgé la notion de “double conscience”, sur laquelle il faut lire l’excellent livre que lui consacrent Magali Bessonne et Matthieu Renault aux éditions Amsterdam à l’automne 2021. C’est notamment avec l’aide de Diagne que WEB Du Bois organisera les premiers congrès panafricains, qui ont lieu à Paris d’abord, puis Londres ou Bruxelles, à partir de 1919.

C'est ainsi ce Diagne, que souvent on appellera “le Judas noir” qui fut la porte d’entrée de Senghor sur tout un monde à la fois noir, intellectuel, et conscient de sa position sociale. Une antichambre décisive à vrai dire durant toutes ses premières années d’apprentissage. Devenu président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor s’en souviendra d'ailleurs, en faisant ériger un mausolée en son honneur à Dakar, en 1972, alors que Diagne est mort en 1934 à Cambo-les-Bains, au Pays basque, et que son corps a été rapatrié en 1935 au Sénégal.

Jusque dans Liberté 5, ultime volume (au Seuil) d’un travail de recueil des textes importants laissés par Senghor, on retrouve des traces de ce que l’intellectuel sénégalais estimait explicitement devoir à ces lectures noires et étatsuniennes. Mais en fait, dès les premiers numéros de L’Etudiant noir, qui paraît dans les années 30, on retrouve l’influence de ces livres qu’il fait siens, et dont il fait parfois la recension. En 1978, la Bibliothèque nationale de France avait consacré une exposition à Léopold Sédar Senghor (dont le catalogue est accessible sur Gallica par ici). Parmi les papiers personnels de l’intéressé, on trouvait en vitrine le tout premier numéro de L’Etudiant noir, qu’il avait conservé. L’historien Jean-François Sirinelli, spécialiste des intellectuels, qui s’est aussi penché sur la trajectoire de Senghor, relèvera dans l’éditorial - signé “la direction” - de ce tout premier numéro cette ambition sous forme de manifeste : “Créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur Race, tel est le triple but que poursuivra la Revue du Monde Noir”.

Chef d'Etat plutôt que chercheur CNRS

Après un mémoire sur l’exotisme dans l'œuvre de Baudelaire, c’est à cette époque que le Sénégalais finit par obtenir, en 1933, l’agrégation de grammaire. Nommé en lycée à Tours puis à l’école des cadres de l’outre-mer en ces années de fin d’empire, il se dirigeait en fait vers une carrière de chercheur. Inscrit en ethnologie et à l’Ecole pratique des hautes études, Senghor suivait en effet les cours de Marcel Mauss, et ceux, dans ce qu’on appelait alors “linguistique négro-africaine”, de la chercheuse Lilias Homburger. Il touchera même une bourse du CNRS pour un terrain d’une année, en 1945, et une enquête sur la poésie dans sa région d’origine. Mais 1945 sera aussi celle des élections au Sénégal, et Léopold Sédar Senghor choisira alors de s’engager en politique dans son pays d’origine, lui qui avait rejoint la SFIO au début des années trente, à Paris… converti par son ami et condisciple de Louis-le-Grand, Georges Pompidou. Car Senghor, longtemps après, se souviendra d’avoir débarqué à Paris, plutôt monarchiste, façonné qu’il était par les missionnaires blancs. Or à l’époque, Pompidou, le fils d’un instituteur et d’une institutrice, issu de la région de Murat dans le Cantal, est un fervent lecteur du journal socialiste Le Populaire. Dans ce lycée fréquenté par la bonne société parisienne, les deux khâgneux ont en commun de ne pas venir du sérail, et l’Auvergnat fait du prosélytisme. En poésie comme en politique, puisque Senghor dira aussi tout ce qu’il lui doit en termes de goûts littéraires et d’initiation à une culture classique : “C'est lui qui m'a fait aimer Barrès, Proust, Gide, Baudelaire, Rimbaud, qui m'a donné le goût du théâtre et des musées et aussi le goût de Paris.”

Les deux hommes, devenus très proches, ne se quitteront jamais vraiment : dans la même exposition de 1978 à la Bibliothèque nationale de France, on découvrait une lettre que Pompidou avait adressé à Senghor le lendemain même de son arrivée à l’Elysée, en juin 1969 : “Nous voici tous deux chefs d'Etat. Quelle aventure !” Léopold Sédar Senghor ne sera jamais professeur au Collège de France comme il l’ambitionnait. Mais Président de la République du Sénégal, jusqu’en 1980, et membre de l’Académie française de 1983 jusqu’à sa mort, il y a vingt ans. A son arrivée sous la coupole prestigieuse, Edgar Faure, dans son discours, le présentait toujours en “enfant prodige” de son creuset : il était resté, disait-il encore, quatre décennies après avoir été élu député du Sénégal en 1945, “l’enfant prodige du peuple de la brousse qui, bardé de diplômes, et parvenu à la maîtrise de tous les vocabulaires, est le seul à lui parler le seul langage que ce peuple comprend.”