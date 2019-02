Partenariat inédit entre France Culture et Public Sénat

Nourrir le débat d’idées, valoriser la production littéraire et éditoriale, établir des ponts entre l’actualité du monde et la connaissance sont au cœur des engagements de France Culture. Adèle Van Reeth a réinventé le traitement de la philosophie à l’antenne en l’ouvrant à tous les domaines. Cette nouvelle collaboration avec Public Sénat autour d’une des grandes voix quotidiennes de France Culture a l’ambition de participer encore davantage à la diffusion et au rayonnement de la culture.

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture.

Je me réjouis de ce partenariat avec France Culture, la radio des idées, des savoirs et de la création. Cet accord donne du sens à la ligne éditoriale de notre émission hebdomadaire sur la littérature, Livres & Vous…, présentée par Adèle Van Reeth et va ainsi renforcer notre offre télévisuelle et numérique autour de la culture et du débat d’idées.

Emmanuel Kessler, PDG de Public Sénat.

France Culture est partenaire de Livres & Vous… Vincent Lemerre, délégué aux programmes de France Culture en assure le conseil éditorial. Il participe à l’élaboration des émissions aux côtés de Soumaya Benaissa, rédactrice en chef de l’émission pour Public Sénat. Désormais, l’émission Livres & Vous… est également disponible en podcast sur le site de France Culture ainsi que sur publicsenat.fr.

Adèle Van Reeth est productrice de l’émission Les Chemins de la philosophie sur France Culture (du lundi au vendredi de 10h à 11h), et présentatrice de Livres & Vous… sur Public Sénat (tous les vendredis de 22h à 23h).

Au programme :

- Livres & Vous... : vendredi 22 février, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances pour son livre Paul et l’actrice et réalisatrice, Valeria Bruni-Tedeschi pour son film Les Estivants.

- Les Chemins de la philosophie : la semaine du 25 février de 10h à 11h Philosopher avec Anton Tchekhov.

