Pauline Delabroy-Allard, lauréate du Prix du Roman des étudiants France Culture Télérama 2019

Pauline Delabroy-Allard est une romancière française née en 1988. Elle a publié son premier roman, Ça raconte Sarah en 2018 pour la rentrée littéraire.

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S.

Le jury du Prix du Roman des Etudiants était composé cette année de 700 étudiants, avec le soutien de 30 librairies indépendantes (à Aix en Provence, Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Lille, Lyon, Metz, Montpellier , Nantes, Nice, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours et Paris), et la participation spéciale des universités Lille 3, Rennes 2, Lyon 3, Lorient Bretagne Sud, Grenoble Alpes.

Pour rappel, les cinq titres sélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama étaient :

Emmanuelle Bayamack-Tam : "Arcadie" (éd. POL)

Yves Bichet : "Trois enfants du tumulte" (éd. Mercure de France)

Pauline Delabroy-Allard : "ça raconte Sarah" (éd. de Minuit)

Nathalie Léger : "La robe blanche" (éd. POL)

Nicolas Mathieu : "Leurs enfants après eux" (éd. Actes Sud)

Lancé il y a six ans par France Culture et Télérama avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’objectif de ce prix est de faire découvrir la littérature d’aujourd’hui aux jeunes d’aujourd’hui.

Le Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama, récompense chaque année un roman écrit en langue française.

Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France, et notamment dans plusieurs universités en France peuvent :

Lire 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama

Rencontrer 5 auteurs lors d’évènements organisés dans les librairies partenaires et bibliothèques universitaires participantes

Partager en direct et sur les réseaux leurs avis pour affiner leur sens critique

Élire et fêter leur lauréat(e) mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.