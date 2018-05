Le grand auteur américain Philip Roth est décédé cette nuit à l’âge de 85 ans. De nombreuses fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, détenteur d’un prix Pulitzer, c’est un des géants de l’empire des lettres américain qui s’en est allé. Toute la journée, l’antenne va consacrer du temps pour revenir sur l’homme et sur l’auteur. Retrouvez ici un florilège des réactions que sa disparition a provoquées :

Adèle Van Reeth : "Philip Roth a fait de l'inquiétude un moteur existentiel"

Adèle Van Reeth est productrice de l'émission Les Chemins de la philosophie, qui a consacré récemment une émission à l'écrivain et à ses obsessions. Elle a réagi à la mort de Philippe Roth dans Les Matins de France Culture

Philip Roth et la philosophie de l'anxiété

C’est l’écrivain inquiet par excellence, mais qui ne le sait en rien. C’est lui qui fait dire au narrateur du Complexe de Portnoy, qui va en analyse presque à chaque page, et qui raconte tout ce qui conduit sa propre existence au malheur le plus absolu, il dit : "écoutez docteur, c’est ma vie, c’est ma seule vie, et je la passe au milieu d’une blague juive".

C’est exactement ce qu’on pourrait dire de Philip Roth, il fait de l'inquiétude un moteur existentiel. En fait, ne jamais être tranquille, pour lui, est non seulement une manière de rester en vie mais aussi de faire de la vie une recherche de stratagèmes pour apaiser cette inquiétude. Ces stratagèmes, ça sera la religion, la sexualité, beaucoup, la psychanalyse, beaucoup et enfin l’écriture.

La sexualité, source d’inquiétude profonde pour les personnages de Philippe Roth

La sexualité est une source d’inquiétude et pourtant il ne cesse d’y revenir comme une sorte d’obsession, qu’il tiendrait pour une solution alors que ça ne ferais qu’accroitre le problème. On a beaucoup parlé du Complexe de Portnoy parce qu’il est sorti en 1969 et qu’il a propulsé Philip Roth sur la scène de la notoriété, mais trois ans plus tard, parait le Sein, qui est un ouvrage qu’on lit beaucoup moins mais qui est formidable.

Vous savez Kafka dans la métamorphoses décrit un homme qui se réveille en étant devenu un cafard, c’est un texte beaucoup plus caustique qu’on le croit d’ailleurs, et bien dans le Sein, le narrateur, qui est complètement hypocondriaque, voit son corps se transformer en sein, vous voyez le comique de la situation ?

Mais l’avantage du sein sur le cafard, il y en a quand même pas mal, c’est qu’une activité sexuelle reste possible, donc on va voir comment le narrateur transformé en sein, va essayer de s’adonner à des ébats sexuels avec sa compagne Claire, qui accepte d’ailleurs, et donc il découvre une autre forme de sexualité, qui serait une sexualité beaucoup plus féminine.

A la fois beaucoup plus intense dit-il, mais qui est beaucoup plus frustrante parce que le sein, à la différence de l’homme, n’éjacule jamais.

Ce qui conduit à des scènes absolument comique et absolument tragiques et comme souvent chez Roth, ces deux se combinent.

Guido Mazzoni : "Roth a essayé de réinventer la tradition du roman réaliste"

Guido Mazzoni est professeur de littérature à l’université Molly Bloom de Rome et à l’Université libre des langues et de la communication de Milan. Il a réagi à la mort de Philip Roth en direct de Rome, où il était l'invité d'une émission spéciale des "Matins" consacrée à la situation politique italienne.

Philip Roth écrivain international

C’était un des écrivains les plus connu en Italie, il était beaucoup aimé. Son œuvre a traversé plusieurs phases, plusieurs saisons, une satirique et comique, mais aussi une longue saison où il a essayé de réinventer la tradition du roman réaliste. C’est cette phase qui a eu en Italie une popularité très vaste, La phase Pastorale Américaine.

_O_n a vu dans l’œuvre de Roth une manière de réinterpréter l’histoire américaine et en général l’histoire du 20ème siècle occidental, d’une manière profonde, réaliste, qui était une contrepartie du roman post-moderne américain qui était écrit par des gens de la même génération comme DeLillo. Roth était un peu la contrepartie réaliste de ce genre d’écrivains.

Christophe Ono-dit-Biot : "La voix zen, l’humour juif new-yorkais de Philip Roth va nous manquer"

Christophe Ono-dit-Biot est journaliste et producteur de l'émission Le Temps des écrivains sur France Culture.

La place de Philip Roth dans les lettres américaines

D’abord un immense plaisir de lecture, moi je suis très triste, mais pour les lettres, il reste les livres, donc on va pouvoir au moins se gondoler et réfléchir avec Roth. Mais c’était vraiment un géant, c’est d’ailleurs assez à propos, sa mort arrive quelques jours après celle de Tom Wolfe, qui avait marqué Roth.

Dans l’empire des lettres américaines, deux morts de cet acabit, ça fait beaucoup. Et c’est drôle, parce que Tom Wolfe quand on l’avait joint, il nous avait parlé de Philip Roth qui arrêtait d’écrire. Vous savez, c’est assez rare qu’un écrivain n’ait plus envie de publier, de prendre sa retraite presque et Tom Wolfe s’était énervé en disant : « il ne peut pas dire ça ! Il faut descendre dans la rue, il y a tellement d’histoires à raconter, on ne peut pas s’arrêter d’écrire ! ».

L'oeuvre de Roth comme histoire de l'humanité

L’œuvre de Roth, c’est l’histoire de l’humanité, c’est les grands thèmes, c’est la tragédie, c’est la maladie - le dernier livre Némésis, parlait de la maladie, d’une épidémie dans une ville américaine - c’est l’humour, c’est le sexe, c’est aussi la politique, c’est aussi Pastorale américaine, c’est aussi Le complot contre l’Amérique, ou Roth envisageait que Roosevelt en 41 n’ait pas été élu mais que c’était Charles Lindbergh, un aviateur bien connu, mais sympathisant nazi, qui prenait la tête de l’Amérique. Et bien sûr, il interrogeait la montée de l’antisémitisme et la possibilité d’un fascisme américain. Sans faire de comparaisons, ce sont des questions que l'on peut se poser aujourd’hui.

Le sexe et l'humour

Mais surtout pour terminer, je dirais que sa dimension, c’était l’expérience sexuelle, les complexes sexuels. Toute cette dimension très vivante qu’il écrivait, et je me souviens de cette phrase qu’il avait dit à Michel Schneider qui été allé le voir dans sa maison du Connecticut en 2011.

Il avait dit : "Oui, écrire le sexe c’est difficile, mais avoir des rapports sexuels ne l’est pas moins !".

Et c’est cette humour qui va nous manquer, c’est la voix zen, l’humour juif new-yorkais, de Philip Roth va nous manquer.

Je me souviens aussi d’un moment où on lui demandait s’il était content parce qu’il y avait une plaque à son nom à Newark, qui était la ville dans laquelle il avait grandi et lui qui répond : "Vous savez, je n’ai pas d’enfants alors il faut bien que je laisse mon nom à quelque chose". C’était cette ironie, cet humour qu’on adorait, de plus, aujourd’hui, on met des cases un peu partout, la fiction d’un côté, l’autofiction de l’autre, Roth avait réussi la synthèse des deux.

C’est-à-dire qu’il avait à la fois ce personnage de Zuckerman qui était son double fictif, une sorte de deuxième Roth, mais qu’il confrontait aux grands événements de l’époque. Je me souviens dans Pastorale Américaine, Zuckerman se retrouvait confronté aux événements du Vietnam, à la question du terrorisme, des attentats, du communisme… Il faut vraiment lire Pastorale Américaine.