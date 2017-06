Philippe Brunet : "Il n'y a pas plus grand bonheur que de traduire Homère"

Au micro de Francesca Isidori dans "Affinités électives", Philippe Brunet helléniste, spécialiste de la poésie antique regrette que le "trésor" de la langue grecque ancienne soit "comme Homère trop souvent enfermée dans le livre". Il cherche à faire "revenir sous une forme vivante" la tragédie grecque comme les Japonais ont su le faire pour leur propre langue avec le théâtre No. Il reconnaît que la prononciation "est sans doute perdue" mais il souhaite surtout "faire ressentir".

Philippe Brunet rappelle que la tradition des chanteurs aveugles est courante dans l'Antiquité. Il explique que Homère "pour se souvenir, il ne doit pas voir le présent, donc il est anti-contemporain" mais "il se souvient". Il met en avant les "échos, très fins, très subtiles" présents dans L’Iliade, des vers très lointains se répondent.

En même temps il y a une très grande piété dans la tradition littéraire très ancienne et on a transmis ce qui s 'est composé, on a transmis presque tel quel mais c'est difficile de concilier l'improvisation et la mémoire, et pourtant c'est ça.