Philippe Delerm, un RPG japonais et Jay-Z : le box office de la culture

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En littérature, c’est une semaine calme dans les librairies. Léger reflux des ventes, peu de nouveautés et toujours L’Anomalie d’Hervé le Tellier, prix Goncourt 2020, à la première place. Signalons le bon succès de La Vie en relief, le dernier opus de Philippe Delerm, à la 11ème place, aux éditions du Seuil. Delerm poursuit son projet “d’instantané littéraire” : la littérature au plus petit format, réduire l'écriture à son principe essentiel. Cela donne des aphorismes croustillants, parfaitement adaptée à notre époque et son attention volatile : l'équivalent d'une vidéo TikTok, version littérature. Mais si ça ressemble aux réseaux sociaux, c’est avant tout une vieille tradition française avec laquelle Delerm renoue, celle de La Rochefoucauld ou de La Bruyère. La règle du jeu de ces grands moralistes : critiquez les vices de vos contemporains en un minimum de mots possible. Aucun doute : La Rochefoucauld aurait été beaucoup retwitté et liké sur les réseaux sociaux.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en fiction, par l'institut GfK

Dans la catégorie Essais, après Florence Aubenas pour L'inconnu de la Poste et Camille Kouchner pour La familia grande, c'est Boris Cyrulnik qui s'impose à la troisième place des ventes avec Des âmes et des saisons : psycho-écologie, éditions Odile Jacob.

Les hommes et les femmes, les pères et les mères, voient leurs places respectives bouleversées par une nouvelle donne qui chamboule les schémas traditionnels du masculin et du féminin et qui redistribue l’identité et le rôle de chacun dans le couple et dans la famille. Boris Cyrulnik

Le classement des meilleures ventes de la semaine en Essais-Documents, par l'institut GfK

En jeux-vidéo, bon départ dans les ventes pour la première semaine de Bravely Default 2 sur la Nintendo Switch, à la deuxième place du classement. Bravely Default 2, c’est le dernier né du studio japonais Square Enix. C’est ce qu’on appelle un JRPG (acronyme de jeu de rôle japonais). Car oui, il y a les jeux de rôle ET il y a les les jeux de rôle japonais. Un peu comme les thrillers scandinaves ou la philosophie allemande, c’est une spécialité locale. Bravely Default 2, c’est exactement l’inverse de Philippe Delerm. C’est long, laborieux, il faut tuer des monstres pendant des heures avant de s’amuser. Mais les joueurs patients (les "farmeurs" comme on dit dans le milieu), le savent bien : il faut de la patience pour être heureux.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en jeux-vidéo, par l'institut GfK

Prendre son temps pour être heureux : une phrase à laquelle le cinéma français ne souscrira pas. Les salles sont toujours fermées et le gouvernement continue de prendre son temps. Et nous on n’est pas heureux. La société des réalisateurs de film non plus : laquelle a publié le 3 mars une tribune dans Le Monde pour demander la réouverture immédiate des salles.

En musique, parlons business. Jay-Z, le meilleur hommes d’affaires du hip-hop, vient de vendre à Square, la société de Jack Dorsey, PDG de Twitter, la majorité des parts de TIDAL, pour près de 300 millions d'euros. TIDAL, c’est un système de streaming musical par abonnement. La différence avec Spotify, c’est qu’il revendique un son de “haute qualité”, la haute fidélité… et de mieux payer les artistes. Les musiques sont non-compressées… mais le prix aussi, puisque pour avoir l'abonnement haute fidélité, c'est 20 euros par mois. TIDAL, c’est donc un quelque sorte un Spotify de luxe, le Soundcloud des VIP. Au même moment, peut-être pour célébrer la bonne affaire, Jack Dorsey et Jay Z ont fait un don de 500 bitcoins, soit plus de 20 millions d’euros quand même, à Btrust, un fonds dédié au développement du bitcoin en Afrique et en Inde. Leur mission : “faire du bitcoin la monnaie d’Internet”.

Mais au delà du business, sur TIDAL on peut surtout écouter depuis vendredi un petit bijou du groupe Silk Sonic (soie sonique en français), duo formé par Bruno Mars et Anderson .Paak. Leur premier titre "Leave the Door Open" est sorti ce week-end. Ou quand le R’n’B revient à ses premières amours, sa générosité funky, “son idéalisme pré-disco des années 1970” comme l’écrit le New York Times. Ecoutez plutôt.

