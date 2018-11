Philippe Lançon remporte le prix Femina pour "Le Lambeau"

C'est moins le récit de l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo que celui de la reconstruction d'un de ses rescapés, qui a été récompensé aujourd'hui par le prix Femina. Le journaliste et romancier Philippe Lançon, survivant de la tuerie du journal satyrique en janvier 2015, est le lauréat du prix littéraire pour son livre Le Lambeau, publié chez Gallimard. Pour une fois, ce n'est pas un livre de la Rentrée littéraire qui est récompensé cette année mais un récit qui avait marqué les esprits lors de sa sortie au mois d'avril.

Dans cet ouvrage largement encensé par la critique, l'écrivain fait le récit de l'attaque qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo, et de son difficile retour à une vie normale, autant sur le plan psychologique que physique, après avoir eu le bras criblé de balles et la mâchoire arrachée. Invité par Les Matins en mai dernier, il était venu raconter au micro sa douloureuse expérience et la façon dont la littérature était venue s'insérer dans sa remise en forme :

Écrire ce livre est un acte de mémoire sous forme de récit. Le livre fait partie d'une expérience, l'accompagne, lui donne sens et d'une certaine façon la conclut en essayant de la sublimer [...] J'avais un problème de sensation à la mémoire. Je ne le sentais plus. C'est comme si j'avais oublié l'homme que j'étais auparavant. De la même façon que les nerfs, la mémoire revient d'une manière particulière dont j'ai essayé de faire le récit.

Le journal était comme ce vieil oncle qu'on n'écoute plus mais qu'on pleurera s'il se fait renverser en traversant. Il venait des années 60, 70, mais il avait encore sa place. [...] Charlie Hebdo était un journal qui était en train de mourir. Le paradoxe est que les tueurs en tuant les hommes ont fait revivre le journal.

J'ai voulu non pas donner sens, mais faire le récit du hasard. [...] La littérature est intéressante quand la réalité vous rentre dedans sous des formes très particulières qui, littéralement, vous saturent. A l'hôpital, quand j'avais enfin accès à une phrase, elle m'envahissait. On était dans quelque chose de tout à fait vital.

Philippe Lançon : Après "Charlie", vivre et écrire (Partie 1) (L'Invité des Matins, 22/05/2018)

Philippe Lançon : Après "Charlie", vivre et écrire (Partie 2) (L'Invité des Matins, 22/05/2018)

Le Femina Essai pour Elisabeth de Fontenay

Du côté du Femina Essai, c'est la philosophe et essayiste Elisabeth de Fontenay qui a été récompensée pour Gaspard de la Nuit (Stock). Sous-titré Autobiographie de mon frère, ce livre raconte l'histoire de son frère handicapé, qu'elle a choisi de "dénommer et renommer" Gaspard, en référence au poème "Gaspard de la nuit" d'Abysius Bertrand. Elle y dresse le portrait de son frère âgé de 80 ans, quasi-mutique, tout en soulignant l'influence sur son travail philosophique. "J'ai pensé qu'il fallait donner maintenant la pleine signification à son existence, et au lieu de son existence et de la mienne", justifiait-elle dans l'émission Répliques, dont elle était l'invitée en septembre 2018 :

J'aime beaucoup ce prénom. J'aime ce prénom là plus que le sien. D'autre part il y a un livre du XIXe siècle extrêmement connu, de Mallarmé et de Baudelaire, qu'il aimait beaucoup : Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand. Il y a surtout une suite musicale de Ravel. Gaspard de la nuit ça m'a semblé très très éloquent, la nuit désignant en ce qui nous concerne un enfermement en soi, une coupure totale de la réalité. J'ai pensé que c'était une fiction de l'appeler Gaspard. Que je fictionnais un peu ce récit, je n'en faisais pas un récit autobiographique.

[Mon frère] m'a constamment rappelé à la vulnérabilité et au devoir de protéger la vulnérabilité, de fonder la pensée sur la vulnérabilité. Exemple des bêtises que j'ai évitées : les bêtises animalières, animalistes. Je suis extrêmement réservé vis-à-vis de l'animalisme, de ce qu'ils appellent l'antispécisme. Je suis spéciste et c'est grâce à lui. Peut-être que j'aurais laissé filer si je n'avais pas réfléchi très longuement à la différence entre son psychisme et les psychismes animaux. [...] Qu'un certain humanisme du propre de l'homme ait permi d'exclure ceux qui ne sont pas conformes à ces critères et les animaux, c'est une évidence. Je voudrais insister sur un point : je refuse d'exclure, mais je ne dis pas qu'il faut inclure. Le contraire de l'exclusion, n'est pas l'inclusion, mais l'appartenance à la communauté.

"Gaspard de la nuit", ce frère handicapé qui habite l'œuvre d'Elisabeth de Fontenay (Répliques, 29/09/2018)

Le Femina étranger a été remis à Alice Mc Dermott pour La Neuvième heure. Pierre Guyotat a reçu un prix Femina spécial pour l’ensemble de son œuvre.