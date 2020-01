Pierre Richard : "Il y a des acteurs qui ne sont que le paraître mais il y en a aussi qui sont dans l'être"

Pierre Richard retrace avec humour son enfance dans Le Petit Blond avec un mouton blanc, illustrations de Gwendal Le Bec

Résumé du livre: Avant de devenir un Grand blond avec une chaussure noire et de nous faire rire aux larmes, Pierre Richard a été un petit blond avec un mouton blanc. À travers les dessins de Gwendal Le Bec, Pierre Richard raconte une enfance drôle et poétique qui annonce la personnalité fantasque du comédien. Le ton frais, un brin naïf puisque résultant d'anecdotes de son enfance, sont une merveille! Une trentaine de saynètes dans lesquelles l'acteur Pierre Richard retrace des anecdotes de son enfance, certaines issues de son imaginaire d'enfant, telles que son ami le mouton…

Écouter Écouter Pierre Richard invité de l'émission "Jusqu'à la lune et retour" du 18/12/2010 29 min Pierre Richard invité de l'émission "Jusqu'à la lune et retour" du 18/12/2010

Dans cet entretien, Pierre Richard, en réalité il s'agit de son vrai prénom, raconte son enfance dans un milieu très bourgeois et confie que le métier d'acteur lui est venu sur le tard, élevé dans une famille "totalement opposée à ce milieu". On lui laissait seulement mettre en scène la tirade des nez de Cyrano pour égayer les repas de famille.

Il se souvient aussi de la terreur du "bulletin de notes" chaque samedi et du "carcan", de la "prison" qu'ont été pour lui d'une part, la pension et d'autre part, le château familial. "Mon seul moyen d'évasion, c'était l'imaginaire, le rêve, les lectures que je pouvais me choisir."