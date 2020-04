Denis Podalydès lit "Malone meurt" de Samuel Beckett

Un pas de plus dans la déchéance de l'humanité : après L'Innomable et Molloy, le roman Malone meurt de Samuel Beckett est publié en 1951 aux éditions de Minuit. Malone, grabataire dépendant, écrit dans son journal des bribes de pensées en attenant sa fin, en imaginant la mise en scène d'une sortie réussie.

Par ces temps de pandémie, alors que la mort est omniprésente, le comédien et metteur en scène Denis Podalydès lit un extrait de cette oeuvre, depuis son salon, où il est confiné. En voici quelques extraits :

Je ne répondrai plus aux questions, j'essaierai aussi de ne plus m'en poser. On va pouvoir m'enterrer, on ne me verra plus à la surface. D'ici là, je vais me raconter des histoires si je peux. Ce ne sera pas le même genre d'histoires qu'autrefois, c'est tout. Ce seront des histoires ni belles ni vilaines, calmes. Il n y' aura plus en elles ni laideur, ni beauté, ni fièvre, elles seront presque sans vie comme l'artiste. Samuel Beckett