Portrait de Javier Cercas en artiste européen

“On ne peut pas comprendre la littérature espagnole sans la littérature française. Impossible, complètement impossible, sans Balzac, sans Baudelaire, sans Verlaine qui a été absolument essentiel, la littérature européenne existe depuis toujours”. Portrait de l'écrivain espagnol Javier Cercas sous le prisme de son engagement pour l'Europe.

Javier Cercas naît en 1962 dans le petit village d’Ibahernando, à l’ouest de l’Espagne. Grand lecteur à l’adolescence, il découvre l’argentin cosmopolite Jorge Luis Borges. Plus tard, il se définira lui-même comme un “écrivain européen”, défenseur d’une Europe fédérale et multiculturelle.

Cervantes a été compris et assimilé en premier lieu par des écrivains français et des écrivains anglais avant les écrivains espagnols. Diderot a été un des meilleurs lecteurs de “Don Quichotte”. “Jacques le fataliste”, c’est un chef-d’œuvre, il a compris ce livre, il a vu qu’il était extraordinaire et c’est là qu’a commencé l’histoire du roman. Sterne, en Angleterre, a très bien compris “Don Quichotte”. En Espagne personne n’avait lu si bien ce livre extraordinaire, révolutionnaire.” Javier Cercas

Dans les années 1980, diplômé de philologie à Barcelone, Javier Cercas part enseigner aux États-Unis. Il y publiera ses premiers romans qui passent relativement inaperçus. De ces années passées outre-Atlantique, il dit avoir senti son attachement à “une collectivité”. L’Espagne, au cœur de son œuvre. La plupart de son œuvre traite de l’héritage de la guerre civile espagnole comme Les Soldats de Salamine, best-seller qui le rend célèbre à 39 ans.

Il a quatre ans lorsque sa famille quitte son village natal pour la Catalogne, où il restera presque toute sa vie, s’intégrant fortement dans la culture. Il étudie la littérature catalane à l’université, traduit des ouvrages en catalan, parle la langue avec sa famille. En 2017, il qualifie le séparatisme catalan de “populisme" et le référendum sur l’indépendance de “coup d’État”.

On doit continuer à être espagnols, Français et Italiens, et avoir une langue et des cultures différentes, mais un seul État, la diversité culturelle linguistique et l’unité politique. L’Europe unie, c’est l’unique utopie raisonnable que nous avons inventée, nous, Européens. C’est le seul projet politique qui peut assurer la paix, la prospérité et la démocratie c’est-à-dire la liberté. Mais le problème de l’Europe, c’est qu’elle a commencé par être un projet élitiste et aujourd’hui c’est encore un projet élitiste.”

Javier Cercas