Portrait d'Erri De Luca en artiste européen

"La Méditerranée est le fondement liquide de l’Europe. C’est la mer de la civilisation pour moi, et l’Europe se fonde sur cette mer de la civilisation". Écrivain polyglotte, militant écologiste, ouvrier alpiniste, Erri De Luca est l’un des auteurs italiens les plus lus au monde. Voici son parcours, au prisme de ses influences européennes.

Enrico De Luca naît à Naples en 1950 dans une famille bourgeoise ruinée par la guerre. La famille déclassée s’installe dans un quartier populaire. L’italien est sa seconde langue, celle de sa “patrie”, de son père, alors que le napolitain est sa langue maternelle, littéralement, celle de sa mère.

Son lit d'enfant est installé dans la bibliothèque de son père.

À 16 ans, indigné de la mainmise des Marines américains sur l'Italie, il se déclare communiste. Il part à Rome s'engager dans l'action révolutionnaire. Il y dirige le service d’ordre du mouvement d'extrême gauche Lotta Continua jusqu’à sa dissolution en 1977. Refusant la clandestinité, il commence une vie d’ouvrier qui durera 20 ans.

Il entre chez Fiat où il participe aux luttes ouvrières jusqu'aux licenciements massifs de 1980.

Poursuivant sa vie itinérante et solitaire d’ouvrier sans qualification, il se lève à 5 heures du matin et peut ainsi écrire le soir.

Il fuit les lois spéciales et se réfugie en banlieue parisienne où il travaille sur des chantiers.

À 33 ans, alors qu’il se prépare à partir en Tanzanie pour une ONG, il découvre une Bible. Il se passionne pour l’Ancien Testament et apprend l’hébreu. Il devient parallèlement un alpiniste doué dans les Alpes ou l’Himalaya.

À 39 ans, il publie son premier livre, autobiographique, pour le faire lire à son père mourant.

Et je suis devenu écrivain. Mes pages sont directement passées à travers les Alpes dans les maisons d’édition françaises. j’ai voulu apprendre des langues européennes, parce que j’étais admiratif de certains écrivains et poètes. Je voulais aller chercher dans leur langue. Je me débrouille en anglais, en français, en espagnol, en russe, et j’ai voulu apprendre le yiddish, une langue européenne annulée, mutilée. Quand je cherche un mot en italien à partir d’une langue étrangère, voilà que j’apprends mieux mon langage. Par exemple, un mot yiddish, “luftmensch”, “un homme aérien”, “un être humain aérien”, qui me regarde, parce que je suis un “luftmensch” napolitain.