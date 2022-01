Pourquoi l’édition est confrontée à la plus grave crise de son histoire

voir( 3 min )

On lit de plus en plus. Notamment depuis les confinements et diverses restrictions sanitaires, période plus propices à la lecture. Et avec le Pass Culture, certains genres ont explosé, comme le manga qui enregistre une augmentation des ventes de 124%. L'édition se porte donc plutôt bien au moment même où produire un livre devient de plus en plus compliqué. Pascal Lenoir, directeur de la production Gallimard, président de la commission envrironnement du SNE ( Syndicat National du Livre ) et de de la CCFI (compagnie des Chefs de Fabrication des Industries Graphiques ) nous explique en trois points pourquoi l'édition vit une période de crise.

Du papier difficile à se procurer...

Le papier utilisé dans la littérature de poche provient majoritairement de forêts du nord de l’Europe dont l’entretien nécessite des coupes régulières. Ces déchets de forêt ou parfois de scierie sont transformés, le plus souvent sur place, en pâte à papier puis acheminés en Europe et c’est ce transport qui pose problème depuis la pandémie de Covid-19.

Pascal Lenoir : "Nous avons un problème mondial d'approvisionnement car nous avons un problème de fret, il manque des containers et des bateaux. En plus nous avons des problématiques de transports routiers car il manque des chauffeurs de poids lourds en Europe de façon conséquente, donc la partie transport et fret est rendue plus complexe et plus lente."

Un problème accentué pour certains livres, comme les illustrés, qui nécessitent un papier spécial majoritairement produit en Amérique du Sud.

... et plus cher à produire

La majorité des papetiers en Europe sont répartis dans différents pays selon le type de livre et de papier produit.

Pascal Lenoir : "La partie littérature est principalement imprimée en France, pour des raisons de proximité, de capacité d’approvisionnement rapide des libraires, puisque ce sont des marchés qui vivent au jour le jour. Sur des marchés plus lents ou plus complexes avec de la reliure comme des livres d’art, des beaux livres, des albums, ces livres vont plutôt être fabriqués en Italie, en Espagne. Et l’Europe de l’Est apparaît de plus en plus fort avec des imprimeurs proposant des services pour du livre illustré et relié."

Pour ces entreprises européennes, un autre défi se pose : la pâte à papier composée à 98% d’eau doit être séchée. Un processus particulièrement consommateur d’énergie.

Pascal Lenoir :"Nous subissons en plus des augmentations des coûts de l’énergie qui viennent énormément perturber les prix et ce à des vitesses phénoménales : on a des augmentations de 10 à 15%, parfois en un mois. "

Moins de papier plus de carton

Ces soucis d’approvisionnement ou de coût de l’énergie s'ajoutent à ceux que connaît le secteur du papier depuis 15 ans.

Pascal Lenoir : "On a pratiquement divisé par deux, voire plus, la consommation papier en 15 ans. En parallèle, on a de plus en plus besoin de carton pour faire de la livraison à domicile mais aussi pour se substituer au plastique. Le marché du carton évolue positivement, donc des papetiers européens, et personne ne pourra leur en vouloir, sont en train de transformer du matériel qui fabriquait du papier préalablement pour faire du carton."

Et la demande de carton déjà en augmentation, a explosé depuis la pandémie et l’essor du e-commerce. Les livraisons de nourriture à domicile ont doublé depuis le début de la pandémie. Le papier a donc dû encore plus s'effacer au profit du carton.

Pascal Lenoir : "On a eu pendant la période de Covid et juste avant, des arrêts de machines importants. Quelques millions de tonnes de fabrication de papier ont été arrêtées en Europe au profit du carton."

Cette crise du papier entraîne des retards dans la publication de nos livres, mais elle a aussi d’autres répercussions : pour les fleuristes qui ne trouvent plus de papier adéquat pour leurs bouquets, pour les vendeurs d’emballage en carton dont les prix augmentent... Ce qui pourrait faire ressurgir l’utilisation du plastique.