PRESSE // Écoutez, Révisez

Dès le lundi 6 avril, France Culture crée une nouvelle émission du lundi au vendredi de 12h à 12h30, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, pour accompagner les élèves dans leurs révisions de l’épreuve d’oral du baccalauréat de français et ouvrir l’appétit de lecture de tous.

France Culture modifie à partir du lundi 6 avril sa grille de programmes et adapte son offre linéaire aux enjeux éducatifs liés à la crise du Covid-19. Élaboré en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse à partir des œuvres au programme du baccalauréat de français des voies générales et technologiques, Ecoutez, Révisez a vocation à accompagner pendant cinq semaines les élèves de première dans leurs révisions à distance, tout en invitant les auditeurs de France Culture à découvrir ou à redécouvrir des œuvres majeures. Le principe : la lecture d’un extrait d’un grand roman, d’un poème, d’une pièce de théâtre par une comédienne ou un comédien, accompagnée d’une introduction et d’une analyse de l’œuvre préparées par l’Éducation nationale et présentée par Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table. Réalisées par Sophie-Aude Picon pour le service des Fictions de France Culture, les lectures seront faites alternativement par Ariane Ascaride, Dominique Blanc, Jacques Gamblin, Irène Jacob, Elsa Lepoivre, Micha Lescot et Robin Renucci.

Ecoutez, Révisez est une nouvelle émission qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « Nation apprenante » initiée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec les médias de l'audiovisuel et de la presse écrite.

À l’antenne de France Culture dès lundi 6 avril de 12h à 12h30 et en podcast sur franceculture.fr

Programmation de la 1ère semaine du 6 avril au 10 avril

Lundi 6 avril : Phèdre de Jean Racine – Extrait par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française

de Jean Racine – Extrait par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française Mardi 7 avril : Les Fables de Jean de La Fontaine - Extrait lu par Ariane Ascaride

- Extrait lu par Ariane Ascaride Mercredi 8 avril : La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette – Extrait lu par Jacques Gamblin

de Madame de La Fayette – Extrait lu par Jacques Gamblin Jeudi 9 avril : Les Contemplations de Victor Hugo – Extrait lu par Robin Renucci

de Victor Hugo – Extrait lu par Robin Renucci Vendredi 10 avril : L'Ecole des femmes de Molière – Extrait lu par Micha Lescot

30 minutes quotidiennes à écouter et podcaster sur franceculture.fr ou sur l’application Radio France.

France Culture noue ainsi un partenariat étroit tout à fait inédit avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour développer et partager le goût de la lecture et de la connaissance des grandes œuvres pendant 5 semaines à l’heure du confinement. “Ecoutez, révisez “ : une aide précieuse pour les lycéens, un plaisir retrouvé pour toutes et tous, une demi-heure d’évasion à l’écoute et dans la compréhension des grands classiques français. Le rendez-vous est pris avec Jules Verne, Beaumarchais, Racine, Madame de Lafayette et bien d’autres ...

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Face à la situation inédite que nous traversons, la radio est plus que jamais un puissant relais pour approfondir ses apprentissages, se cultiver et aiguiser sa curiosité. Je salue à ce titre la mobilisation immédiate de Radio France et France Culture pour l’opération « Nation apprenante », dont l’objectif est de proposer sur les antennes des contenus de qualité en lien avec les programmes scolaires. Cette nouvelle émission en est la parfaite illustration : elle va permettre aux élèves de première d’écouter et de réviser avec plaisir les œuvres au programme du baccalauréat de français, grâce à la participation enthousiasmante de grands comédiens pour les incarner.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

MAIS AUSSI...

• Crédits : Radio France

Retrouvez également l’offre éducative Nation apprenante.

France Culture et Radio France, aux côtés du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, proposent depuis le début du confinement des émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires (écoles, collèges et lycées).

Toutes les émissions et les podcasts sont à retrouver sur les sites de France Culture et France Musique sous l’onglet "Nation apprenante" et sur l’application de Radio France.