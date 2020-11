PRESSE // « Le Roi de Fer », premier livre des « Rois Maudits » de Maurice Druon

Programme inédit et en direct « Le Roi de Fer », premier livre des « Rois Maudits » de Maurice Druon de l’Académie-Française. Une lecture par Lionel Astier et réalisation Christophe Hocké. Feuilleton en direct du 23 au 27 novembre à 20H30 sur France Culture

Dans le contexte sanitaire actuel, France Culture a choisi de favoriser le direct à chaque fois que cela est possible afin de continuer à proposer des émissions aussi riches et diversifiées que possible.

Ainsi, pour la première fois, la chaîne propose un programme de lecture intégrale réalisée et diffusée en direct chaque soir dans Le Feuilleton à 20h30. Pour cette occasion, France Culture a choisi Les Rois Maudits, la célèbre série historique de Maurice Druon jamais diffusée encore sur la chaîne.

Toute cette semaine, La malédiction, première partie du Roi de Fer, premier volume des Rois Maudits et à venir dès mars 2021 sur France Culture à 20H30, la suite du Roi de Fer : Les princesses adultères et La main de Dieu.

Le Roi de Fer

Fiction / Le Feuilleton en direct

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre de 20h30 à 21h

Première partie La Malédiction Edition originale : PLON

Paru également au livre de Poche et aux éditions Omnibus.

Nouvelle édition chez Plon en 2019

Lecture intégrale par Lionel Astier

Musique : Nicolas Worms

Réalisation : Christophe Hocké

NOTE D’INTENTION DE L’EDITEUR

Fresque historique en sept volumes de Maurice Druon de l’Académie Française publiée pour la première fois avec un immense succès entre 1955 et 1977, où revit le XIVème siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les Rois Maudits sont un roman dont presque tous les personnages ont existé. Appuyé sur une vaste documentation, l’ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne, les drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l’époque troublée, et jusqu’ici peu connue, des derniers Capétiens directs.

Le Roi de Fer, premier volume du cycle, a pour figure centrale le roi Philippe le Bel, monarque impitoyable mais qu’animait la volonté de l’unité nationale.

Le public a réservé un accueil exceptionnel à cette œuvre, constamment réimprimée et traduite dans le monde entier. Les Rois Maudits sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique.

BIOGRAPHIE MAURICE DRUON

Né en 1918 et mort en 2009 à Paris, Maurice Druon est un écrivain et homme politique français. Engagé dans la Résistance, il rejoint les Forces Française libres à Londres. Il écrit avec Joseph Kessel le Chant des Partisans en 1943. Après la guerre, il devient un homme de lettres à succès, avec l’obtention du prix Goncourt en 1948 pour Les grandes familles et surtout la parution de la saga des Rois maudits, roman historique en sept volumes adapté pour la télévision avec un immense succès. En 1966, il reçoit le Prix Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre de romancier, d’essayiste et de dramaturge. La même année, il est élu à l’Académie française et en devient le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Il a écrit aussi un conte pour la jeunesse, Tistou, les Pouces Verts. Gaulliste engagé, il a été ministre des Affaires culturelles en 1973-1974.