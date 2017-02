Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir 2017

Votez pour l’un des 9 titres sélectionnés dans les 3 catégories : Jeunesse, Fiction et Non-fiction

Le comité de lecture du Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir dévoile les 9 titres retenus dans les 3 catégories : Jeunesse, Fiction et Non-fiction (essais, témoignages).

Pour la 8ème édition, c’est toujours le vote des auditeurs et internautes qui est déterminant.

Pour écouter les extraits des livres sélectionnés, rendez-vous ICI sur franceculture.fr, et votez avant le 12 mars 2017 !

A l’issue des votes, les trois lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors d’une remise de Prix à l’occasion du Salon « Radio France fête le livre », du 24 au 27 mars 2017.

LA SÉLECTION 2017

En fiction

• Jacob, Jacob de Valérie Zenatti, lu par Eric Génovèse chez CDL Editions

• L’amie Prodigieuse de Elena Ferrante, lu par Marina Moncade chez Gallimard

• Le cœur cousu de Carole Martinez, lu par Suliane Brahim chez Gallimard

En Non fiction

• Si c’est un homme de Primo Levi, lu par Raphaël Enthoven chez Audiolib

• Vous n’aurez pas ma haine de Antoine Leiris, lu par André Dussolier chez Audiolib

• La révolution néolithique, par Jean-Paul Demoule chez De Vive Voix

En Jeunesse

• Gigi, reine de la mode de Philippe Eveno, lu par Julie Depardieu avec Philippe Katerine chez Actes Sud Junior

• Ma beauté affronte le diable de Mimi Barthélémy, raconté par l’auteur chez Oui’Dire

• Louisette la taupe de Bruno Heitz, lu par Yolande Moreau chez Trois Petits Points

POUR VOTER : http://bit.ly/2kVIuA5

Retrouvez les premières impressions des lecteurs-auditeurs sur la pré-sélection 2015 : http://bit.ly/2l0jzr2