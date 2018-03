Prix du livre audio France Culture/ Lire dans le noir 2018 Les 3 lauréates sont…

Le jury constitué d’auditeurs-lecteurs de toute la France a élu Carine Bausière, Isabelle Minière et Susana Azquinezer, lauréates du Prix du livre audio France Culture / lire dans le noir. Le prix leur a été remis à LIRE PARIS, dans les studios de France Culture. Le Prix de livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque année depuis huit ans les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année.

CATEGORIE JEUNESSE

QUI DECIDE TOUS LES SOIRS D’ALLUMER LES ETOILES, de Carine Bausière (ABS multimedias)

Moi, c’est Camille. Je ne peux pas dire que je nage dans le bonheur. Mon père n’y comprend rien aux trucs de filles, mon petit frère Babar me colle constamment et je n’ai toujours pas de chéri. Mais surtout, surtout, je n’ai plus de maman. Elle est morte brutalement et nous a tous laissés complètement déboussolés. Heureusement, je peux compter sur Benjamin pour me remonter le moral avec ses blagues presque drôles. Benjamin, c’est mon meilleur ami. Ce serait aussi mon amoureux idéal s’il ne préférait pas les garçons. J’ai un grand rêve : quitter Roubaix pour découvrir New York, ses buildings et son effervescence permanente. Lu par Nathalie Becker

CATEGORIE FICTION

LA DISSOLUTION d’Isabelle Minière (15 K Editions)

Il n’avait pas pu voter ce jour-là. Car il était décédé. C’était inscrit sur la liste : DÉCÉDÉ. Tout le bureau de vote avait présenté ses condoléances à sa femme qui les avait reçues avec émotion et gratitude. Pour sa femme, comme pour les autres à qui elle avait annoncé la nouvelle, il n’y avait pas l’ombre d’un doute. Sa mort était une réalité que tous admettaient. Il n’y avait bien que lui pour encore en douter. Lu par Guillaume Rousselet

CATEGORIE NON FICTIONEXILS D’ESPAGNE de Susana Azquinezer (Oui’ dire editions)

Le récit de la Retirada méconnu du grand public a beaucoup à dire et à partager aujourd’hui encore. Cette partie bafouée de notre histoire, de cet exil collectif et subi, donne à réfléchir sur notre rapport à soi et à l’autre, sur la complexité des conflits, mais surtout donne à penser sur nos rapports à la solidarité. Susana Azquinezer parvient avec brio et justesse à retracer cette histoire collective de républicains espagnols au travers de destins individuels. Avec la braise des mots et de la musique, sans volonté d’incendie et sans jamais se départir d’une retenue humaniste, elle nous conte les réfugiés, la guerre civile, l’exode, les camps et surtout leur réussite en exil. Raconté par l’auteure