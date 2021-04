Prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2021 

Découvrez et écoutez les nominés des 3 catégories : Jeunesse, Fiction et Non-fiction

Le comité de lecture du Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir dévoile les 9 titres retenus dans les 3 catégories : Jeunesse, Fiction et Non fiction.

Depuis 11 ans, le Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque année, grâce au vote des auditeurs et internautes, les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année. Tout le monde peut participer !

LA SÉLECTION 2021:

CATÉGORIE JEUNESSE

UN CHAT DANS LA GORGE par Émilie Chazerand, lu par Carole Bellanger (Ed. Benjamins media)

Madame Schneck était une femme très méchante. Raymond, le chat de la maison, n’en pouvait plus de cette morue et cherchait une idée de génie pour la réduire au silence. Un matin, madame Schneck se réveilla, toussa ; quelque chose, coincé juste là, l’empêchait de parler…

THÉSEE, ARIANE ET LE MINOTAURE par Jean Michel Coblence, lu par Laurent Natrella (Ed. Didier jeunesse)

Le mythe d’un grand héros revisité avec élégance et fougue grâce à l’admirable musique de Beethoven et aux images du talentueux Donatien Mary. Un conte musical puissant pour les amoureux de la mythologie

DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO par Eric Pessan, lu par Elodie Huber (Ed. Ecole des loisirs)

Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde bascule. L’adolescente se retrouve dans la forêt de l’île japonaise de Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon de sept ans. Abandonné par ses parents, il erre seul, terrifié, et risque de mourir de froid, de soif et de faim. Quel est le lien entre Julie et l’enfant perdu

CATÉGORIE FICTION

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON par Jean-Paul Dubois, lu par Jacques Gamblin (Ed. Lizzie)

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.

NICKELS BOYS par Colson Whitehead, lu par Stéphane Boucher (Ed. Audiolib)

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l’université, il voit s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur judiciaire, on l’envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s’engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et honorables »

IMPOSSIBLE d'Erri de Luca, lu par Laurent Natrella et Denis Podalydès (Ed. Gallimard)

On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte.

CATÉGORIE NON FICTION

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS par Stephen Hawking, lu par Franck Dacquin (Ed. Lizzie)

Premier livre de Stephen Hawking écrit à l’intention du non-spécialiste, il présente dans un langage simple et accessible les développements contemporains de l’astrophysique : les grandes théories du cosmos, de Galilée et Newton à Einstein et Poincaré..

LE CAPITAL AU XXIe SIECLE de Thomas Piketty, lu par Christophe Brault (Ed. Audiolib)

La répartition des richesses est l'une des questions les plus débattues aujourd'hui. Mais que sait-on vraiment de l'évolution des inégalités sur le long terme ? Fruit de quinze ans de recherches et parcourant trois siècles et plus de vingt pays, cette étude renouvelle entièrement notre compréhension de la dynamique du capitalisme.

LETTRES À MISSY de Colette, lu par Anouk Grinberg (Ed. Edition des femmes)

C’est au cours d’une soirée où se côtoie le Tout-Paris de la Belle Époque que Colette et la Marquise de Morny, dite « Missy », se rencontrent en 1905. Les deux femmes vont vivre une intense histoire d’amour jusqu’en 1911. Après leur rupture, leurs lettres témoignent d’une indéfectible complicité

