Prix du Roman des Etudiants / RENCONTRE VIRTUELLE LOLA LAFON - MARIE HELENE LAFON

Les étudiants-jurés rencontrent les auteurs de la sélection en virtuel

23 rencontres sont programmées jusqu’au 9 décembre organisées par France Culture et les Universités

A l’initiative de France Culture, les rencontres qui étaient prévues au sein des universités et des Bibliothèques Universitaires ont été modifiées afin de se tenir en virtuel. Cette version numérique des rencontres avec les 5 auteurs de la sélection du Prix du Roman des Etudiants 2020, permet à l’ensemble des 1500 étudiants jurés présents sur tout le territoire français (métropole et outre-mer) d’échanger directement avec Lola Lafon, Marie-Hélène Lafon, Celia Levi, Victor Pouchet et Alice Zeniter, qui réalisent ainsi un véritable tour de France littéraire.

Plus d’une vingtaine de ces rencontres virtuelles sont organisées jusqu’au 9 décembre, jour de clôture du vote. Animées avec passion par les étudiants et les professeurs, elles sont toutes à retrouver dès maintenant en vidéo sur le site de France Culture.

Qui succèdera à Emma Becker, Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Eric Reinhardt et Maylis de Kérangal ? Les étudiants proclameront leur lauréat le 10 décembre.

Retrouvez dès à présent les vidéos des 2 premières rencontres, enregistrées le 12 novembre :

Lola Lafon avec Université de Lille, animée par Stéphane Chaudier, enseignant, et ses étudiants : Adrien Carbonnelle, Philippine Forrest, Yacine Ferahtia, Jenny François.

Marie Hélène Lafon avec l’Université de Lyon 3, animée par Sandrine Rabosseau, enseignante, et ses étudiants : Nina Gouttefarde, Juliette Brionne et Beranger Canet

Les Universités participantes : Aix-Marseille Université, Université de Bordeaux Montaigne, Université Bretagne Sud, Université de Bourgogne, Université Grenoble Alpes, Université de Lille, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Paris Nanterre, Faculté de Sciences de l'Université de Montpellier, Université de Montpellier, Université Paul-Valéry Malesherbes, | Sorbonne Université, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Rennes 2, Université de La Réunion, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université de Tours.

Lancé il y a huit ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française. Avec un jury populaire de plus de 1500 étudiants jurés réunis pour cette édition, venus de toutes filières (littéraires, scientifiques, technique, économiques...) et de tous les horizons, de métropole et de DOM TOMs, le Prix du roman des étudiants est désormais un des grands prix littéraires qui compte.