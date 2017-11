Goncourt des lycéens 2017 : Alice Zeniter parle de "L'Art de perdre"

"Je voulais combler les silences de mon histoire". En concrétisant cette ambition, Alice Zeniter a su séduire les lycéens, qui viennent de lui attribuer leur prix Goncourt pour son cinquième roman L'Art de perdre (Flammarion), l'histoire d'une famille entre la France et l'Algérie sur trois générations. Elle était venue parler au micro de Caroline Broué en septembre dernier, dans la Matinale de France Culture, de ce succès de librairies également en lice pour les prix Renaudot et Goncourt :

Pour Alice Zeniter, à travers ce travail d'écriture, il s'agissait de combler les multiples silences qui la travaillaient depuis des années :

Il y a à la fois ce silence dont finalement là, on parle beaucoup dans la presse quand on parle du livre. C'est-à-dire ces pages tues de l'histoire des harkis, que ce soit pendant la guerre en Algérie, et puis ensuite dans les camps de transit et de reclassement où on les a parqués à leur arrivée en France, mais pas uniquement [...]. C'est aussi le silence de ce que veut dire être immigré, le silence de ceux qui arrivent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, dont ils ne possèdent pas les codes ; le silence de cette population qui est tenue hors de la parole, et hors de la littérature de manière encore plus évidente.