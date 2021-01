Quentin Blake :"Pour moi, l'illustration des livres d'enfants c'est entre les Beaux-Arts et le théâtre"

Quentin Blake se définit principalement comme un illustrateur professionnel. "De temps en temps, je peux écrire assez de mots" pour avoir l'air d'être un auteur, "mais on commence avec les dessins" quoi qu'il en soit, explique-t-il au cours de cet entretien dans l'émission "Le livre, ouverture sur la vie". Il est interrogé sur ses collaborations avec les auteurs, comment s'effectue le travail avec eux et aussi comment il procède quand il est lui-même l'auteur.

On commence avec les mots de l'auteur et c'est possible que ce soit plus facile avec un auteur qu'avec moi ! Si je suis l'auteur, l'illustrateur peut avoir des problèmes avec l'auteur ! S'il y a un vrai auteur avec un texte établi, alors je suis comme un metteur en scène, un interprète de ses mots. C'est très important de penser à l'œuvre de l'auteur. Puis je commence à dessiner et la connivence commence...