Renaudot 2019 : Sylvain Tesson récompensé pour "La Panthère des neiges"

C'est un écrivain voyageur qu'a récompensé l'académie du prix Renaudot cette année ! Sylvain Tesson a été récompensé pour son ouvrage La Panthère des neiges (Gallimard) pour lequel il a collaboré avec le photographe Vincent Munier. Et cette annonce est une surprise, puisque le roman de Sylvain Tesson ne figurait pas dans la liste des quatre finalistes.

Quête photographique et naturaliste, La Panthère des neiges délivre un voyage poétique et géographique aux confins du Tibet et questionne le mode de vie de nos sociétés développées.

Connu pour ses récits de voyage, l'écrivain Sylvain Tesson est avant tout un voyageur et un grand baroudeur. Il se définit lui même comme un "baladin du monde occidental". Pour son roman autobiographique Bérézina, l'auteur avait sillonné 4 000 kilomètres en side-car, entre Moscou et Paris, sur les traces de Napoléon et d'une armée en lambeaux. Il s'était également rendu en Sibérie pour son essai Dans les forêts de Sibérie, adapté au cinéma par le réalisateur Safy Nebbou, et qui avait remporté le prix Médicis essais, en 2016. Amateur d'escalade, il avait été victime d'un sévère traumatisme crânien après une chute en escaladant la façade d'une maison à Chamonix. Cet accident met fin à certaines prises de risque, mais il ne l'empêche pas de poursuivre ses aventures. En 2016, il part marcher du Mercantour au Cotentin pour rédiger Sur les chemins noirs, une ode à la vie nomade publiée en 2016.

Pour La panthère des neiges, l'écrivain s’est rendu cette fois sur les hauts plateaux aux confins du Tibet, en plein hiver et à 5 000 mètres d’altitudes, avec le photographe Vincent Munier, sur les traces de la panthère des neiges. Prendre de la hauteur, regarder autrement, et attendre que l’un de ces derniers grands fauves apparaisse.

Quête quasi-mystique pour les uns, manifeste animalier pour les autres... L'ouvrage de Sylvain Tesson retrace la quête d’un animal longtemps cru disparu et soulève de façon poétique des enjeux politiques et écologiques. Elle marque peut-être un tournant dans la démarche de l’auteur qui se se décrit avec humour comme un ancien "agité du Baïkal" et qui, après avoir frénétiquement parcouru le monde, fait l’éloge de l’attente, de l’espérance et de la patience suite à sa découverte de la méthode de l’affût qu’il érige au rang de philosophie.

Invité de La Grande table des idées en octobre 2019 à l'occasion de la sortie de La panthère des neiges, Sylvain Tessonse livrait au micro d'Olivier Gesbert sur sa démarche, aussi bien artistique que politique :

Lorsque je voyage et que les choses sont conformes à ce que j'imaginais, c'est un voyage raté. L'affût vous mène à une forme de modestie : vous pensiez que la nature vous était donnée et elle recèle de chatoiements dont vous n'aviez pas idée. La patience est la vertu de l'affût. On s'installe dans la géographie au lieu de la parcourir. J'ai été amené à repenser mon usage du monde. Sylvain Tesson

Pour Sylvain Tesson, nous vivons dans le plus beau des musées et nous sommes en train de le détruire. L’homme, obsédé par l’invention de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, en oublierait de préserver ce qui est :

La beauté n'est plus un problème. Plus personne ne s'y intéresse. Certains siècles ont placé la beauté au pinacle. Aujourd'hui, on veut réduire le monde en nombres, en statistiques. Le vivier de formes vivantes du monde recule. C'est une des pires nouvelles que nous ayons entendue depuis longtemps. Sylvain Tesson

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Sylvain Tesson : "Le face-à-face avec l’animal, c’est la véritable expérience de l’Altérité" 33 min La Grande table idées Sylvain Tesson : "Le face-à-face avec l’animal, c’est la véritable expérience de l’Altérité"

Inlassable voyageur, c'est tout naturelle que Sylvain Tesson s'est également intéressé aux épopées de la mythologie grecque. Inspiré l’Iliade et de l’Odyssée, l'écrivain publiait en 2018 Un été avec Homère (Editions des Équateurs), dans lequel il applique les propos du poète aux questions contemporaines. Il revenait sur ces mythes dans Les Matins de l'été, en juillet 2017 :

Il est très important de commencer sa vie d’enfant avec Homère. Ainsi on entame un cheminement qui continuera jusqu’à la fin de notre existence [...] Homère décrit très bien ce qui nous guette: ces héros qui sont sortis de la mesure, et qui finissent dans les enfers. Sylvain Tesson

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter L'Odyssée d'un auteur en mouvement 24 min L'Invité culture L'Odyssée d'un auteur en mouvement

EN SAVOIR PLUS

Sylvain Tesson : "Le face-à-face avec l’animal, c’est la véritable expérience de l’Altérité"

EN SAVOIR PLUS

Des grandes expéditions à l’art de l’immobilité. Comment observer le monde ?

EN SAVOIR PLUS

Sylvain Tesson et Dave Eggers : l’individu contre le chaos du monde

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Des grandes expéditions à l’art de l’immobilité. Comment observer le monde ? 57 min De cause à effets, le magazine de l'environnement Des grandes expéditions à l’art de l’immobilité. Comment observer le monde ?