Romans de science-fiction : vos 10 adaptations préférées en films et en séries

Adapter une oeuvre littéraire en film ou en série, d'autant plus quand il s'agit d'un univers aussi dense et subtil que celui de la science-fiction, n'est pas chose aisée. Il arrive tout de même que le résultat soit à la hauteur des attentes des bibliophiles, voire même que cela permette de (re)découvrir l'oeuvre originelle, comme le souligne Séverine P. en réponse à notre sondage. Alors que le Cycle de fondation, l'oeuvre culte d'Isaac Asimov arrive sur Apple TV à partir de ce 24 septembre, nous avons voulu savoir quelles étaient vos adaptations de romans de science-fiction favorites. Que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, vous avez été nombreux à nous partager vos recommandations (pour notre plus grand plaisir !). Parmi la liste, nous avons sélectionné les dix qui revenaient le plus souvent. Vous trouverez également une liste de bonus en bas de l'article.

1. "Dune" de Denis Villeneuve, adapté du roman de Frank Herbert

Impossible de commencer ce classement sans parler du nouveau film de Denis Villeneuve sorti le 15 septembre, et que vous avez été très nombreux à citer parmi vos adaptations de SF favorites. Le Canadien est le troisième réalisateur à tenter de relever le défi d'adapter le roman culte de Frank Herbert sur grand écran, après le projet avorté d'Alejandro Jodorowsky dans les années 1970 et David Lynch en 1984. Un pari réussi, si l'on en croit les chiffres pour son premier week-end d'exploitation (878 409 spectateurs, soit presque 80 000 de plus que Tenet de Christopher Nolan) et vos retours élogieux sur Facebook et Twitter :

Excellente adaptation, que ce soit dans la forme ou dans l'esprit. Je pense le hisser au premier rang de mes adaptation de SF préférées. Sophie Balet

Je n'ai pas vu passer les 2h35mn. Du cinéma à grand spectacle mais pas tout public fort heureusement ! Hâte de voir la suite de la saga réalisée par ses soins. Tanguy Lagrée

Il est souvent difficile de transcrire au cinéma le ressenti et les pensées du narrateur, et on bascule souvent dans un "simple" film d'action. Dune arrive à transmettre une ambiance, des émotions, avec très peu de dialogues. La musique a un rôle prépondérant en cela. La Direction

2. "Dune" de David Lynch

D'autres parmi vous ont préféré rendre hommage à l'adaptation précédente signée David Lynch. Hué par la critique lors de sa sortie en 1984, et malgré un coût de production exorbitant (40 millions de dollars), le film a essuyé un échec commercial cuisant. A tel point que le réalisateur s'en est totalement désolidarisé, et a demandé à remplacer son nom par le pseudonyme "Alan Smithee" lors de la diffusion du film à la télévision. "C’était un chagrin d’amour, a-t-il récemment déclaré à The Hollywood Reporter. C’était un échec, et je n’ai pas eu de montage final. Ce n’est pas le film que je voulais faire. Il y a des parties que j’aime beaucoup, mais c’était un échec total pour moi." Une poignée de cinéphiles et de journalistes ont pourtant toujours défendu la version ésotérique de David Lynch. 37 ans plus tard, le film compte encore des admirateurs :

Les images de la version de Denis Villeneuve sont très belles, très travaillées... mais comment dire, il me reste un faible pour le côté film en dur de David Lynch... et sa bande originale... Eric Maire

J'ai lu tous les romans de Herbert ; j'ai préféré le Dune de David Lynch (sa patte très personnelle enrichissait l'univers de Frank Herbert) ; mais celui de Villeneuve m'a aussi enchanté (peut-être trop bien léché façon pub). Tim Novak

La version de David Lynch est plus épique ! vhost

Dune de Villeneuve est aseptisé, comme l’époque. Celui de Lynch, considéré comme raté, était largement au-dessus. Morgan Navarro

3. "Blade Runner" de Ridley Scott, inspiré du roman "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?" de Philip K. Dick

Lorsque sort le film Blade Runner de Ridley Scott en 1982, première adaptation hollywoodienne d'une oeuvre de Philip K. Dick, les amateurs de l'auteur de science-fiction crient au scandale. Échec commercial à sa sortie en salles, le film s'est construit une notoriété au fil des années pour devenir une référence du cinéma de science-fiction et de l'imaginaire cyberpunk, principalement après la sortie en 1992 d'une version du final plus obscure, montée par Ridley Scott. D'ailleurs, si les commentaires ont été nombreux à citer Blade Runner comme leur adaptation de SF favorite, ils ne disent pas laquelle des huit versions existantes du film ils préfèrent...

Blade Runner, sans l'ombre d'un doute. Parce que le film possède autonomie esthétique et est devenu tout aussi célèbre que le roman dont il a été tiré. Le rapport établi entre les deux -roman/film- ne nous prive du plaisir ni de l'un ni de l'autre, mais nous enrichit. Valeria Castello-Joubert

Mon préféré : Blade Runner car cela marque l’introduction du rétro futurisme au cinéma. Et parce que le livre se prête à une adaptation i.e. poser des images sur une histoire. Pierre Serisier

Ce n’est pas une adaptation littérale, elle prend l’essence du récit et réussit à se l’approprier pour créer son propre univers. Lucas de Gastines

4. "Premier Contact" de Denis Villeneuve, adapté de la nouvelle "L'Histoire de ta vie" de Ted Chiang

Avant de s'attaquer à Dune, Denis Villeneuve a réalisé en 2016 sa première adaptation de science-fiction avec L'Histoire de ta vie de Ted Chiang. Cet auteur américain, peu connu du grand public et peu prolifique (il n'a publié que quinze nouvelles en l'espace de 25 ans), a pourtant été récompensé de nombreuses fois par de prestigieux prix littéraires de science-fiction. D'abord publié sous forme de nouvelle en 1998, L'Histoire de ta vie a obtenu le prix Nebula du meilleur roman court en 1999, puis le prix Theodore-Sturgeon la même année, avant d'être traduit en français et de nouveau publié en 2006 dans le recueil La Tour de Babylone, couronné du prix Locus du meilleur recueil de nouvelles en 2003.

Une vraie gifle visuelle et intellectuelle. Samir M.

Marc Bolano, bien qu'il ait très apprécié le film, émet plus de réserves :

Le film est très réussi, mais tiré d’une nouvelle de Ted Chiang où tout est plus modeste. Villeneuve et son équipe ont gonflé le récit et la taille des vaisseaux, des aliens. Je me demande si ce gigantisme ne nuit pas un peu aux aspects plus subtils de l’histoire.

5. "La Planète des singes" de Franklin Schaffner, adapté du livre de Pierre Boulle

Dans l'univers de la franchise La Planète des singes - qui ne compte pas moins de neuf films et deux séries télévisées -, le film de Franklin Schaffner sorti en 1968, est la première adaptation du livre du Français Pierre Boulle, qui a lui-même connu un important succès commercial à sa publication en 1963. Le film est devenu rapidement culte dans l'univers de la science-fiction, que ce soit pour la qualité de ses maquillages, révolutionnaire à l'époque, ou pour son twist final. 53 ans plus tard, elle continue de marquer les esprits :

Je trouve le film meilleur que le roman de Pierre Boulle. la scène de fin est géniale. J'ai lu le livre longtemps après avoir vu le film et je l'ai trouvé un peu kitsch. Franck Celhay

La planète des singes, 1968, parce que la fin est folle, et l'adaptation au cinéma est certes différente par bien des points de l'original mais un grand choc. Auquel je pense souvent. Et la musique, le générique de fin, le silence et le ressac de la mer... Bouleversant. maya

6. "Jurassic Park" de Steven Spielberg, adapté du roman de Michael Crichton

Un autre film aujourd'hui considéré comme une référence du septième art, notamment pour son utilisation novatrice des effets spéciaux par ordinateur : Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 1993 et adapté du roman de Michael Crichton publié en 1990. La genèse du film remonte avant même la publication du livre, Michael Crichton ayant été engagé pour participation à l'élaboration du script et que l'on retrouve en grande partie dans son roman. Au-delà d'avoir inspiré toute une nouvelle méthode cinématographique avec l'utilisation des images de synthèse et des créatures animatroniques, Jurassic Park a accompli l'exploit d'amasser plus de 900 millions de dollars de recettes lors de sa sortie. A ce jour, il est le vingtième plus gros succès au box-office mondial... doublé par la version de 2015 Jurassic World, toujours troisième dans le classement.

J'ai retrouvé dans le film des éléments, parfois infimes, que j'avais remarqué au fil de ma lecture, et que le film a remis en scène, de façon exacte. J'ai beaucoup aimé ! Owen Marandeau

7. "A Scanner Darkly "de Richard Linklater, adapté du roman "Substance Mort" de Philip K. Dick

Une adaptation de Philip K. Dick moins connue que Blade Runner, Total Recall et Minority Report, malgré un casting trois-étoiles (Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Winona Ryder) et un réalisateur dont la réputation n'est plus à faire. Paru en 1977, le livre de Philip K. Dick a reçu le prix British Science Fiction du meilleur roman en 1978.

J'ai retrouvé des sensations fidèles à celles du livre qui paraît pourtant inadaptable tellement il est fou. Morgane Navarro

Si je dois choisir une adaptation ce serait celle-ci, pour son esthétique et son report fidèle des obsessions originelles de l'auteur du roman. Moschenross Arnaud

8. "Stalker" de Andreï Tarkovski, adapté du roman "Stalker : pique-nique au bord du chemin" d'Arcadi et Boris Strougatski

Ecrit et publié en 1972 par les Soviétiques Arcadi et Boris Strougatski, Stalker a été porté au cinéma en 1979 par le réalisateur soviéto-franco-italien Andreï Tarkovski, à qui l'on doit également Solaris, une autre adaptation de roman de science-fiction. Tourné essentiellement dans une ancienne centrale électrique désaffectée en Estonie, beaucoup voient en Stalker l'anticipation de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le film se distingue aussi par sa réalisation très minimaliste sans effets spéciaux, comme le précisent les internautes en commentaire :

Quand métaphysique et science-fiction se rejoignent. Un film sans effets spéciaux mais qui réussit à nous plonger dans un ailleurs. lago

Tarkovski reprend la situation du roman pour en faire un envoûtant poème métaphysique. Fil le bon

9. "The Expanse" de Mark Fergus et Hawk Ostby, adapté des romans de James S. A. Corey

Côté séries, si l'on en croit vos nombreux commentaires, The Expanse fait sans aucun doute partie des meilleures adaptations de SF. Certains le présentent même comme le digne successeur de Battlestar Galactica, longtemps considérée comme la meilleure série de science-fiction... Diffusée sur Prime Vidéo depuis 2018, The Expanse s'appuie sur la série de romans des auteurs américains Daniel Abraham et Ty Frank, qui ont publié sous le pseudonyme de James S. A. Corey. La série a obtenu le prix Hugo de la meilleure série littéraire 2020.

Une adaptation suffisamment fidèle pour être passionnante, mais qui sait prendre les libertés nécessaires à une version petit écran. Pierre Ropert

La série retranscrit très bien l'ambiance des livres... Elle arrive à satisfaire les lecteurs malgré une adaptation de l'histoire légèrement différente. Gwenn Mary

10. "La Servante écarlate" de Bruce Miller, adapté du roman de "Margaret Atwood"

Une série à succès que l'on ne présente plus. Après avoir obtenu les droits d'adaptation de La Servante écarlate, paru pour la première fois en 1985, l'équipe de production qui a souhaité moderniser plusieurs passages du livre a engagé Margaret Atwood en tant que productrice et consultante. En 2019, plus de trente ans après la parution du livre aux millions d'exemplaires, l'autrice canadienne a publié un deuxième tome intitulé Les Testaments. La plateforme de streaming Hulu a d'ores et déjà annoncé avoir acquis les droits d'adaptation de la suite dystopique.

Vous nous avez aussi recommandé...

Films :

2001 : L'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, inspiré des nouvelles À l'aube de l'histoire et La Sentinelle de Arthur C. Clarke

La Guerre des mondes de Steven Spielberg, adapté du roman de H. G. Wells

Il est difficile d'être un dieu d'Alexeï Guerman, adapté du roman d'Arcadi et Boris Strougatski

Starship Troopers de Paul Verhoeven, inspiré du roman Étoiles, garde-à-vous ! de Robert A. Heinlein

Soleil vert de Richard Fleischer, inspiré du roman de Harry Harrison

Ready player one de Steven Spielberg, adapté du roman Player One d'Ernest Cline

Solaris de Steven Soderbergh, adapté du roman de Stanisław Lem

Brazil de Terry Gilliam, inspiré du roman 1984 de George Orwell

Les Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón, adapté du roman de P.D. James



Séries :

Les 100 de Jason Rothenberg, inspiré des romans de Kass Morgan

Le Maître du Haut Château de Frank Spotnitz, adapté du roman de Philip K. Dick