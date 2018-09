Salman Rushdie de l'identité sexuelle à l'identité nationale

L'auteur des Versets Sataniques, livre pour lequel Salman Rushdie a reçu une fatwa, sort un ouvrage profondément contemporain avec La Maison Golden (Actes Sud, 2018). Au cœur de New York, les personnages de Rushdie vivent la transition de l'Amérique d'Obama à celle de Trump, et se questionnent sur des problématiques de notre époque comme celle de l'identité.

Dans votre livre, vous avez créé un musée des identités

Salman Rushdie : "Le musée est un musée imaginaire, je l’ai créé mais c’est un lieu où dans le roman je peux réunir beaucoup d’images qui montrent que par exemple l’identité sexuelle est quelque chose qui a été très compliqué dans beaucoup de cultures et même dans les temps les plus anciens. Il y a beaucoup de sculptures indiennes anciennes où les corps mâles et femelles sont mélangés, combinés, il y a des divinités qui sont à la fois mâles et femelles et il y a des récits sur des changements de sexe depuis les temps les plus anciens. Et ce qui est intéressant aussi, pour ce livre j’ai fait des recherches et dans beaucoup de tribus amérindiennes, il y a des idées beaucoup plus compliquées que dans la culture occidentale. Par exemple, les indiens Navajos acceptent cinq genres."

La question du nationalisme et de l'identité nationale vous préoccuppe-t-elle ?

Salman Rushdie : "Bien sûr si vous vivez en Amérique l’urgence est à la Maison Blanche et nous pensons à ça tous les jours. C’est un faux nationalisme, lorsque les soutiens du président Trump mettent leur casquette rouge et disent qu’ils veulent que l’Amérique soit grande à nouveau on se pose la question : “mais c’était quand cette grandeur ? Cette grandeur à laquelle il faudrait revenir ?” Est-ce que c'était la grandeur de l’époque de l’esclavage ? Est-ce que c’était la grandeur d’avant que les femmes n’obtiennent le droit de vote ? Est-ce que c’était pendant la guerre du Vietnam ? Quand exactement s’est produite cette grandeur ? C’est une grandeur mythique. Ce que ça signifie, c’est quand les Blancs dirigeaient le monde et ce type de xénophobie déguisée sous les atours du nationalisme, ça se produit dans beaucoup de pays aujourd’hui."