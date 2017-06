Six anticipations littéraires et caniculaires

Un tiers des humains pourrait mourir de chaud d'ici la fin du siècle, une étude scientifique parue ce 19 juin l'affirme. Pour apprivoiser nos fantasmes apocalyptiques, François Angelier a sélectionné six grands romans d'anticipation caniculaire. Quand la réalité chauffe la fiction.

Sans une réduction radicale des gaz à effet de serre, un individu sur trois pourrait être victime de vagues de chaleur potentiellement mortelles à la fin de notre siècle. Une étude parue dans la revue Nature Climate Change l'affirmait ce 19 juin. Alors que 66 départements sont en vigilance orange pour cause de canicule, les pires fantasmes apocalyptiques s'immiscent dans les zones restées fraîches des cerveaux échaudés. François Angelier, écrivain et producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, partage ses grands moments de lecture caniculaire. Il a sélectionné six titres d'anticipation, comme autant de façons de gérer une crise apocalyptique :

1) "Sécheresse", de J.G. Ballard, 1964

Dans ce roman de l'écrivain britannique J.G Ballard, né à Shanghai en 1930, la pollution industrielle a provoqué une sécheresse terrible. Les océans, recouverts d'une couche solide de pollution, ne peuvent plus s'évaporer. Depuis dix ans, il ne pleut plus. Calciné par le soleil brûlant, le désert qu'est à présent la terre est jonché de cadavres et de bateaux ensablés. La poussière s'infiltre partout. Les populations assoiffées se massent vers les côtes et les plages de sel. Les humains désespérés scrutent le ciel flou et aveuglant dans l'espoir d'y voir enfin se former un nuage. Une race d'hommes cruels naît de ces déserts. Dans cette apocalypse sombre, l'homme meurt par là où il a péché : la technologie perverse finit par se venger.

Comme tous les purgatoires, la plage était une salle d’attente, les étendues de sel humide suçant pour ainsi dire le fond le plus solide d’eux-mêmes. Ces minuscules nœuds de personnalités luisaient faiblement dans la lumière de la prison, la zone de néant qui guettait le moment de les dissoudre et de les décomposer comme des cristaux séchés par le soleil. Sécheresse

The Drought,The Burning World, 1964. Traduction française : Claude Darner chez Casterman, 1972

2) "Le Troupeau aveugle" de John Brunner, 1975

Dans cette dystopie parue en 1972, l'auteur britannique raconte un monde où la Méditerranée est une mer morte.Tout le monde souffre d'allergies. Les plages sont interdites, et parfois, dans les grandes villes, il pleut de l'acide. Le port du masque à gaz s'est répandu, l'eau du robinet est rarement potable. Les microbes, eux, triomphent, invulnérables. "Arrêtez, vous me faites mourir !" C'est le slogan du héros, Austin Train, qui a fondé le mouvement anti-pollution, et continue de lutter pour le salut de la Terre. Ecrit en 1947, la guerre à peine terminée, ce roman est une anticipation de la prise de conscience écologiste et un manifeste qui décline de façon quasi obsessionnelle les dérives liées à la pollution.

Mrs. Byrne fronça les narines. De la fumée ! Et si elle la sentait avec le rhume de cerveau qu'elle avait, il fallait que ce soit un gigantesque incendie ! "Il faudrait prévenir les pompiers ! " s'exclama-t-elle. " Est-ce que c'est une meule de foin ?" "Les pompiers auraient du chemin à faire ", lui dit le médecin gravement. "Ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Le vent souffle fort, aujourd'hui". Le Troupeau aveugle.

The Sheep Look Up, 1972, traduction française de Guy Abadia, Robert-Laffont, 1975

3) "Ciel Brûlant de minuit", Robert Silverberg, 1994

Jamais plus ne règnera la fraîcheur sur la terre au 24e siècle. La planète est ravagée par l'effet de serre, la couche d'ozone a disparu. L' Europe et les États-Unis sont en majeure partie devenus des déserts. Des icebergs sont remorqués depuis l'Antarctique pour s'alimenter en eau. Au milieu des années 1990, Robert Silverberg met en scène dans ce roman pré-cataclysmique un météorologiste essaie de prévoir les déplacements des nuages toxiques, et un biologiste étudie l'adaptation de l'humanité à une atmosphère où l'oxygène s'est raréfié. Certains pensent encore possible de réparer la planète, avant d'avoir à adapter l'homme à sa nouvelle condition.

Hot sky at midnight, 1994, traduction française de Patrick BERTHON, Robert-Laffont, 1995

4) "Aqua (TM)", Jean-Marc Ligny, 2006

En 2030, pour l'auteur de SF français Jean-Marc Ligny, l'enjeu autour duquel se battent les hommes n'est plus le pétrole, mais l'eau potable. Les dérèglements climatiques ont modifié la surface du monde : le nord est en proie aux tornades tandis que le sud souffre d'une sécheresse inédite. Quand le Burkina Faso, qui meurt de soif, découvre l'aubaine d'une nappe phréatique, c'est le début de la fin : un grand consortium américain en revendique la propriété, tandis qu'une secte mystique de sorciers s'en mêle.

… Et maintenant, mes chers amis, voici venu le moment que nous attendons tous depuis si longtemps, cet instant de grâce où, de ce sol devenu stérile, va jaillir la source de vie, l'eau précieuse ! Aqua

Aqua (TM), L'Atalante, 2006

5) "Le Temps des genévriers", Kate Wilhelm, 1979

La romancière américaine Kate Wilhelm met en scène une sécheresse qui dévaste son pays dans un futur proche. Les Américains quittent leur foyer désolé pour rejoindre des villes-nouvelles concentrationnaires. Un projet scientifique de conquête spatiale cristallise les espoirs, et les convoitises des puissants. Le retour aux sources des populations indigènes, aux côtés des Indiens d'Amérique, sauvera les jeunes héros de ce roman, puisant dans les ressources ancestrales les facultés d'adaptation à l'aridité du climat et de l'humanité.

Juniper Time, 1979, traduction française : Sylvie Audoly, Denoël, 1981

6) "Salut l'Amérique", J.-G. Ballard, 1981

J-G Ballard, maître du genre post-apocalyptique climatique, pouvait se voir crédité dans cette sélection de deux titres. Après le bien nommé "Sécheresse" qui a ouvert cette liste, voici "Salut l'Amérique", plus célèbre. Le récit se situe un siècle après que le monde a oublié l'Amérique, désertée par ses habitants. Une énième crise de l'énergie et des manipulations climatiques ont transformé toute la côte est en désert de sable et l'ouest en jungle tropicale. Par nostalgie, une expédition accoste dans le port de New York recouvert par les dunes. Après un périple à dos de chameau dans ce Sahara immense, les membres de cette expédition Apollo découvriront en pleine jungle amazonienne quarante-quatre Présidents des Etats-Unis ressuscités, Franck Sinatra et Dean Martin, et surtout un nouveau Charles Manson, le doigt sur la détente atomique.

19 août Kansas City. Interstate 70. On bouge dans un rêve, un monde de sable et d'air qui a la couleur de l'ambre. C'est que nous sommes en plein coeur du désert, près du centre d'un immense Sahara qui s'étire à travers tout le continent américain. Domaine des arbres opalisés et des jardins de palmiers poussiéreux, qui se dressent au milieu d'une succession infinie de banlieues et d'usines, de centres commerciaux et de squares, tous silencieux et oubliés sous une mante de lumière vernissée. Salut L'Amérique.

Hello America, 1981, traduction française Elisabeth GILLE, Denoël, 1981

