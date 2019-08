Stieg Larsson, le militant antifasciste qui a réinventé le polar

À l'occasion de la sortie du sixième et dernier opus de la saga Millénium, voici le portrait de Stieg Larsson, auteur de polars nordiques internationalement connu et mort avant de voir son oeuvre publiée.

Je lis depuis longtemps des romans policiers, et il y a quelque chose qui m’agace dans le genre, c’est que souvent on est face à deux personnages qui ne représentent pas la société dans laquelle ils évoluent. Je voulais justement éviter ça.

Stieg Larsson, quelques semaines avant sa mort, 27 octobre 2004

À sa naissance en 1954, les parents de Stieg n’ont que 17 ans. Ils le confient à ses grand-parents qui habitent une maison rustique dans le Grand Nord suédois. Le jeune Stieg allait parfois à l’école en ski de fond.

Il a 9 ans quand son grand-père, communiste et ancien résistant antifasciste, décède et doit retourner en ville. Mais il restera attaché à cette région qui sert de décor au premier Millénium.

Adolescent il est témoin d’un viol, un traumatisme fondateur de son combat féministe.

• Crédits : AFP

À 18 ans, il milite contre la guerre au Vietnam et à une réunion du Front de Libération du Vietnam, il rencontre Eva Gabrielsson qui partagera sa vie pendant 32 ans. Ils militent ensemble dans des groupes communistes.

À 22 ans, Stieg part quelques mois pour l’Éthiopie en soutien aux groupes révolutionnaires. Pour le couple, les combats se succèdent : contre le sexisme, contre le colonialisme, le racisme, contre l’invasion américaine de la Grenade, contre l’extrême droite.

Enquêtes sur l’extrême droite

Il travaille comme secrétaire de rédaction puis graphiste dans une agence de presse et consacre son temps libre à enquêter sur l’extrême droite suédoise. Il écrit dans le journal anglais et antifasciste Searchlight. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs meurtres sont liés aux mouvances néonazies suédoises et en 1991, il co-écrit un livre sur l’extrême droite.

Les menaces qu’il recevait déjà se multiplient, un groupuscule nazi publie sa photo et son adresse, il reçoit des lettres de menaces de mort, des balles et munitions, des appels téléphoniques anonymes... et devient un expert en sécurité, colis piégé, etc.

En 1995, il fonde Expo, observatoire de l’extrême droite en Suède et revue antiraciste qui rappelle par certains aspects Millénium, la revue du roman. Il commence à imaginer son polar. Mais il faudra attendre 2001 pour qu’il commence à l’écrire.

• Crédits : AFP

J’écris très vite. J’écris en fait les livres que j’aimerais lire.

Stieg Larsson, quelques semaines avant sa mort, 2004

Le succès de Millénium repose en partie sur le personnage de Lisbeth Salander, hackeuse de génie aux allures gothiques et à la personnalité hors norme. Un caractère féminin directement inspiré de … Fifi Brindacier.

J’ai opté pour Fifi Brindacier, Quelle adulte serait-elle aujourd’hui ? Dans quelle catégorie la rangerait-on ? Délinquante ? Atteinte de TDA [trouble déficitaire de l’attention] ? Absolument pas. Elle a juste une autre vision de la société.

En mars 2004, à 50 ans Stieg Larsson dépose les trois premiers tomes de son roman dans une maison d’édition. Il meurt 5 mois plus tard d’un infarctus avant que son oeuvre ne soit publiée.