Succès des Podcasts originaux de Fiction avec France Culture et la SACD

France Culture et la SACD se sont associées pour la création d’un « Fonds Podcasts Natifs de Fiction » en juillet 2017. Deux appels à projets annuels plus tard, le nombre de propositions reçues, les nouveaux auteurs découverts, l’émulation des réalisateurs et les chiffres de téléchargements des fictions réalisées permettent de revendiquer le succès de cette initiative. Explorant tous les genres de la fiction, les 5 productions issues de ce fonds continuent de séduire les fans de podcasts, les amateurs de feuilletons radiophoniques et conquièrent les accros aux séries.

Les 5 podcasts originaux de Fiction à écouter sur franceculture.fr et sur les plates-formes dédiées

AVENTURE | L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo d’Emmanuel Suarez réalisée par Sophie-Aude Picon, lancé en avril 2018 atteint 701 000 de téléchargements de podcasts et de réécoutes. *

Paris, 1872. Corentin Tréguier, officier sans talent militaire mais passionné de botanique, est choisi pour diriger une expédition secrète afin de retrouver le Pr Delescluze, un grand scientifique français disparu pendant une mission sur les rives du fleuve Congo…

SCIENCE FICTION | L’appel des abysses. Une série de Cyril Legrais et Juliette Rose, réalisée par Baptiste Guiton est téléchargé et réécouté à hauteur de 480 000.*

Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa famille d’adoption.

POLICIER | Le premier Haste Dente ! écrit par Léon Bonnaffé et réalisé par Cédric Aussir est une comédie policière et irrévérenceuse. Lancé en février 2018, ce podcast a été téléchargé et réécouté via l’AOD à hauteur de 253 000.*

SCIENCE FICTION| Dreamstation de Sebastian Dicenaire, réalisée par Benjamin Abitan,

L'entreprise DreamStation lance un système de Rêve-À-La-Demande qui permet d’incarner dans ses rêves le héros de son choix. Mais, douze rêveurs sont tombés dans une faille et ne sont jamais revenus. Avant qu’un scandale n’éclate, DreamStation confie à Sismo, un jeune homme exposé contre son gré à cette technologie, la mission de ramener les rêveurs parmi les éveillés...

ESPIONNAGE | Projet Orloff, mis en ligne fin septembre 2019 est une série de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino, réalisée par Pascal Deux.

Une nouvelle série d'espionnage en 11 épisodes. Mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Le SDECE (service de renseignement extérieur français de l’époque qui deviendra la DGSE en 1982) passe alors sous pavillon socialiste, et Matthieu Fouché, son nouveau directeur, est chargé d’y mettre de l’ordre. A peine a-t-il pris son poste, qu’Hector Créange, l’agent de liaison de la principale source de renseignements soviétique, nom de code Orloff, disparaît...

De nouveaux podcasts à venir : les lauréats 2019

Fonds Podcasts Natifs Fiction France Culture – SACD 2019

1 jury de professionnels, 73 projets, 4 lauréats

Réunis en avril dernier, le jury de professionnels composé de réalisateurs, scénaristes, auteurs… a retenu 4 projets, marquant d’un signal fort le lancement de cette seconde édition.

Le Fonds Podcasts Natifs Fiction France Culture-SACD a été pensé afin d’offrir de nouvelles perspectives aux auteurs ayant déjà une expérience dans l’écriture. Outre cette première confrontation au développement d’une fiction radiophonique, c’est une réelle ouverture vers le numérique qui leur est proposée.

Les 4 projets primés

Chaque projet primé reçoit une aide à l’écriture de 10 000 euros

L’Affaire Bowman de Benoit Casini et Nicolas Henry

Trouver la voix de Mélanie Furne-Corbizet

Le Cercle des fulgurés de Katell Guillou

600 mètres au-dessus de Bas-Vourlans de Romain Weber