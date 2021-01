Suivre le vent avec Montaigne

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Littérature. Quel est le point commun entre Joseph Kessel, la psychanalyse et l’humour juif ? Réponse : ils ont tous les trois leur "Dictionnaire amoureux", une collection éclectique de l’éditeur Plon où chaque livre transforme une passion en parcours de A à Z. Dictionnaire amoureux, donc double exigence : le dictionnaire ET le sexe ! Ou Le savant ET le sentimental. Mission accomplie pour le philosophe André Comte-Sponville qui a publié à la fin de l’automne son Dictionnaire amoureux de Montaigne. Et le livre se vend très bien. Ce n’est pas parce qu’on est mort en 1592 qu’on n’a rien à dire sur le Covid 19 ! Après tout, beaucoup d’élus et de savants qui sont nos contemporains nous ont enfumé sur cette épidémie alors faisons confiance à Montaigne. La raison de ce succès Montaigno-Sponvillien vient peut-être aussi de la position originale de Montaigne : celle du libre penseur, l’esprit agile qui refuse les doctrines. Lui préfère “les têtes bien faites aux têtes bien pleines.” Jamais de pensée systématique, surtout pas de discours de la méthode, toujours des aphorismes qui se contredisent et se retournent sur eux-mêmes. "Incohérence !" accuserait le sérieux savant. Montaigne assume : “quand la raison ne guide plus”, il préfère simplement “suivre le vent”. Voilà d’après Comte Sponville « un modèle d’impermanence heureuse, donc aussi de sagesse en acte, toute en souplesse et en mouvement ».

Un autre dictionnaire amoureux connait cette semaine un succès dans les meilleures ventes : le dictionnaire amoureux de l’inutile François Morel. Voilà donc une bonne résolution pour 2021 : plus de légèreté, de frivole, d’inutile, et, osons-le mot, du… non-essentiel.

Dans la famille non-essentielle justement, parlons cinéma. Cette semaine, alors que nos salles sont toujours fermées, le box office international est dominé par les pays asiatiques, Chine et Japon en tête. D’après le site IMBD (l’Internet Movie Database rachetée par Amazon), les spectateurs chinois ont dépensé (ce week-end seulement) 63 millions de dollars pour un seul film, Shock Wave 2, un blockbuster made in China. C’est comme avec le Covid 19, les chinois font beaucoup de blockbusters cette année. Bon, on plaisante pas avec ça ! Et disons que côté cinéma on attend surtout le retour des nôtres ! En jeux-vidéo, splendeurs et misères de Cyberpunk 2077. Après la déception des joueurs de console ‘ancienne génération’ face aux multiples bugs de Cyberpunk, le jeu tant attendu est tombé en bas des classements. Un jeu brillant, mais sorti trop tôt. On devine que le management a poussé les équipes à sortir le jeu avant Noël – au risque de livrer un produit bâclé. Accident industriel donc, en PlayStation comme en Xbox. On attend la version PS5 du jeu.

On finit en musique. Quand on y pense, le cyberpunk, ce n’est pas vraiment le futur, c’est en fait un rétro-futur ; le futur tel qu’on l’imaginait dans les fictions des années 80. Eh bien Jean-Michel Jarre c’est pareil, mais en pire. On ne nous aura rien épargné en 2020, le Covid, les attentats, le confinement, et Jean-Michel Jarre. On a terminé l’année avec son concert dans la cathédrale Notre Dame de Paris en 3D, présentée comme le futur de la musique. Même le pape François doit trouver cela « old school ». La musique ressemblait à celle d’un jeu Fisher Price et les lumières, mon Dieu, les lumières, c’est comme si on avait choisi Mgr Aupetit comme ingénieur lumière. L’archevêque se serait pris pour l’artiste Claude Lévêque et il aurait sorti sa boule à facettes, ses néons rainbow flags, sa barre « son » et son barbe à papa. Mgr Aupetit en « light jockey » ça aurait eu de la gueule, autant en tout cas niveau modernité que Jean-Michel Jarre dans Notre Dame reconstituée en 3D. Et après tout, même en musique, avec ses paters et ses ave marias, Mgr Aupetit ce serait cool, hip et hot comparé à Jean-Michel Jarre. Quand la scène électronique française est expérimentale et originale, la ville de Paris et Anne Hidalgo ont la bonne idée de ressortir du frigo l’auteur over-ringardisé d’Oxygène et Equinoxe, qui date de 1976. C’était moderne… il y a plus de quarante ans ! Allez… on danse !

