Svetlana Alexievitch, la vérité dissidente

“Je suis complètement calme, je ne me sens pas coupable", articule la Prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch à Minsk en août 2020, entourée de dizaines de journalistes. Elle sort à peine d'un interrogatoire après des poursuites visant le conseil de coordination de l'opposition au pouvoir, dont elle est membre. Celle qui se défend depuis des années d'être une opposante est devenue l’emblème de la contestation au dictateur biélorusse Loukachenko. Michel Eltchaninoff, philosophe, spécialiste de la dissidence russe, auteur de "Les Nouveaux dissidents" (Stock, 2016), analyse sa situation actuelle, au regard de son parcours : "Elle risque beaucoup parce qu’elle est une figure symbolique. Elle est devenue, comme Nelson Mandela ou le Dalaï-Lama, une personne qui symbolise la liberté."

Énoncer la vérité = contester

Par sa quête de vérité, de paroles intimes et vraies sur la guerre, Tchernobyl, le totalitarisme... Svetlana Alexievitch est devenue l’une des critiques les plus implacables du pouvoir russe et biélorusse, et de leur propagande. Depuis trente ans, chacun de ses livres est un événement et un scandale. Invitée sur le plateau d'Antenne 2, elle s'exprimait déjà librement en 1991 : "Notre peuple ne doit pas permettre qu’on le trompe si facilement. Je voudrais libérer le peuple de cette illusion. Pendant soixante-dix ans, on nous a dit que nous étions les meilleurs. Et justement, pour guérir aujourd’hui, je crois qu’il faut voir ce que nous sommes dans la réalité.”

Michel Eltchaninoff : "Elle a tracé une voie qui n’était pas une voie d’opposition frontale et politique au régime soviétique puis à Loukachenko, mais qui était une voie de révélation d’une vérité humaine, qui était dissimulée à l’époque soviétique. Par exemple, cette femme qui se cache des nazis avec ses deux bébés, et qui est obligée de noyer ses enfants. C’est-à-dire les tragédies humaines terribles, qui ne sont pas héroïques, qui comportent leur part d’ombre mais qui sont la réalité de ce qu’a traversé l’homo sovieticus, l’Homme soviétique au cours du XXe siècle."

En contestant la réélection de Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, Svetlana Alexievitch risque aujourd'hui prison, torture, procès, comme des milliers d’opposants. Depuis des décennies déjà, elle est censurée, traînée en justice, surveillée, forcée à l’exil. Mais elle poursuit son grand projet : constituer l'archive subjective et souterraine de son pays, la Russie. “J’ai été menacée, j’ai reçu des coups de téléphone… Bref, cela j’ai réussi à y survivre”, confie-t-elle.

Dire la guerre, Tchernobyl, le totalitarisme

En 1985, son premier livre, La Guerre n'a pas un visage de femme, est dénoncé comme “antipatriotique, naturaliste, dégradant”, mais soutenu par Gorbatchev. C’est un best-seller. Puis, dans Les Cercueil de zinc, elle va chercher la parole taboue des combattants russes de la guerre d’Afghanistan. Michel Eltchaninoff : “On lui a intenté un procès parce qu’elle décrit les exactions des soldats soviétiques en Afghanistan.” Svetlana Alexievitch : “On parlait de garçons héroïques. Eh bien je dois dire qu’en fait, il s’agissait de garçons trompés. C’était de la chair à canon utilisée par le système totalitaire.”

Après la chute de l’URSS, elle recense les espoirs et déceptions des Soviétiques face à leur utopie brisée, notamment dans La Fin de l’homme rouge. Après Tchernobyl, elle part écouter les irradiés de la Zone. “Je crois que Tchernobyl a achevé la destruction de l’empire utopique”, assène-t-elle sur les plateaux de télévision occidentaux, où elle vient faire la promotion de son livre, La Supplication.

Michel Eltchaninoff : "C’est quelque chose qui a éveillé les consciences puisqu’il y avait beaucoup de mensonges autour de Tchernobyl. Elle est allée rencontrer de vieilles paysannes qui refusaient d’évacuer, et qui vivaient dans des paysages fantastiques, où les flaques d’eau sont violettes, orange… et où certaines personnes vivent avec une forme de sagesse. Son parti pris littéraire dans ce livre c’est de dire : “Tchernobyl, c’est notre futur. L’instrument de notre progrès devient celui de notre malheur."

“Ma fille avait 6 ans. Je la borde, et elle me dit 'papa, je veux vivre, je suis encore petite". Et moi qui pensais qu’elle ne comprenait pas…" - La Supplication

Apprendre à écouter

Cette quête de vérité à tout prix, Svetlana la tient de son enfance. A la fin des fêtes de famille, quand les langues des anciens se délient, elle et les autres enfants sont sommés de partir. "Les enfants doivent quitter la pièce parce que les anciens allaient commencer à raconter leurs souvenirs de guerre. Et elle, elle se cachait sous la table. Et elle écoutait. Parce que ça l’intéressait. C’est cette curiosité qui l’a éveillée à ce qui est devenu sa 'marque de fabrique' : qui est d’écouter les gens, d’écouter les gens parler, et notamment les gens simples. Et en fait elle s’est rendue compte qu’il y avait un décalage entre le discours officiel et la vérité", explique Michel Eltchaninoff

Svetlana Alexievitch : "Un jour, j’ai rencontré une femme, qui plus de cinquante ans après la guerre, ne pouvait toujours pas avoir de rouge chez elle. Simplement parce qu’elle ne pouvait oublier comment revenaient les hommes après les combats. C’est à partir de ce moment-là que j’ai pu commencer à comprendre les peurs de mon enfance, qui étaient liées à la guerre.”

Jeune journaliste en Bielorussie, elle s’intéresse à ce que les journaux ignorent ou dédaignent : les sentiments, la honte, les silences. De son enquête sur les femmes dans la Seconde Guerre mondiale, elle tire sa méthode, son art de l’écoute. Et invente un genre : “le roman de voix”, maillage de témoignages d’anonymes, symphonie de souffrances, de bonté et d’humanité.

Michel Eltchaninoff : "Elle dit que la culture russe c’est une culture du verbe, de la parole, et elle a voulu recueillir ces paroles. Elle se sert de ses centaines d’heures d’interview pour ensuite coudre un tissu, un patchwork, dont elle fait une œuvre, le chœur de la vie soviétique."

La Nobel des sans-voix

Ce genre nouveau, à la fois journalistique, historique et littéraire, est célébré en 2015 par le Prix Nobel, qui salue la nécessité de son “histoire des émotions, de l’âme.” Son aura politique dans le monde en est décuplée.

Michel Eltchaninoff : C’est drôle, parce qu’en 2014, elle m’avait dit un peu en aparté : 'Je ne suis pas une figure de l’opposition, je ne suis pas le Dalaï-Lama'. Et pourtant, aujourd’hui, l’Histoire, parce qu’elle porte en elle une vérité qui est plus que politique, qui est artistique et littéraire, l’Histoire a fait d’elle une grande figure. C’est quelqu’un qui est exposé à la fureur incontrôlable du dictateur biélorusse. "

