Sylvain Tesson, le vagabond du sommet des classements

Le recueil de textes de Sylvain Tesson, L'Énergie vagabonde, est classé 4ème dans la liste GFK des best-sellers, avec 9 000 copies vendues cette semaine. Selon l'éditeur, il dépasserait déjà les 50 000 exemplaires, chiffre faramineux pour un livre de 1 400 pages à 32 euros. Les 60 000 copies devraient être dépassées à la fin du mois.

Le top 10 des ventes de livre "essais-doc" de la semaine, établi par notre partenaire GfK.

"Partir, c'est vivre," écrit Sylvain Tesson. Un jour, "on se lève de sa table, on ferme les livres, on ouvre la porte et l'on se met en marche sur le premier chemin". Sylvain Tesson, toujours, prend la tangente ; il mise sur l'échappée.

Depuis plus de trente ans, Tesson est sur les routes. Il s'est essayé "à beaucoup de formes de déplacement". Il vit "dans un monde de mappemondes". "En marche, je vis, je respire, je cherche l'aventure". Sur la route, sur "le quai des correspondances", il tient aussi des carnets, fait des croquis – non pas seulement pour passer le temps, mais pour se souvenir. Ces carnets "à tire d'aile" sont publiés, ici ou là, avec leurs croquis, dans L'Énergie vagabonde.

Pourquoi Sylvain Tesson connait-il autant le succès cette année ? Certaines semaines, cette année, il y avait 4 best-sellers à son nom dans les 10 meilleures ventes en France : quatre sur 10 – abracadabrantesque !

L'une des raisons de ce succès est à chercher du côté du confinement. Alors que nous sommes enfermés, il nous offre par l'écriture en modèle sa vie de mouvement. On voyage à travers lui. Confinés dans nos déplacements, on est dans un monde de limites ; lui nous raconte un monde sans limite.

Une autre raison, peut-être, c'est la mélancolie. Il y a une mélancolie, une larme, une sorte de saudade sibérienne, chez Sylvain Tesson, qui toujours s'interroge sur les raisons du voyage. Il sait la solitude de l'aventure, mais aussi celle du retour – car il revient toujours. Alors, il se retrouve seul, aussi. Une rase campagne. "Le vide, la nuit, la solitude". L'absence.

"Les amis ? ils sont restés derrière soi, ils ont peuplé leurs propres maisons avec leur propre famille. Ah, leurs soirées doivent être gaies, avec les enfants autour d'une table où fume la soupe". Sylvain Tesson confirme que lorsqu'on part, on part d'abord avec soi-même. C'est une quête d'identité. "En somme, écrit-il, il faut être de quelque part". Il faut "bien connaître ses ports d'attaches". Sans attaches, sans être quelque part, on ne va nulle part.

En lisant l'avant-propos de ce livre dense, parfois stérile comme une Sibérie, parfois aride comme la steppe d'Asie centrale, et en le parcourant, on repense au poème de Du Bellay, l'un des plus beaux de notre langue : "Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage".

Est-ce que ça sert finalement à quelque chose de parcourir le monde, juste pour le parcourir, si ce qu'on cherchait est là, à portée de main, une bonne soupe au coin du feu ?

Sylvain Tesson conclut : "L'énergie vagabonde est le nom de l'expulsion hors d'une écurie chérie, que vous brûlez de revoir tout en consacrant vos forces à la quitter."

L'effet Goncourt n'est pas un mythe

Le top 10 des ventes de livre de fiction de la semaine, établi par notre partenaire GfK.

En fiction, les premiers chiffres du prix Goncourt, L’Anomalie, d’Hervé le Tellier, sont tombés. 83 000 ventes en une semaine, un très beau score qui va sûrement se confirmer jusqu’à la fin de décembre. En effet, cette année (ça n’arrive pas en principe), le Goncourt correspond exactement aux fêtes de fin d’année. C’est donc une parfaite idée de cadeau. À Noël, attendez-vous à des anomalies sous le sapin.

Jeux-vidéo maintenant. Le 10 décembre, c’était le lancement international de Cyberpunk 2077, développé par CD Projekt, société polonaise de jeux-vidéo, l’autre géant européen du secteur derrière le français Ubisoft. On y plonge dans Night City, ville californienne débridée, vision du futur selon Blade Runner, hyper-capitaliste, transhumaniste, ambiance à la fois cruelle et mélancolique. Un univers fascinant, qui a demandé des années et des années de travail puisque son développement a commencé en 2012. C’était il y a si longtemps 2012, l’âge de pierre et de Nicolas Sarkozy… Et donc, l’attente autour de Cyberpunk 2077 était immense. D’après CD Projekt, il y aurait eu 8 millions de précommandes – chiffre inédit, qui fait de Cyberpunk le meilleur démarrage de l’histoire des jeux PC. Par contre, les versions PS4 et X-BOX ONE ont été bâclées, les joueurs se désespèrent et critiquent des bugs en tout genre.

Reste que Cyberpunk 2077 a tout du phénomène de société. Avec lui, c’est tout un genre qui arrive à maturité, le jeu-vidéo qui n'est plus un parent pauvre mais s’affirme comme une œuvre esthétique, un moment d'immersion cinématographique. C'est aussi un monde musical : la chanteuse Grimes (par ailleurs compagne d’Elon Musk, lui aussi féru de science-fiction), le rappeur A$ap Rocky ou la DJ Nina Kraviz, tous ont leur avatar dans Cyberpunk 2077 et ont écrit les musiques qui composent l’univers. Alors on termine ce box-office en entrant dans Night City avec cette chanson de Grimes, Delicate Weapon, pour Cyberpunk 2077. Ou quand le box-office jeu vidéo rejoint le box-office musique.

