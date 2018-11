Sylvie Ducas : "Les prix littéraires ont tendance à se constituer dans la contestation des précédents"

"Aider à l’éclosion des talents", tel était le souhait d’Edmond de Goncourt quand naquit le prix éponyme en 1892. Plus d’un siècle après, les choses ont bien changé et c’est par exemple un auteur déjà consacré, Michel Houellebecq, qui a remporté le prix en 2010. Comment expliquer cette évolution ? Dans quel contexte les prix Femina, Médicis ou Renaudot sont-ils nés ? Pourquoi les grandes maisons d'édition s'accaparent-elles la majorité de ces grands prix ? Les prix littéraires ne servent-ils qu’à vendre des livres ?

Entretien avec Sylvie Ducas, professeure de littérature à l'université de Créteil et auteure de "La littérature à quel(s) prix ?"

A quelle époque les prix littéraires apparaissent-ils en France ?

Les grands prix d’automne actuels débutent avec le Goncourt attribué pour la première fois en 1903. Mais si l’on parle des prix littéraires plus généralement, les prix de commémoration ou les prix de l’Académie française, ils datent du XVIIe siècle. Les prix de commémoration fonctionnaient à l'époque de la manière suivante : un donateur généreux donnait une partie de sa fortune pour financer le travail de l’écrivain. Mais il s'agissait alors de prix très confidentiels. Cela n'a rien à voir avec les prix du début du XXe siècle qui, eux, résultent de la convergence heureuse de plusieurs facteurs : un lectorat de masse qui se densifie, un goût pour le roman, ainsi que la contestation à l’époque de l’Académie française, jugée trop conservatrice.

Au début du siècle, quel est l’objectif recherché par les créateurs des prix littéraires ?

L’idée de départ, partagée par Edmond de Goncourt ou Sainte-Beuve, est de lutter contre l’aliénation des écrivains aux tâches mercantiles, vénales, grand public qui consistent à écrire des romans-feuilletons dans les journaux. Voilà notamment pourquoi Edmond Goncourt et son frère Jules veulent créer une Académie qui permettrait de mettre dix écrivains à l’abri du besoin. C’est aussi l’occasion pour eux de promouvoir l’avant-garde, les naturalistes, et ainsi contourner la domination de l’Académie française qui, elle, ne jure que par la poésie et le théâtre. C’est aussi l’époque où émerge la question des genres avec la création du prix Femina en 1904 : un jury de vingt-deux membres décerne le prix à Myriam Harry, une auteure qui s’était vue retirer la même année le prix Goncourt à la dernière minute. On peut ainsi dire que les prix littéraires ont tendance à se constituer dans la contestation des précédents.

À LIRE AUSSI Une vie, une oeuvre Les Frères Goncourt, sténographes de la modernité

L’année 1932 est une date marquante dans l’histoire de ces distinctions. Louis-Ferdinand Céline ne reçoit pas le prix Goncourt alors qu’il était pressenti. Comment expliquer cette volte-face de l’académie Goncourt ?

D’après les archives que j’ai pu consulter, le "Voyage au bout de la nuit" était alors considéré comme un chef d’œuvre. C’est donc Céline qui aurait dû avoir le Goncourt. Mais le jour du vote, pour des raisons extra-littéraires, liées sans doute à des impératifs de marché, Guy Mazeline l’obtient. Toutefois, Céline obtiendra le prix Renaudot et cela va permettre de booster ce prix, qui existait déjà depuis le début des années 30 mais qui était surtout une boutade entre journalistes. Ainsi, après le couronnement de Céline, le prix Renaudot va apparaître comme une instance qui désigne la vraie littérature.

À LIRE AUSSI Naissance du prix Renaudot : quand tout est parti d'une blague

Lors de la seconde guerre mondiale, les prix littéraires continuent-ils d’être décernés ?

Cela dépend des prix. Le prix Goncourt va se dédoubler, entre une académie de collaborateurs et une académie qui ne l’est pas. Pour cette académie dissidente, les conditions seront très difficiles et la remise des prix sera également compliquée. Le prix Femina ne sera jamais remis pendant la guerre. Le jury de femmes le remettra à Vercors en 1945 mais celui-ci le refusera.

L’après-guerre voit la naissance d’un nouveau prix, le Médicis. Quelle est sa spécificité ?

En 1958, le Médicis est créé comme un anti-prix littéraire en couronnant des auteurs qui appartiennent au Nouveau roman. Ces écrivains ne sont alors jamais couronnés dans les autres prix. Mais il faut souligner que dans cette période d’après-guerre, on note la progressive mainmise des maisons d’éditions sur les jurys des grands prix. Cette mainmise perdure encore aujourd’hui. Toutefois, précisons que ce sont les grands éditeurs qui peuvent se permettre d’avoir un prix, ne serait-ce que pour toute l’infrastructure que représente l’après-prix. Il faut pouvoir vendre très massivement. Un petit éditeur n’a pas les reins assez solides pour assumer la distribution dans de bonnes conditions. Les éditions Balland ont ainsi été quasiment ruinées par le prix Goncourt attribué à la surprise générale à l’un de leurs écrivains, Frédérick Tristan (en 1983). Un grand prix n’est pas toujours une bonne nouvelle ! Cela dit, il est important que les prix s’ouvrent à un plus grand nombre d’éditeurs. Cela devient petit à petit une réalité, surtout depuis l’émergence des prix à jury tournant, ce que j’appelle les prix des médias, comme le Grand prix des lectrices de Elle ou le prix du Livre Inter, créés dans les années 70.

La collusion entre les maisons d’éditions et les membres de jurys de grands prix est-elle terminée aujourd’hui ? A en croire Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt, "le prix Goncourt n’a jamais été aussi indépendant qu'aujourd’hui, surtout depuis que les statuts de l’Académie ont été modifiés pour interdire à tout membre du jury d’être salarié d’une maison d’édition". Partagez-vous cette analyse ?

Je ne suis pas d'accord avec lui. C’est un grand sujet de litige entre Pierre Assouline et moi-même. Cette collusion participe d’un système très français et incestueux entre les écrivains, les critiques et les maisons d’éditions, le tout fonctionnant par un système de renvoi d’ascenseur. Cela me fait toujours rire quand Pierre Assouline dit qu’il suffit de démissionner de ses fonctions éditoriales. Mais en démissionnant, on ne perd pas ses réseaux. Il y a toujours des jeux d’influences. Cela dit, un jury totalement pur n’existe pas !

Peut-on dire qu'aujourd'hui les prix littéraires majeurs se sont éloignés de l'idée originelle d'Edmond de Goncourt qui consistait à faire connaître de nouveaux écrivains ?

Les prix littéraires ne font connaître qu’une poignée d’auteurs primés par les grands prix médiatisés. Quand dans les années 70, le président de l’académie Goncourt Hervé Bazin créé le système des sélections, il espère que tous les auteurs en compétition et pas seulement le lauréat bénéficieront de l’exposition médiatique. Mais on peut considérer cela comme un vœu pieux. Aujourd'hui, une rentrée littéraire passe par près de 600 livres, et on ne parle que d’une petite poignée d’entre eux. Les autres livres peuvent presque être considérés comme des ouvrages morts-nés. Avec les industries culturelles, la littérature devient une marchandise et il faut alors écouler les stocks très rapidement. Toute cette logique marchande fait beaucoup de mal à la littérature. Le système des prix a l’avantage de mettre en valeur quelques livres mais c’est beaucoup trop peu quand on pense à tous les ouvrages qui restent sur le carreau.