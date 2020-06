Tendez l'oreille à la douce mélancolie du Chardonneret pour vous souvenir de l'époque où vous étiez libre

Tewfik Hakem, producteur du Réveil Culturel vous invite à rencontrer les amoureux des chardonnerets à travers le récit de notre collègue Seham Boutata La Mélancolie du maknine édité au Seuil.

Ni chat ni chien à la maison, le seul animal autorisé dans les appartements d’Alger est le maknine, le chardonneret. Toute bonne famille citadine de ce côté-là de la Méditerranée se doit d’avoir sur son balcon ou dans son salon une cage avec son petit oiseau chanteur. " Le chant du chardonneret, c’est en quelque sorte notre hymne national" résume un vieil algérois dans La Mélancolie du maknine.

D’où vient cet amour des Algérois pour les chardonnerets ? Peut-on aimer à la folie un animal et l’encager ? Le maknine exprime-t-il dans ses chants la mélancolie de la liberté perdue, comme l’affirment ceux qui semblent dialoguer avec lui ? De Paris, Ménilmontant, à Alger, Bab- Azzoun, en passant par Marseille, rue d’Aubagne, l’auteure nous propose un récit intime qui mêle souvenirs personnels et reportage in situ.

La première chose à savoir est qu’en Algérie, le maknine est le meilleur ami de l’homme. Car, oui, l’amour des chardonnerets est effectivement ici une affaire d’hommes. Ce sont eux qui le chassent, l’élèvent, le vendent et l’achètent à des prix parfois considérables - quand l’oiseau est un "bon chanteur" : "Cette passion, tout comme le foot, est essentiellement dévolue aux hommes, qui veillent sur leur oiseau comme sur la prunelle de leurs yeux, l’embrassent, le caressent, lui racontent des histoires, l’emmènent partout où ils vont et le surveillent comme un trésor" analyse Ilhame. En tant que femme, l’artiste avoue s’être sentie souvent seule en s’aventurant dans les nombreux forums consacrés aux passionnés des maknines.

"De même que Oum Kalthoum a chanté, au masculin, l’amour comme aucun homme arabe n’aurait osé le faire, le maknine permet à l’homme algérien de crier à la face du monde tout l’amour qu’il serait honteux ou incapable d’avouer à une femme" analyse Ilhame dans La mélancolie du maknine

D’autres femmes prennent d’ailleurs la parole dans La mélancolie du maknine. A commencer par la chanteuse Souad Massi qui signe la belle préface du livre, suivie par d’autres tout aussi passionnées que passionnantes : Tatiana, Valentine, Maylis…

Doux maknine de jeunesse

Toute la beauté du frêle maknine et ses couleurs chatoyantes rouge, jaune et noir, est représentée dans La Vierge au chardonneret, de Raphaël, célèbre toile peinte au début du XVIe siècle et exposée à la Galerie des Offices à Florence. Le chardonneret fait partie des oiseaux les plus représentés dans la peinture italienne de la Renaissance confie Tatiana Mignot, historienne de l’art.

Mais les paroles sont ici très variées, et passent d’un discours savant à une confidence plus intime, comme celle de Valentine, rencontrée à Marseille. "Le chardonneret, ça porte bonheur dans une maison" nous apprend-elle "Quand j’écoute leur chant, je ressens un grand sentiment d’apaisement. Je ne pense plus à rien d’autre".

A rien d’autre, vraiment ? Sinon peut-être au paradis perdu, à l’autre rive de la mer où son père est né : "Les chardonnerets, en plus d’être d’excellents chanteurs, sifflent la cartographie sonore de l’Algérie, ses montagnes, ses rivières et ses forêts" détaille un vendeur d’oiseaux du quartier de Belcourt à Alger : "Il existe deux sortes de chardonnerets : le marin et le montagnard. Le meilleur est celui qui vient de la montagne."

Mais sur place, l’auteure découvre que le maknine n'existe presque plus à l'état sauvage, notamment à cause de l'urbanisation, des pesticides et de la chasse. Il devient ainsi l'objet d'un trafic entre l’Algérie et le Maroc. Et bien entendu les algérois sont persuadés que les maknines qui chantent le mieux ne peuvent être que d’Algérie.

Le chant et le territoire

Dans un de ses beaux romans, Réparer les vivants ( Editions Verticales, 2014), la romancière Maylis de Kerangal consacre tout un chapitre aux amoureux du maknine, si bien représentés à travers le personnage de Hocine qui les chassait lui-même, seul, à la glu, loin de son quartier des Trois Horloges de Bab-El-Oued, dans les vallées de Béjaïa et de Collo : "La supériorité d’un chardonneret sur un autre se mesurant à la beauté de son chant, Hocine oeuvrait à leur apprendre des airs- ceux de Souk-Ahras qui avaient la réputation de pouvoir en mémoriser une quantité, usant alors d’un vieux magnéto-cassette qui diffusait au matin sa mélodie en boucle, ne souscrivant guère aux méthodes des éleveurs plus jeunes- couvrir la cage, y faire deux fentes, y inciser des écouteurs MP3 qui fonctionneraient toute la nuit. Mais l’émotion du chardonneret excédait la musicalité de son chant et tenait surtout de la géographie : son chant matérialisait un territoire. Vallée, cité, montagne, bois, colline, ruisseau…"

Dans La Mélancolie du Maknine, Maylis de Kerangal raconte comment la destinée de ce petit passereau l’avait séduite lors d’un voyage à Alger. L’idée que le chant du chardonneret matérialisait un territoire l’avait fascinée. "La manière dont il chante donne sa provenance géographique. Le chardonneret de la vallée de Collo n’aura pas le même chant que celui de la forêt de Baïnem. Ça faisait pour moi de cet oiseau un oiseau extraordinaire qui finalement chantait le paysage dans lequel il avait grandi – ce qui correspondrait un peu à l’accent d’une région –, et je trouvais ça assez magnifique" confie-t-elle à Seham Boutata.

Le chœur des oiseaux de l'aube

Tout aussi magnifiques sont les rencontres avec les mélomanes Mustapha et Ali, deux vieux amis qui habitent le vieil Alger. Le premier conserve précieusement de vieux enregistrements de chant de maknines, persuadé que leur répertoire musical s’est appauvri au fil des ans. Ali, l’extraordinaire disquaire octogénaire de la rue Bab-Azoun, nous apprend de son côté que le chant du chardonneret est étroitement lié à l’histoire de la musique arabo-andalouse, et plus encore à l’histoire du chaâbi algérois. Cheikh Ali compare la relation des Algériens au "roi des siffleur, le plus mélancolique des chanteurs" avec celle des Anglais à la nature : "Vous savez, les Anglais sont tous des ornithologues autodidactes" affirme-t-il. "Avec ma femme, quand nous vivions chez ma fille à Birmingham, nous avons assisté à ce qu’ils appellent le “chœur de l’aube” – vous savez ce que c’est ? Le chœur de l’aube a lieu au printemps, au mois de mai exactement, à la période des amours, quand tous les oiseaux se mettent à chanter aux premières lueurs du jour. Les Anglais se lèvent à 4 heures du matin pour les écouter. Imaginez‐ vous que les oiseaux chantent les uns après les autres selon un ordre bien établi. Les premiers à chanter sont les merles noirs, suivis du rouge‐gorge, de la chouette hulotte, du pinson des arbres, de la fauvette, de la grive, du verdier d’Europe. Devinez qui a l’honneur de clôturer le chœur de l’aube ?... C’est votre ami le chardonneret". Sa majesté le maknine donc.

La mélancolie du maknine de Seham Boutata (Editions Seuil)

