Tendez l'oreille, les monstres vous parlent ! Des histoires de Claude Ponti disponibles en podcast

L’exposition Léopold Chauveau au Musée d’Orsay est certes aujourd’hui inaccessible mais on peut, depuis son confinement, écouter cinq podcasts de 8 minutes écrits pour l’occasion par Claude Ponti, et lus par cinq comédiens, et pas des moindres : Ariane Ascaride, Arthur Teboul, Bérénice Béjo, Hervé Pierre et Dora Tillier. Si ces histoires semblent en premier lieu destinées aux enfants, Louise Tourret, productrice de l'émission Être et savoir sur France Culture, nous démontre ici , comme souvent avec Ponti et plus encore pour ces lectures sans images, qu'elles parlent aussi aux parents, aux « grandes personnes ».

Un artiste méconnu

Le Musée d'Orsay a mis à l'honneur un artiste méconnu, Léopold Chauveau. Médecin, dessinateur, sculpteur et écrivain, homme engagé à la vie passionnante, il a laissé une œuvre très abondante, ce qui a donné la riche idée à ses petits-enfants de faire une très large donation d’oeuvres à l'institution. Chauveau s’étant adressé aux adultes et aux enfants, le musée a fait le pari de proposer une exposition familiale et ludique, avec une scénographie pensée à hauteur d'adultes et d'enfants. On pourra y admirer des dessins en noir et blanc représentant des monstres, des paysages monstrueux, mais encore d'autres illustrations, merveilleuses, de l'Ancien testament ou des Fables de la Fontaine. Ce sont là des dessins aux couleurs à la fois franches et délicates, représentants tantôt un dieu chevelu, tantôt des paysages naïfs de mer ou de campagne. Les sculptures de Chauveau, monstres imaginaires et chimériques, plus mystérieux qu'effrayants, bronzes imposants, sont réparties dans la grande salle, parfois perchées comme des gargouilles au-dessus du visiteur.

Ses monstres ont des choses à nous dire

• Crédits : Claude Ponti / Ecole des loisirs

Les commissaires de l’exposition, Ophélie Ferlier-Bouat et Leïla Jarbouai, conservatrices au Musée d'Orsay, ont eu l’excellente idée de demander à Claude Ponti de participer à cette exposition. Ponti, auteur jeunesse, illustrateur, écrivain, grand créateur de monstres (et quels monstres !) a ainsi produit un album hommage à Chauveau : Voyage au pays des monstres. On y croise aussi les créatures de Roland Topor ou de Maurice Sendak, et Ponti y dessine une ville de Paris à peine plus bizarre qu’en ce moment. Si cet ouvrage a déjà été plébiscité par la critique, on a peu parlé des cinq histoires inspirées par les monstres de Chauveau écrites par Claude Ponti, mises en son, et disponibles en ligne. Dans ces récits, Ponti fait parler les sculptures et, en leur donnant la parole, l’écrivain nous permet d’entendre leur histoire – les monstres parlent à la première personne – et leurs regards sur la vie. Les monstres nous racontent ainsi comment ils voient le monde depuis leur place de créatures d’intérieur, à l’intérieur de nous. Pas inintéressant au moment où nous sommes nombreux à être confinés à l’intérieur, et en train de nous poser nombre de questions.

Chacune des histoires de Claude Ponti imaginées en regardant les sculptures de Chauveau commence avec la même phrase :

Certains monstres n'en sont pas : ils se fabriquent à l’intérieur de quelqu’une ou de quelqu’un sans faire de bruit et se tiennent là, en ami secret

Ponti imagine des créatures sensibles, attentives, observatrices, qui nous parlent à l’oreille par la voix d’acteurs et actrices qui savent merveilleusement raconter et nous émouvoir. Souhaitons tout de même que ces histoires soient prochainement publiées, pour que l’on puisse aussi essayer de leur prêter nos propres voix.

Monstres de compagnie

• Crédits : Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Ces monstres nous accompagnent, nous soutiennent, et l'un d'eux se propose même de nous aider à être méchant. Pas bête, on en a parfois besoin après tout ! Le choeur penché fait des bêtises, l'Effassensonge console, mais mon histoire préférée est celle lue par Arthur Teboul, Léhaut Polnu, monstre de compagnie. Elle nous offre un point de vue inédit sur la personnalité même de Chauveau, en donnant la parole au monstre intime présent en lui, celui qui pense en même temps que l’artiste, qui le regarde et veille sur lui (c’est l’interprétation de Ponti). Un monstre muse, un monstre protecteur qui nous livre sa vérité sur le rôle des « monstres » de Chauveau :

Nous sommes des gardiens du bonheur d’être (mais) peut-être que des gens nous regardent avec plaisir comme les enfants nous regardent en voyant à l’intérieur de nous qui sommes à l’intérieur d’une personne

Je vous laisse le bonheur de la découverte, et ne divulgâcherai point, ni les sensations du monstre, ni son ressenti sur les émotions qui traversent celui qu’il habite, et encore moins la façon qu’il aura de le consoler. Peut-être cette histoire vous donnera-t-elle envie de rechercher le monstre, la pensée, le souvenir qui vous console quand vous êtes malheureux, celui qui sera toujours là pour vous.

Ponti et Chauveau sont les fils d'hommes autoritaires et, adultes, ils s’adressent aux enfants en choisissant la fantaisie, les monstres, ceux du dehors contre lesquels les héroïnes de Ponti triomphent et ceux de Chauveau qu’on ne rencontre que si on sait les écouter. Ces artistes ne font pas comme si la violence du monde n'existait pas, ils n’ignorent pas les passions mauvaises, mais ils leur préfèrent la douceur et l'humour. C’est aussi une façon d’être un père et d’être un homme. Ponti appelle cela "bienveiller".

Aller plus loin...

► A écouter 🎧 : 5 histoires de Claude Ponti lues par Ariane Ascaride, Arthur Teboul, Bérénice Béjo, Hervé Pierre et Dora Tillier ( "L'Effassensonge, l'éponge à tracas", "Léhaut Polnu, monstre de compagnie", "Le coeur penché et ses farces rigolmarrantes, L'Ouazo serein, le gardien des songes heureux). C'est par ici

► A voir : Après son passage au musée d'Orsay l'exposition "Léopold Chauveau" sera également présentée à La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix, du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021.

► A voir : 3 histoires animées de Léopold Chauveau : Histoire du petit serpent, Histoire du gros arbre, et Histoire de Limace.

